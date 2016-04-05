RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6825682668276828>
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:10

  flyman написав:" В центрі комплектування немає фахівців здатних визначити ступінь гідності або здоров'я громадянина", – зазначила Гуменюк.
а спросить были ли проблемы со здоровьем и отправить на дообследование есть специалисты?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22259
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2373 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:13

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:" В центрі комплектування немає фахівців здатних визначити ступінь гідності або здоров'я громадянина", – зазначила Гуменюк.
а спросить были ли проблемы со здоровьем и отправить на дообследование есть специалисты?

хіба "семінарист"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 17 лют, 2024 21:14, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33986
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2741 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:13

adeges
Would Russia have invaded Ukraine if Soviet nuclear weapons had remained on Ukrainian soil?
https://www.kcl.ac.uk/would-russia-have ... inian-soil
What if Ukraine had kept its nuclear weapons?
https://responsiblestatecraft.org/2023/ ... r-weapons/
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11641
З нами з: 18.06.08
Подякував: 54 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

кстати, на всех уровнях подчинения самые страшные люди - приспособленцы. они неудобны и ненадёжны для советской системы. сначала, с совещаний, меня выгоняли потом просто убирали подальше от руководства, потому что я любил главному сказать прямо - тут пздец. а так нельзя. нельзя главного окунать в реальность.
в нашей власти и армии очень вероятно - тоже самое
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 17 лют, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1790
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:16

  Ukrainian написав:adeges
Would Russia have invaded Ukraine if Soviet nuclear weapons had remained on Ukrainian soil?
https://www.kcl.ac.uk/would-russia-have ... inian-soil
What if Ukraine had kept its nuclear weapons?
https://responsiblestatecraft.org/2023/ ... r-weapons/

тут недавно писали: "а не дістанся ти нікому" тому наявність NW не так критична
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33986
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2741 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:17

  Бетон написав:кстати, на всех уровнях подчинения самые страшные люди - приспособленцы. они неудобны и ненадёжны для советской системы. сначала, с совещаний, меня выгоняли потом просто убирали подальше от руководства, потому что я любил главному сказать прямо - тут пздец. а так нельзя. нельзя главного окунать в реальность.
в нашей власти и армии очень вероятно - тоже самое

"куколди", "бабораби"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33986
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2741 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:19

  Бетон написав:сначала с совещаний меня выгоняли потом просто убирали подальше от руководства потому что я любил главному сказать прямо - тут пздец. а так нельзя. нельзя главного окунать в реальность.
вы про гос структуру? я всегда говорил генеральному, что думаю и меня за это ни разу не выгоняли. Слова и тональность конечно выбирал нейтральные. В бизнесе если начнут увольнять специалистов с мнением, останутся только лизоблюды.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22259
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2373 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:20

  Ukrainian написав:adeges
Would Russia have invaded Ukraine if Soviet nuclear weapons had remained on Ukrainian soil?
https://www.kcl.ac.uk/would-russia-have ... inian-soil
What if Ukraine had kept its nuclear weapons?
https://responsiblestatecraft.org/2023/ ... r-weapons/


https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
adeges
 
Повідомлень: 4575
З нами з: 14.03.06
Подякував: 428 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:21

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:сначала с совещаний меня выгоняли потом просто убирали подальше от руководства потому что я любил главному сказать прямо - тут пздец. а так нельзя. нельзя главного окунать в реальность.
вы про гос структуру? я всегда говорил генеральному, что думаю и меня за это ни разу не выгоняли. Слова и тональность конечно выбирал нейтральные. В бизнесе если начнут увольнять специалистов с мнением, останутся только лизоблюды.

меня выгнали, их бизнес рухнул уже 8 лет назад. а генеральный в розыске. а может и сидит, мне наcpaтb
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 17 лют, 2024 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1790
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 21:23

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:сначала с совещаний меня выгоняли потом просто убирали подальше от руководства потому что я любил главному сказать прямо - тут пздец. а так нельзя. нельзя главного окунать в реальность.
вы про гос структуру? я всегда говорил генеральному, что думаю и меня за это ни разу не выгоняли. Слова и тональность конечно выбирал нейтральные. В бизнесе если начнут увольнять специалистов с мнением, останутся только лизоблюды.

меня выгнали, их бизнес рухнул уже 8 лет назад. а генеральный в розыске

такое бывает. от людей зависит, мне всегда везло с людьми, поэтому когда кто то говорит "люди у нас не такие", мой опыт это не подтверждает. Там где нечего тырять люди в основном нормальные.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22259
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2373 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6825682668276828>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 169717
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 562808
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 25706
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1181)
17.02.2024 20:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.