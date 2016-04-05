Ukrainian написав: Ти якомусь аноніму довіряєш більше ніж командиру бригади ? Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький прокоментував вихід українських підрозділів з Авдіївки Донецької області. Як йдеться у заяві Білецького, Третя штурмова гідно билася з ворогом, який переважав і кількісно, і в озброєнні. Зараз воїни вийшли на підготовлені позиції. "Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває", - Андрій Білецький.
ну может ты и общаешся с анонимами вы реале - но не стоит всех по себе ровнять. и кстати если эти "підготовлені позиції" возле Авдеевки - то они как бы в низине. Нет? И когда рассказывает военный который был там - то я ему доверяю больше чем Билецкому.
ЗЫ и кстати - а что Билецкий такого сказал? он что озвучил потери? Общее бла бла бла.
Ну для нас твоє джерело це анонім. На відміну від Білецького.
Суддя Тандир, який збив на смерть нацгвардійця у Києві, отримав майже 400 тисяч винагороди
Держаудитслужба виявила дев’ять суддів, яких усунули від посади через притягнення до відповідальності, але які все ж отримували винагороду, завдяки чому бюджет втратив 6,5 мільйона гривень. Наприклад, суддя Брянківського суду Луганської області з 2021 року отримав 2,4 мільйона гривень, хоча вже давно є громадянином рф. https://www.stopcor.org/ukr/section-sus ... -2024.html
Ukrainian написав:Ти пропонуєш німцям та французам іти воювати ? В той самий час коли мільйони російськомовних з окупованих територій не хочуть цього робити.
Пропоную їм повернути нам ядерну зброю яку під їх слащаві речі ми сдали у 90х. Ту ж кількість у "тротиловому" еквіваленті. А консультації пусть залишать собі. Це що пропоную особисто я. Це було б сраведливо, хоч на жаль і не реально.
Це було правильне рішення з боку України. Після розвалу Радянського Союзу Україна володіла третім ядерним потенціалом у світі, який знаходився на нашій території, зокрема, це 43-тя ракетна армія (СРСР). Але тим, хто виголошує палкі промови, що ми могли зберегти ядерну зброю, треба розуміти наступне. Перше. Пункти управління, тобто централізоване управління ракетно-ядерним озброєнням, знаходилися поза межами України. Це означало, що самостійно запустити ці ракети з точки зору управління ми не могли. Друге. Ті ядерні боєприпаси, які знаходилися на озброєнні, вимагали періодичного регламенту, тобто обслуговування. Без Росії ми не могли цього робити, за винятком лише окремих регламентних робіт. Третє. Навіть якщо б ми спробували утримувати цю зброю, це було б для нас дуже дорого. В рамках тодішнього економічного і фінансового стану України це було фактично нереально. Четверте. Траєкторія і дальність польотів наявних у нас ракет складала більше 10 тис. км., тобто вони були направлені на США. А загострювати в рамках міжнародних відносин свої відносини із США і Великобританією, з якими нам потрібно було дружити, було б неправильно. https://m.day.kyiv.ua/article/podrobyts ... rnu-zbroyu
Перше. Управління всім ракетним арсеналом на території України здійснювалось 43РА з базою у м. Вінниця під керівництвом генерала Бушуєва. По друге. Звичайно ми могли їх обслуговувати Звичайно, гроші можна було знайти. Обслуговувати - це не створювати.
Керівництво міноборони та 43РА дуже добре погріло руку на розброєнні. З близько 100 млн доларів, що пішло на це, які буле виділені DTRA MoD на цю справу, майже 90% пройшло через 2 фірми, повязані з родичами керівництва 43РА, в яких персоналу було 10 людей. Одна з них була Юлія, назву другою не памятаю. Міністерство оборони використовувало близько 70 машин класа Chevrolet Suburban, Tahoе та подібних, які обслуговувались за рахунок америнанських платників податків у м. Умань. У 1996-2002 рр. чиновника, що мали відношення до програми розброєння в необмежених сумах користувались мобільним звязком, за яких сплачували США. І т.д., і т.п.
Окрім того, ми передали рашці суттєву частину стратегічних бомбардувальників Ту 160 та Ту 95 МС, які зараз використовуються проти України. Я не памятаю, та мабуть і більшу частину стратегічних ракет було передано рашці, частина з яких було ліквідовано в рашці. Інші стратегічні бомбардувальники було порізано на металобрухт у Прилуках.
katso написав: Пропоную їм повернути нам ядерну зброю яку під їх слащаві речі ми сдали у 90х. Ту ж кількість у "тротиловому" еквіваленті. А консультації пусть залишать собі. Це що пропоную особисто я. Це було б сраведливо, хоч на жаль і не реально.
Це було правильне рішення з боку України. Після розвалу Радянського Союзу Україна володіла третім ядерним потенціалом у світі, який знаходився на нашій території, зокрема, це 43-тя ракетна армія (СРСР). Але тим, хто виголошує палкі промови, що ми могли зберегти ядерну зброю, треба розуміти наступне. Перше. Пункти управління, тобто централізоване управління ракетно-ядерним озброєнням, знаходилися поза межами України. Це означало, що самостійно запустити ці ракети з точки зору управління ми не могли. Друге. Ті ядерні боєприпаси, які знаходилися на озброєнні, вимагали періодичного регламенту, тобто обслуговування. Без Росії ми не могли цього робити, за винятком лише окремих регламентних робіт. Третє. Навіть якщо б ми спробували утримувати цю зброю, це було б для нас дуже дорого. В рамках тодішнього економічного і фінансового стану України це було фактично нереально. Четверте. Траєкторія і дальність польотів наявних у нас ракет складала більше 10 тис. км., тобто вони були направлені на США. А загострювати в рамках міжнародних відносин свої відносини із США і Великобританією, з якими нам потрібно було дружити, було б неправильно. https://m.day.kyiv.ua/article/podrobyts ... rnu-zbroyu
Перше. Управління всім ракетним арсеналом на території України здійснювалось 43РА з базою у м. Вінниця під керівництвом генерала Бушуєва. По друге. Звичайно ми могли їх обслуговувати Звичайно, гроші можна було знайти. Обслуговувати - це не створювати.
Керівництво міноборони та 43РА дуже добре погріло руку на розброєнні. З близько 100 млн доларів, що пішло на це, які буле виділені DTRA MoD на цю справу, майже 90% пройшло через 2 фірми, повязані з родичами керівництва 43РА, в яких персоналу було 10 людей. Одна з них була Юлія, назву другою не памятаю. Міністерство оборони використовувало близько 70 машин класа Chevrolet Suburban, Tahoе та подібних, які обслуговувались за рахунок америнанських платників податків у м. Умань. У 1996-2002 рр. чиновника, що мали відношення до програми розброєння в необмежених сумах користувались мобільним звязком, за яких сплачували США. І т.д., і т.п.
Окрім того, ми передали рашці суттєву частину стратегічних бомбардувальників Ту 160 та Ту 95 МС, які зараз використовуються проти України. Я не памятаю, та мабуть і більшу частину стратегічних ракет було передано рашці, частина з яких було ліквідовано в рашці. Інші стратегічні бомбардувальники було порізано на металобрухт у Прилуках.
Чим тут пишатись?
Аргументація в стилі Чи може Україна зараз полетіти на Марс ? Так може. Україну тільки і визнали незалежною державою через згоду відмови від ядерної зброї
mephala написав:грят в Авдеевку была брошена не только 3я штурмовая только генерал 200 пришел к власти. пока они прорывались в Авдеевку - потеряли до 30% состава. после команды выходи кто как можешь - потеряли еще 30% состава. короче за не полную неделю потеряли более половины состава из того что было брошено в Авдеевку. да и вообще я как послушал что там творится даже не в плане войны а тупо в плане оплат и доган то этот вечно недовольный артеллирист вызывает одно удивление. что бы не сказать хуже.
Ви там були ? Ви були в бою ? То що написано " грят в Авдеевку"ще не є джерелом інформації .
Вам і бетону треба знайти офіційні повідомлення . Пошукайте Андрія БІЛЕЦЬКОГО В ТЕЛЕГРАМІ І ПОЧИТАЙТЕ . На вашу велику радість разом з бетоном частина Авдіївки дійсно захоплена .
тому человеку что это говорил я доверяю больше чем вам. вы просто записи где то на терабайтах инфы в инете. тот кто говорли - прошел и Бахмут и Авдеевку. И был передо мной а не текст в экране. а вообще он сказал что считает что эти бригады специально перемололи так как знали что Авдеевке трындец. Просто слили что бы не вспоминали Залужного при случае.
про какую радость он пишет? это такой совєтскій тип людей - отрицать и скрывать проблемы. посмотрите на улицу - если нет курса валют на табло - их запретили, значит нет проблем с курсом. сплошной, дремучий коммунизм. моего товарища с авдеевки вывели 3 недели назад. уже все всё знали. но вам и нам этого нельзя знать.
ну это же один в один ситуация с бахмутом. один в один.
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 17 лют, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:Ти якомусь аноніму довіряєш більше ніж командиру бригади ?
В курсі хто такий Тарнавський? Якщо ні то погугли, офіційно заявив, що наші військові там опинились у полоні, тобто це котел, оточення, про кількість мовчить, чому - здогадатися не важко. Блискуче пане Сирський почали, блискуче Хтось мені пояснить геніальність бубочкіного головкома? Кинути найкращу штурмову в пекло для чого? Щоб через тиждень вивести її залишки залишивши невідому частину в оточенні і з ганьбою звідти втіктивідступити? В чому тут геніальність, може мені не військовому якась світла військова голова пояснить бо недоганяю, маю інформацію з перших рук - сусід там наразі і теж о.уєває від цих двох генераліссімусів
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 17 лют, 2024 21:26, всього редагувалось 3 разів.