pesikot написав:А до цього хитродупих все влаштовувало
BeneFuckTor написав: Зараз в інтернеті стало більше інформації що і як, тіж групи фб, у 2018 не було нічого. І ще ось банальне питання як стати на ПМЖ? ПС, отримати статус в консульстві НЕ достатньо, і знову таки, який сенс? я частково відповім, Вас може трохи прорвати і будете писати про отримання якихось грошей/послуг яких?(тільки не медицина, прошу) тому на перед скажу, деякі його отримували(пмж/тмж) щоб виписатись і не платити батькам лишню комуналку.
Я 5 разів перечитав, але так і не зрозумів, що з написанно вами мене повинно порвати
Ну бо я хочу для себе зрозуміти в чому хитрожопість, як можна було мутить бабло? я тупо не розумію, тупий, напишіть будь-ласка, цей час пройшов, тож можна видати секрети! І саме друга частина яку ви перечитали 5 разів і не зрозуміли тому, що вам нічого написати. Або секрети вивалюйте і я вибачусь)
Ви вирвали з контексту одну фразу і почали фантазувати. Пояснюю
Приклад був про якогось вуйка, який ще в 2008 році отримав посвідку в Чехії, а в 2018 році отримав громадянство. Але не вийшов з громадянства України. Не знайшов якось часу. Що він отримав за подвійне громадянство ? я не знаю. Може і нічого. Може були якісь вигоди
АЛЕ, як приклад, якщо приймати спадщину, то НЕ громадянин України може прийняти спадщину, але сплатить великий податок. На відміну від громадянина України. Але це лише приклад і може він не має нічого спільного до наведеного прикладу
Проте, як почалась повномасштабна війна, РАПТОМ, той вуйко зрозумів, що українське громадянство - то обуза і треба швидко з нього вийти. Ось в чому хитродупість
А відмова від громадянства швидко не робиться. Але Letusrock & Дюрі-Бачі дорікають Україні, що таких вуйок Україна не хоче швидко позбавляти громадянства
Тому і було у мене питання. А чого той самий вуйко не розпочав процесс виходу з громадянства ще в 2018 році ? І відповідь - йому було не до того, не варіант.
Для отримання громадянства Чехії вуйко ж підняв свою дупу і все зробив для цього
Якось так
Ріба шука де глибше Баба в кого довжіще та товстіше А українець де сало товще та ж0пе тепліше Вон король ветки про эмиграцию Николай с Манхэттэна тоже решил детям обеспечить не такую молодость как у него и тебя и меня была с концом перестройки и началом перестрелки И бетон киевский(и инвестиционный, и родительский, и свой, и жены) вроде не продал. А с американским чисто паспортом ты его продашь, аж с песней и дисконтом - потом на твои налоги(30% или меньше не в курсе) сын налоговика кулёк кокса и бидон героина себе купит.
Воювати мають ті, хто вміє – це їхня професія. Як і лікувати мають професіонали, а не бухгалтери та продавці. Професійна армія – це не ополчення. У країні тисячі людей, які вміють воювати, мають необхідні навички та досвід. Це по-перше. Є навчені силовики, не малий відсоток придатних військових пенсіонерів. По-друге, близько мільйона вже мобілізованих "не відомо" де, а точніше відомо, у тому числі для прикладу, калимять у сформованих будівельних "бригадах" - які роблять ремонти у квартирах. По-третє, розмови роками про професійну армію не мали залишитися розмовами і неповага до професії військового не повинна була бути доведена до абсурду, яким воно було протягом останніх десятиліть. Ще раз воювати мають ті, хто вміє. Тоді можна чекати на професійні кваліфіковані дії та результат.
Якийсь набір лозунгів «за все гарне, проти всього поганого». Велкам до конкретики! 1. Яка кількість професіоналів (навчених) мала бути підготовлена до 24.02.2022, щоб не чіпати цивільних? Яка ціна питання? 2. Хто (які мобілізовані?) калимить у стройбригадах і робить ремонти в квартирах? Про що мова? 3. Хто ці тисячі в країні , які вміють воювати? Де вони воювали? Де вони зараз?
Хтось пасеться на рашапабліках? Вони підтвердили втрату літаків сьогодні? Бо Злой одесіт каже що підтвердили, але наприклад на F-B покер-фейс. Тільки су35. Хочу мати привід налити віскаря трохи..
Кацо, Тепер можна казати не тільки «тапілі в Тісє», а і «валкам вскармілі»
ЛАД Я здесь в написании человек новый, но читаю форум с времен еще практически начала. Писать раньше времени не было, сейчас появилось немного. Так вот, по теме, считаю , что договариваться бесполезно в данный момент, договариваться можно только с позиции силы, а сейчас наша позиция несколько ослабла. Уверен, после масштабной мобилизации, разблокирования финансовой линии США мы сможем нанести жесткий удар, откинуть врага к международно признанным границам и там уже с помощью коалиции ЕС и сша решать вопрос с москалями. Это сложно, но возможно. В этом мне близки позиции флер и Хоттаба. К сожалению все осложняется еще и тем, что оккупированные территории по оценке форбс имеют залежи энергоресурсов, металлов и минералов, которые вместе оценивают как минимум в $12,4 трлн.А за это их олигархат вцепится руками и ногами. Но нет нерешаемых проблем, есть только неправильно поставленные задачи.
Ukrainian написав:Ти пропонуєш німцям та французам іти воювати ? В той самий час коли мільйони російськомовних з окупованих територій не хочуть цього робити.
Пропоную їм повернути нам ядерну зброю яку під їх слащаві речі ми сдали у 90х. Ту ж кількість у "тротиловому" еквіваленті. А консультації пусть залишать собі. Це що пропоную особисто я. Це було б сраведливо, хоч на жаль і не реально.
Це було правильне рішення з боку України. Після розвалу Радянського Союзу Україна володіла третім ядерним потенціалом у світі, який знаходився на нашій території, зокрема, це 43-тя ракетна армія (СРСР). Але тим, хто виголошує палкі промови, що ми могли зберегти ядерну зброю, треба розуміти наступне. Перше. Пункти управління, тобто централізоване управління ракетно-ядерним озброєнням, знаходилися поза межами України. Це означало, що самостійно запустити ці ракети з точки зору управління ми не могли. Друге. Ті ядерні боєприпаси, які знаходилися на озброєнні, вимагали періодичного регламенту, тобто обслуговування. Без Росії ми не могли цього робити, за винятком лише окремих регламентних робіт. Третє. Навіть якщо б ми спробували утримувати цю зброю, це було б для нас дуже дорого. В рамках тодішнього економічного і фінансового стану України це було фактично нереально. Четверте. Траєкторія і дальність польотів наявних у нас ракет складала більше 10 тис. км., тобто вони були направлені на США. А загострювати в рамках міжнародних відносин свої відносини із США і Великобританією, з якими нам потрібно було дружити, було б неправильно. https://m.day.kyiv.ua/article/podrobyts ... rnu-zbroyu
Ukrainian , в основному згоден, але.. якби зберегли б хочаб компоненти, то переробили б зі стратегічних на оперативні. Засоби управлянні (які були в кацапії) завжди можна переробити теж, якщо є що запускати. Але мабуть ключове: країна без грошей і залежна від інших мала виконувати вимоги, а не ставити свої. Що вона і зробила. Це треба просто перевернути і більше не мусолити.
"Нам треба підтримувати Україну у постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел. Нам треба бути такими ж інновативними і гнучкими, як українські солдати, і шукати військове обладнання усюди. ... Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і 300 000 снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити в Україну за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо", - розповів Павел.