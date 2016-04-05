кстати, на всех уровнях подчинения самые страшные люди - приспособленцы. они неудобны и ненадёжны для советской системы. сначала, с совещаний, меня выгоняли потом просто убирали подальше от руководства, потому что я любил главному сказать прямо - тут пздец. а так нельзя. нельзя главного окунать в реальность. в нашей власти и армии очень вероятно - тоже самое
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 17 лют, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:кстати, на всех уровнях подчинения самые страшные люди - приспособленцы. они неудобны и ненадёжны для советской системы. сначала, с совещаний, меня выгоняли потом просто убирали подальше от руководства, потому что я любил главному сказать прямо - тут пздец. а так нельзя. нельзя главного окунать в реальность. в нашей власти и армии очень вероятно - тоже самое
Бетон написав:сначала с совещаний меня выгоняли потом просто убирали подальше от руководства потому что я любил главному сказать прямо - тут пздец. а так нельзя. нельзя главного окунать в реальность.
вы про гос структуру? я всегда говорил генеральному, что думаю и меня за это ни разу не выгоняли. Слова и тональность конечно выбирал нейтральные. В бизнесе если начнут увольнять специалистов с мнением, останутся только лизоблюды.
Бетон написав:сначала с совещаний меня выгоняли потом просто убирали подальше от руководства потому что я любил главному сказать прямо - тут пздец. а так нельзя. нельзя главного окунать в реальность.
вы про гос структуру? я всегда говорил генеральному, что думаю и меня за это ни разу не выгоняли. Слова и тональность конечно выбирал нейтральные. В бизнесе если начнут увольнять специалистов с мнением, останутся только лизоблюды.
меня выгнали, их бизнес рухнул уже 8 лет назад. а генеральный в розыске. а может и сидит, мне наcpaтb
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 17 лют, 2024 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:сначала с совещаний меня выгоняли потом просто убирали подальше от руководства потому что я любил главному сказать прямо - тут пздец. а так нельзя. нельзя главного окунать в реальность.
вы про гос структуру? я всегда говорил генеральному, что думаю и меня за это ни разу не выгоняли. Слова и тональность конечно выбирал нейтральные. В бизнесе если начнут увольнять специалистов с мнением, останутся только лизоблюды.
меня выгнали, их бизнес рухнул уже 8 лет назад. а генеральный в розыске
такое бывает. от людей зависит, мне всегда везло с людьми, поэтому когда кто то говорит "люди у нас не такие", мой опыт это не подтверждает. Там где нечего тырять люди в основном нормальные.