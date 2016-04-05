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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 лют, 2024 19:14
ЛАД написав: Ukrainian написав: katso написав:
............
Слова "в случае новой агрессии РФ" сейчас звучат издевательски, кто вообще в здравом уме такое написал?
Ти пропонуєш німцям та французам іти воювати ? В той самий час коли мільйони російськомовних з окупованих територій не хочуть цього робити.
И к чему Вы это написали?
мільйони україномовних з неокупованих територій теж не хочуть цього робити.
Україномовні на окупованих територіях стоят на обліку. А російскомовні з окупованих дуже часто не стають на облік або сидять на окупованих територіях і працюють на ворога.
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Додано: Суб 17 лют, 2024 19:26
холява написав: mephala написав:
грят в Авдеевку была брошена не только 3я штурмовая только генерал 200 пришел к власти.
пока они прорывались в Авдеевку - потеряли до 30% состава.
после команды выходи кто как можешь - потеряли еще 30% состава.
короче за не полную неделю потеряли более половины состава из того что было брошено в Авдеевку.
да и вообще я как послушал что там творится даже не в плане войны а тупо в плане оплат и доган то этот вечно недовольный артеллирист вызывает одно удивление. что бы не сказать хуже.
Ви там були ? Ви були в бою ?
То що написано " грят в Авдеевку"ще не є джерелом інформації .
Вам і бетону треба знайти офіційні повідомлення .
Пошукайте Андрія БІЛЕЦЬКОГО В ТЕЛЕГРАМІ І ПОЧИТАЙТЕ .
На вашу велику радість разом з бетоном частина Авдіївки дійсно захоплена .
тому человеку что это говорил я доверяю больше чем вам.
вы просто записи где то на терабайтах инфы в инете.
тот кто говорли - прошел и Бахмут и Авдеевку. И был передо мной а не текст в экране.
а вообще он сказал что считает что эти бригады специально перемололи так как знали что Авдеевке трындец. Просто слили что бы не вспоминали Залужного при случае.
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Додано: Суб 17 лют, 2024 19:31
mephala написав: холява написав: mephala написав:
грят в Авдеевку была брошена не только 3я штурмовая только генерал 200 пришел к власти.
пока они прорывались в Авдеевку - потеряли до 30% состава.
после команды выходи кто как можешь - потеряли еще 30% состава.
короче за не полную неделю потеряли более половины состава из того что было брошено в Авдеевку.
да и вообще я как послушал что там творится даже не в плане войны а тупо в плане оплат и доган то этот вечно недовольный артеллирист вызывает одно удивление. что бы не сказать хуже.
Ви там були ? Ви були в бою ?
То що написано " грят в Авдеевку"ще не є джерелом інформації .
Вам і бетону треба знайти офіційні повідомлення .
Пошукайте Андрія БІЛЕЦЬКОГО В ТЕЛЕГРАМІ І ПОЧИТАЙТЕ .
На вашу велику радість разом з бетоном частина Авдіївки дійсно захоплена .
тому человеку что это говорил я доверяю больше чем вам.
вы просто записи где то на терабайтах инфы в инете.
тот кто говорли - прошел и Бахмут и Авдеевку. И был передо мной а не текст в экране.
а вообще он сказал что считает что эти бригады специально перемололи так как знали что Авдеевке трындец. Просто слили что бы не вспоминали Залужного при случае.
Ти якомусь аноніму довіряєш більше ніж командиру бригади ?
Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький прокоментував вихід українських підрозділів з Авдіївки Донецької області.
Як йдеться у заяві Білецького, Третя штурмова гідно билася з ворогом, який переважав і кількісно, і в озброєнні. Зараз воїни вийшли на підготовлені позиції.
"Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває", - Андрій Білецький.
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Додано: Суб 17 лют, 2024 19:37
Ukrainian написав: Xenon написав:
Кацапи поперли в наступ на Роботинському напрямку великими силами...
Ти зараз в Роботино ?
от мне интересно - вы когда то о чем то пишете то пишете прямо оттуда?
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Додано: Суб 17 лют, 2024 19:40
mephala написав: Ukrainian написав: Xenon написав:
Кацапи поперли в наступ на Роботинському напрямку великими силами...
Ти зараз в Роботино ?
от мне интересно - вы когда то о чем то пишете то пишете прямо оттуда?
В таких випадках я даю посилання
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Додано: Суб 17 лют, 2024 19:44
Ukrainian написав:
Ти якомусь аноніму довіряєш більше ніж командиру бригади ?
Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький прокоментував вихід українських підрозділів з Авдіївки Донецької області.
Як йдеться у заяві Білецького, Третя штурмова гідно билася з ворогом, який переважав і кількісно, і в озброєнні. Зараз воїни вийшли на підготовлені позиції.
"Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває", - Андрій Білецький.
ну может ты и общаешся с анонимами вы реале - но не стоит всех по себе ровнять.
и кстати если эти "підготовлені позиції" возле Авдеевки - то они как бы в низине. Нет?
И когда рассказывает военный который был там - то я ему доверяю больше чем Билецкому.
ЗЫ
и кстати - а что Билецкий такого сказал? он что озвучил потери? Общее бла бла бла.
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Додано: Суб 17 лют, 2024 19:46
mephala написав:
тому человеку что это говорил я доверяю больше чем вам.
вы просто записи где то на терабайтах инфы в инете.
тот кто говорли - прошел и Бахмут и Авдеевку. И был передо мной а не текст в экране.
а вообще он сказал что считает что эти бригады специально перемололи так как знали что Авдеевке трындец. Просто слили что бы не вспоминали Залужного при случае.[/quote]
Ну да , я "записи где то на терабайтах инфы в инете." , ну а вы настоящий , не из интернета .
Наверное и повоевали не много на финфоруме .
Имеете как минимум 20-30 коллег (медперсонал ) которые прямо сейчас в ЛСБ возле линии фронта .
........ и не только возле Авдеевки ......
И то что бредит человек про "специально перемололи" вы считаете правдой .
Ну так о чем мы спорим ?
Вы конечно УБЕДИТЕЛЬНЫЙ .
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Додано: Суб 17 лют, 2024 19:46
Ukrainian написав:
В таких випадках я даю посилання
и шо? тот на кого ты дал ссылку был там? или если есть ссылка - то значит резко стало правдой?
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Додано: Суб 17 лют, 2024 19:48
холява написав:
Ну так о чем мы спорим ?
спорить как бы начали вы...
так что вот вы и рассказывайте о чем спор начали.
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Додано: Суб 17 лют, 2024 19:58
mephala написав: холява написав:
Ну так о чем мы спорим ?
спорить как бы начали вы...
так что вот вы и рассказывайте о чем спор начали.
Послушайте аника-воин , даже если вам показать видео , привезти на позиции ,ткнуть носом -вы все равно будете писать про рассказ человека кому доверяете .
И про то что перемололи .......
Спорить с вами не нужно и бесполезно , потому что вы не из интернета а из жизни .
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