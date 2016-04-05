mephala написав:Ukrainian написав: Ти якомусь аноніму довіряєш більше ніж командиру бригади ?
Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький прокоментував вихід українських підрозділів з Авдіївки Донецької області.
Як йдеться у заяві Білецького, Третя штурмова гідно билася з ворогом, який переважав і кількісно, і в озброєнні. Зараз воїни вийшли на підготовлені позиції.
"Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває", - Андрій Білецький.
ну может ты и общаешся с анонимами вы реале - но не стоит всех по себе ровнять.
и кстати если эти "підготовлені позиції" возле Авдеевки - то они как бы в низине. Нет?
И когда рассказывает военный который был там - то я ему доверяю больше чем Билецкому.
ЗЫ
и кстати - а что Билецкий такого сказал? он что озвучил потери? Общее бла бла бла.
Ну для нас твоє джерело це анонім. На відміну від Білецького.
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