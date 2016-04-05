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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6821682268236824>
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 16:22

  adeges написав:
  холява написав:
  mephala написав:грят в Авдеевку была брошена не только 3я штурмовая только генерал 200 пришел к власти.
пока они прорывались в Авдеевку - потеряли до 30% состава.
после команды выходи кто как можешь - потеряли еще 30% состава.
короче за не полную неделю потеряли более половины состава из того что было брошено в Авдеевку.
да и вообще я как послушал что там творится даже не в плане войны а тупо в плане оплат и доган то этот вечно недовольный артеллирист вызывает одно удивление. что бы не сказать хуже.


Ви там були ? Ви були в бою ?
То що написано " грят в Авдеевку"ще не є джерелом інформації .

Вам і бетону треба знайти офіційні повідомлення .
Пошукайте Андрія БІЛЕЦЬКОГО В ТЕЛЕГРАМІ І ПОЧИТАЙТЕ .
На вашу велику радість разом з бетоном частина Авдіївки дійсно захоплена .


Правда одна. Але переможна правда - то патріотизм, а негативна правда - то зрада.

Невміння визнавати себе не правим, це що, не підкажете? Це все ще акцентуація особистості, чи вже щось гірше?


ну і що далі ?
Інформацію про все що відбулось , можно було прочитати і почути з офіційних джерел .
Хто сьогодні заперечує що вдіялось ?
Що таке видатне відбулось що треба було з апломбом тут цитувати ?

типу ........"я казав і сбулось "
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 16:42

  prodigy написав:брак по расчету бывает в 50% счастливым (если расчет верный)

як показала реальність Навальний зробив фатальну помилку (коли повернувся) і значно переоцінив свою роль і вплив на суспільство (навіть освічене: москва, пітер, казань)


Все ж я думаю, що фатальна помилка була в тому, що він значно переоцінив свою роль. Та і протести були, під його керівництвом, таке собі ...

Жалкоє подобіє навіть нашого 2004 року, не кажучи вже про 2013-2014 рік

А повернення/не повернення, то взагалі не до чого. Це на мою думку
От захотіли його вбити і вбили. І не важливо де він був би, в колонії чи за кордоном

Приклад Троцького, Бандери, Литвиненко, Скрипалів показує, якщо хочуть когось вбити, то знайдуть засіб
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 16:49

  Xenon написав:
  d44 написав:І хто там де побачив якісь гарантії безпеки?


всі оці гарантії що напідписував Зеленський за останні 2 тижні = тим самим гарантіям що були в Будапештському меморандумі.
тобто знову ніхтто нікому нічого не винен.

Зображення


Слова "в случае новой агрессии РФ" сейчас звучат издевательски, кто вообще в здравом уме такое написал?
katso
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 16:54

  katso написав:
  Xenon написав:
  d44 написав:І хто там де побачив якісь гарантії безпеки?


всі оці гарантії що напідписував Зеленський за останні 2 тижні = тим самим гарантіям що були в Будапештському меморандумі.
тобто знову ніхтто нікому нічого не винен.

Зображення


Слова "в случае новой агрессии РФ" сейчас звучат издевательски, кто вообще в здравом уме такое написал?

Ти пропонуєш німцям та французам іти воювати ? В той самий час коли мільйони російськомовних з окупованих територій не хочуть цього робити.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 16:54

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Пол миллиона подписчиков

Мухи никогда не ошибаются ...

Ага конечно. Как до жирафа

Якщо казати, що піде дощ, то дощ рано чи пізно піде.
Питання тільки коли саме.
А потім можно бігати та казати:- а я казав, що піде дощ, бачите, бачите

Але це не привід давати посилання на приватні ТГавно-канали, що дощ буде саме зараз
Так зрозуміло ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 16:55

  katso написав:
  Xenon написав:
  d44 написав:І хто там де побачив якісь гарантії безпеки?


всі оці гарантії що напідписував Зеленський за останні 2 тижні = тим самим гарантіям що були в Будапештському меморандумі.
тобто знову ніхтто нікому нічого не винен.

Зображення


Слова "в случае новой агрессии РФ" сейчас звучат издевательски, кто вообще в здравом уме такое написал?

Думаю, що натяк зрозумілий (надо договарівацца, ібо буде хужє - дєнєх нєт но ви дєржітєсь).
Теж саме було у договорі із UK.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 16:59

  mephala написав:
  Investor_K написав:Бронь для тих, на кому тримається економіка - то правильно. І ще треба до них додати тих хто платить податки. Наприклад, не менше 7000 грн на місяць.


всех дворников на фронт - директоров на бронь?

Воювати мають ті, хто вміє – це їхня професія. Як і лікувати мають професіонали, а не бухгалтери та продавці. Професійна армія – це не ополчення.
У країні тисячі людей, які вміють воювати, мають необхідні навички та досвід. Це по-перше. Є навчені силовики, не малий відсоток придатних військових пенсіонерів.
По-друге, близько мільйона вже мобілізованих "не відомо" де, а точніше відомо, у тому числі для прикладу, калимять у сформованих будівельних "бригадах" - які роблять ремонти у квартирах.
По-третє, розмови роками про професійну армію не мали залишитися розмовами і неповага до професії військового не повинна була бути доведена до абсурду, яким воно було протягом останніх десятиліть.
Ще раз воювати мають ті, хто вміє. Тоді можна чекати на професійні кваліфіковані дії та результат.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 17:02

  Ukrainian написав:Ти пропонуєш німцям та французам іти воювати ? В той самий час коли мільйони російськомовних з окупованих територій не хочуть цього робити.


Пропоную їм повернути нам ядерну зброю яку під їх слащаві речі ми сдали у 90х. Ту ж кількість у "тротиловому" еквіваленті. А консультації пусть залишать собі. Це що пропоную особисто я. Це було б сраведливо, хоч на жаль і не реально.
katso
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 17:05

  BeneFuckTor написав:
  pesikot написав:А до цього хитродупих все влаштовувало

BeneFuckTor написав:
Зараз в інтернеті стало більше інформації що і як, тіж групи фб, у 2018 не було нічого. І ще ось банальне питання як стати на ПМЖ? ПС, отримати статус в консульстві НЕ достатньо, і знову таки, який сенс?
я частково відповім, Вас може трохи прорвати і будете писати про отримання якихось грошей/послуг яких?(тільки не медицина, прошу) тому на перед скажу, деякі його отримували(пмж/тмж) щоб виписатись і не платити батькам лишню комуналку.


Я 5 разів перечитав, але так і не зрозумів, що з написанно вами мене повинно порвати


Ну бо я хочу для себе зрозуміти в чому хитрожопість, як можна було мутить бабло? я тупо не розумію, тупий, напишіть будь-ласка, цей час пройшов, тож можна видати секрети!
І саме друга частина яку ви перечитали 5 разів і не зрозуміли тому, що вам нічого написати. Або секрети вивалюйте і я вибачусь)

Ви вирвали з контексту одну фразу і почали фантазувати.
Пояснюю

Приклад був про якогось вуйка, який ще в 2008 році отримав посвідку в Чехії, а в 2018 році отримав громадянство. Але не вийшов з громадянства України. Не знайшов якось часу.
Що він отримав за подвійне громадянство ? я не знаю. Може і нічого. Може були якісь вигоди

АЛЕ, як приклад, якщо приймати спадщину, то НЕ громадянин України може прийняти спадщину, але сплатить великий податок. На відміну від громадянина України. Але це лише приклад і може він не має нічого спільного до наведеного прикладу

Проте, як почалась повномасштабна війна, РАПТОМ, той вуйко зрозумів, що українське громадянство - то обуза і треба швидко з нього вийти.
Ось в чому хитродупість

А відмова від громадянства швидко не робиться.
Але Letusrock & Дюрі-Бачі дорікають Україні, що таких вуйок Україна не хоче швидко позбавляти громадянства

Тому і було у мене питання.
А чого той самий вуйко не розпочав процесс виходу з громадянства ще в 2018 році ?
І відповідь - йому було не до того, не варіант.

Для отримання громадянства Чехії вуйко ж підняв свою дупу і все зробив для цього

Якось так :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 17:08

  042013 написав:
  flyman написав:як працює "справжня євроінтеграція" вже видно від листопада на кордонах партнерів-сусідів

А оце до речі да - нам ні рф, ні Європа наф.. не здались. Вони кожен обстоюють свої інтереси. Нам треба би вибудовувати повністю незалежну державу. Як Кучма казав - багатовекторність. Потім ми вибрали один вектор - на Європу. А насправді найправильніший вибір для збереження державності і незалежності - це нульвекторність. Налаштованість і розрахунок лише на себе. А всі інші йдуть лісом, ніде нема друзів. Є, в кращому випадку, лиш торгові партнери на вигідних нам умовах.
На жаль, не зробили ми так.

автора відправили на заслужений відпочинок, але цей пасаж потребує коментаря. до речі, слово пасаж виявляється має ще одне значення, яке дуже відповідає цьому повідомленню.

а саме думка, що нам не потрібна Європа, типа треба бути незалежними - її просувають саме проросійські сили. а чому? бо насправді незалежності в сучасному світі напевне й не існує, вже надто розвинулися міжнародні зв'язки. але якщо країна бажає бути союзником США або Європи, то вона має відповідати певним критеріям, в тому числі демократії. з цього слова дехто теж кепкує, навіть на цьому форумі. Але - всі приклади союзників США - Японія, Південна Корея, Східна Європа - є привабливими країнами для життя.

а назвемо так автохтонні країни - КНДР, Афганістан, Раша стрімко перетворюється, срср часів Сталіна - там краще не те що не жити, а навіть не потрапляти.

й так, в нас немає часу й умов самостійно створювати міцні державні інститути на демократичній базі. простіше, коли їх відбудовують під наглядом країн, які вже пройшли цей шлях.

а якщо Україна не в Європі, то тоді ми в Раші. самостійно ми з цією недоумперією не вопраємося, а вона нас не відпустить. а якщо ми в Раші, то ми будемо біля рими до назви країни :D
Shaman
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