pesikot написав:

BeneFuckTor написав: pesikot написав: А до цього хитродупих все влаштовувало



BeneFuckTor написав:

Зараз в інтернеті стало більше інформації що і як, тіж групи фб, у 2018 не було нічого. І ще ось банальне питання як стати на ПМЖ? ПС, отримати статус в консульстві НЕ достатньо, і знову таки, який сенс?

я частково відповім, Вас може трохи прорвати і будете писати про отримання якихось грошей/послуг яких?(тільки не медицина, прошу) тому на перед скажу, деякі його отримували(пмж/тмж) щоб виписатись і не платити батькам лишню комуналку.





Я 5 разів перечитав, але так і не зрозумів, що з написанно вами мене повинно порвати А до цього хитродупих все влаштовувалоBeneFuckTor написав:Зараз в інтернеті стало більше інформації що і як, тіж групи фб, у 2018 не було нічого. І ще ось банальне питання як стати на ПМЖ? ПС, отримати статус в консульстві НЕ достатньо, і знову таки, який сенс?я частково відповім, Вас може трохи прорвати і будете писати про отримання якихось грошей/послуг яких?(тільки не медицина, прошу) тому на перед скажу, деякі його отримували(пмж/тмж) щоб виписатись і не платити батькам лишню комуналку.Я 5 разів перечитав, але так і не зрозумів, що з написанно вами мене повинно порвати



Ну бо я хочу для себе зрозуміти в чому хитрожопість, як можна було мутить бабло? я тупо не розумію, тупий, напишіть будь-ласка, цей час пройшов, тож можна видати секрети!

І саме друга частина яку ви перечитали 5 разів і не зрозуміли тому, що вам нічого написати. Або секрети вивалюйте і я вибачусь) Ну бо я хочу для себе зрозуміти в чому хитрожопість, як можна було мутить бабло? я тупо не розумію, тупий, напишіть будь-ласка, цей час пройшов, тож можна видати секрети!І саме друга частина яку ви перечитали 5 разів і не зрозуміли тому, що вам нічого написати. Або секрети вивалюйте і я вибачусь)

Ви вирвали з контексту одну фразу і почали фантазувати.ПояснююПриклад був про якогось вуйка, який ще в 2008 році отримав посвідку в Чехії, а в 2018 році отримав громадянство. Але не вийшов з громадянства України. Не знайшов якось часу.Що він отримав за подвійне громадянство ? я не знаю. Може і нічого. Може були якісь вигодиАЛЕ, як приклад, якщо приймати спадщину, то НЕ громадянин України може прийняти спадщину, але сплатить великий податок. На відміну від громадянина України. Але це лише приклад і може він не має нічого спільного до наведеного прикладуПроте, як почалась повномасштабна війна, РАПТОМ, той вуйко зрозумів, що українське громадянство - то обуза і треба швидко з нього вийти.Ось в чому хитродупістьА відмова від громадянства швидко не робиться.Аледорікають Україні, що таких вуйок Україна не хоче швидко позбавляти громадянстваТому і було у мене питання.А чого той самий вуйко не розпочав процесс виходу з громадянства ще в 2018 році ?І відповідь - йому було не до того, не варіант.Для отримання громадянства Чехії вуйко ж підняв свою дупу і все зробив для цьогоЯкось так