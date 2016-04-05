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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6823682468256826
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 20:02

  mephala написав:
  Ukrainian написав: Ти якомусь аноніму довіряєш більше ніж командиру бригади ? :lol:
Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький прокоментував вихід українських підрозділів з Авдіївки Донецької області.
Як йдеться у заяві Білецького, Третя штурмова гідно билася з ворогом, який переважав і кількісно, і в озброєнні. Зараз воїни вийшли на підготовлені позиції.
"Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває", - Андрій Білецький.


ну может ты и общаешся с анонимами вы реале - но не стоит всех по себе ровнять.
и кстати если эти "підготовлені позиції" возле Авдеевки - то они как бы в низине. Нет?
И когда рассказывает военный который был там - то я ему доверяю больше чем Билецкому.

ЗЫ
и кстати - а что Билецкий такого сказал? он что озвучил потери? Общее бла бла бла.

Ну для нас твоє джерело це анонім. На відміну від Білецького.

Захоплення Авдіївки не принесе оперативних переваг або можливостей для значущих наступів російських сил - ISW
https://interfax.com.ua/news/general/967792.html
Відступ ЗСУ з Авдіївки є контрольованим – ISW
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2024021 ... yat-v-isw/
Ukrainian
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  #<1 ... 6823682468256826
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