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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6821682268236824
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 17:18

  Ukrainian написав:
  katso написав:............
Слова "в случае новой агрессии РФ" сейчас звучат издевательски, кто вообще в здравом уме такое написал?

Ти пропонуєш німцям та французам іти воювати ? В той самий час коли мільйони російськомовних з окупованих територій не хочуть цього робити.

И к чему Вы это написали?
мільйони україномовних з неокупованих територій теж не хочуть цього робити.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 17:25

  Shaman написав:
  042013 написав:
  flyman написав:як працює "справжня євроінтеграція" вже видно від листопада на кордонах партнерів-сусідів

А оце до речі да - нам ні рф, ні Європа наф.. не здались. Вони кожен обстоюють свої інтереси. Нам треба би вибудовувати повністю незалежну державу. Як Кучма казав - багатовекторність. Потім ми вибрали один вектор - на Європу. А насправді найправильніший вибір для збереження державності і незалежності - це нульвекторність. Налаштованість і розрахунок лише на себе. А всі інші йдуть лісом, ніде нема друзів. Є, в кращому випадку, лиш торгові партнери на вигідних нам умовах.
На жаль, не зробили ми так.

автора відправили на заслужений відпочинок, але цей пасаж потребує коментаря. до речі, слово пасаж виявляється має ще одне значення, яке дуже відповідає цьому повідомленню.

а саме думка, що нам не потрібна Європа, типа треба бути незалежними - її просувають саме проросійські сили. а чому?

Доповню.
Саме так. Так було майже завжди

Типа, Україна бути сама по собі, внеблокова, ніяких блоків в Європою
А коли я запитував: - і що, ніяких блоків та союзів з РФ ?
На мене дивились, як на дурня. Типу: - як це ?

Чому саме зараз це вкидують, теж зрозуміло
Щоб Україна стала внеблокова, щоб ніякої підтримки Заходу, щоб сама по собі

І тоді, Росгвардія, парадним маршем заходить в Київ.
Тріумф, ліфчіки в небо, рашисти бьються в припадку побєдобєсія
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 17:52

Кацапи поперли в наступ на Роботинському напрямку великими силами...
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 18:00

  Xenon написав:Кацапи поперли в наступ на Роботинському напрямку великими силами...

это читалось
хотят срезать "выступ" после летней компании, тем более сейчас окно возможностей пока США буксует с военной помощью...
может Banderlog прокомментирует, он вроде где то там?
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 17 лют, 2024 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 18:00

видео из Авдеевки

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 18:06

  Bobua написав:
  ЛАД написав:
  drevlyanin написав:------------------------------
ЛАД
.................
1. Когда США "мали ... перевагу в ЯЗ-в десятки а часом сотні разів в зарядах і особливо носіях"? Особенно в сотни.
2. Может, и не ставили. Можно только гадать.
Но в 1939 мир тоже надеялся, что Гитлер "не ставил цели". Мы тоже думали, что путин "не ставил цели". И ещё многие не думали.
Думаю, тогда Вы ручаться не стали бы. А сегодня, конечно, можно рассказывать о "миролюбии" Запада. На всякий случай посмотрите историю послевоенных выступлений Черчилля.

Можно думать, что угодно. И сомневаться тоже можно. Но армия и промышленность должны быть готовы к обороне страны от врага. Дабы у него и соблазна не было.
------------------------------
Ну блін, це ж перевіряється на раз-ось вам кацапська Вікі(що не було підозр у заангажованості) і там є діаграмма на початку(Развитие ядерных арсеналов США и СССР/России на протяжении XX−XXI веков). У вказаний мною період (кінець сорокових-пятидесяті) коли у союзу були одиниці ядерних зарядів, США мали вже сотні, і відповідно десятки і тисячі. І це ще не рахуючи переваги по потужності зарядів.
По стратегічним бомбардувальникам іще сумніше(для СРСР) справи були на той час.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... uselang=ru

По диаграмме Вики трудно оценивать, поэтому её и не привёл.
Посмотрите, пожалуйста, предыдущий мой пост, на который Вы сейчас ответили. Я там дописал и привёл ссылки.
По первой ссылке можете почитать и о мощности зарядов.
И Вы сосредоточились на количестве зарядов, но задумайтесь и о желании/нежелании напасть. Я там задал вопрос.
Могу повторить.
Если так уж не собирались нападать, то зачем даже 10-кратное преимущество в количестве ядерных зарядов (даже в 1965 в 5 раз)?

P.s. Ещё интересная заметка https://www.bbc.com/russian/other-news-49496797.
Но ладно, на эту тему написано очень много. И более авторитетными (хотя менее "раскрученными" у нас) людьми, чем Марк Солонин.


Треба...

США ще під час ІІ світової побачили звіроподібність москвинів.
Під час ГолодоМорів -- не бачили чомусь... Супутників не було. Мобілок. Відео. Шпигунів!?

А от у ІІ світову якийсь амер.генерал (Ейзенхауер?) писав щось таке “що ж ми наробили, знищили людиноподібних німців, і тепер отака мерзенна зараза [москвини] повзе зі сходу...”

1. В таких случаях надо давать ссылку.
2. Мнение одного человека показатель так себе.
3. Изменение отношения после войны - враг нацизм уничтожен, вернулись к врагу коммунистам. Как было и до войны. Черчилль - хороший пример.
Боялись именно коммунизма, русские просто как эпитет.
4. Такие высказывания вообще-то, свидетельствуют о вероятности нападения. При соответствующих условиях - уверенности в победе и в том, что за победу будет заплачена приемлемая цена.

Тобто, у світі цілком може бути кілька млрд людей, які й справді не мають наміру нападати. Навіть на цілковито девіантних...

Люди не хотят почти все и практически никогда. А вот государства другое дело.
И ещё раз, речь шла не о том, хотели или не хотели.
Я писал о том, что государство, которое хочет проводить самостоятельную политику, то оно обязано иметь сильную армию и развитую промышленность.
Сегодня таких государств (способных проводить самостоятельную политику) практически нет. С натяжкой только 2 - США иКитай.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 18:08

  pesikot написав:
  BeneFuckTor написав:
  pesikot написав:А до цього хитродупих все влаштовувало

BeneFuckTor написав:
Зараз в інтернеті стало більше інформації що і як, тіж групи фб, у 2018 не було нічого. І ще ось банальне питання як стати на ПМЖ? ПС, отримати статус в консульстві НЕ достатньо, і знову таки, який сенс?
я частково відповім, Вас може трохи прорвати і будете писати про отримання якихось грошей/послуг яких?(тільки не медицина, прошу) тому на перед скажу, деякі його отримували(пмж/тмж) щоб виписатись і не платити батькам лишню комуналку.


Я 5 разів перечитав, але так і не зрозумів, що з написанно вами мене повинно порвати


Ну бо я хочу для себе зрозуміти в чому хитрожопість, як можна було мутить бабло? я тупо не розумію, тупий, напишіть будь-ласка, цей час пройшов, тож можна видати секрети!
І саме друга частина яку ви перечитали 5 разів і не зрозуміли тому, що вам нічого написати. Або секрети вивалюйте і я вибачусь)

Ви вирвали з контексту одну фразу і почали фантазувати.
Пояснюю

Приклад був про якогось вуйка, який ще в 2008 році отримав посвідку в Чехії, а в 2018 році отримав громадянство. Але не вийшов з громадянства України. Не знайшов якось часу.
Що він отримав за подвійне громадянство ? я не знаю. Може і нічого. Може були якісь вигоди

АЛЕ, як приклад, якщо приймати спадщину, то НЕ громадянин України може прийняти спадщину, але сплатить великий податок. На відміну від громадянина України. Але це лише приклад і може він не має нічого спільного до наведеного прикладу

Проте, як почалась повномасштабна війна, РАПТОМ, той вуйко зрозумів, що українське громадянство - то обуза і треба швидко з нього вийти.
Ось в чому хитродупість

А відмова від громадянства швидко не робиться.
Але Letusrock & Дюрі-Бачі дорікають Україні, що таких вуйок Україна не хоче швидко позбавляти громадянства

Тому і було у мене питання.
А чого той самий вуйко не розпочав процесс виходу з громадянства ще в 2018 році ?
І відповідь - йому було не до того, не варіант.

Для отримання громадянства Чехії вуйко ж підняв свою дупу і все зробив для цього

Якось так :)

Ріба шука де глибше
Баба в кого довжіще та товстіше
А українець де сало товще та ж0пе тепліше
Вон король ветки про эмиграцию Николай с Манхэттэна тоже решил детям обеспечить не такую молодость как у него и тебя и меня была с концом перестройки и началом перестрелки
И бетон киевский(и инвестиционный, и родительский, и свой, и жены) вроде не продал.
А с американским чисто паспортом ты его продашь, аж с песней и дисконтом - потом на твои налоги(30% или меньше не в курсе) сын налоговика кулёк кокса и бидон героина себе купит.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 18:25

feecold ,

Воювати мають ті, хто вміє – це їхня професія. Як і лікувати мають професіонали, а не бухгалтери та продавці. Професійна армія – це не ополчення.
У країні тисячі людей, які вміють воювати, мають необхідні навички та досвід. Це по-перше. Є навчені силовики, не малий відсоток придатних військових пенсіонерів.
По-друге, близько мільйона вже мобілізованих "не відомо" де, а точніше відомо, у тому числі для прикладу, калимять у сформованих будівельних "бригадах" - які роблять ремонти у квартирах.
По-третє, розмови роками про професійну армію не мали залишитися розмовами і неповага до професії військового не повинна була бути доведена до абсурду, яким воно було протягом останніх десятиліть.
Ще раз воювати мають ті, хто вміє. Тоді можна чекати на професійні кваліфіковані дії та результат.


Якийсь набір лозунгів «за все гарне, проти всього поганого».
Велкам до конкретики!
1. Яка кількість професіоналів (навчених) мала бути підготовлена до 24.02.2022, щоб не чіпати цивільних? Яка ціна питання?
2. Хто (які мобілізовані?) калимить у стройбригадах і робить ремонти в квартирах? Про що мова?
3. Хто ці тисячі в країні , які вміють воювати? Де вони воювали? Де вони зараз?


Хтось пасеться на рашапабліках? Вони підтвердили втрату літаків сьогодні? Бо Злой одесіт каже що підтвердили, але наприклад на F-B покер-фейс. Хочу мати привід налити віскаря трохи..



Кацо, Тепер можна казати не тільки «тапілі в Тісє», а і «валкам вскармілі»

https://t.me/c/1198589840/84092
Hotab
 
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