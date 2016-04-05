Додано: Суб 17 лют, 2024 21:28

Ukrainian написав: Перше. Пункти управління, тобто централізоване управління ракетно-ядерним озброєнням, знаходилися поза межами України. Це означало, що самостійно запустити ці ракети з точки зору управління ми не могли.

Перше. Пункти управління, тобто централізоване управління ракетно-ядерним озброєнням, знаходилися поза межами України. Це означало, що самостійно запустити ці ракети з точки зору управління ми не могли.

Друге. Ті ядерні боєприпаси, які знаходилися на озброєнні, вимагали періодичного регламенту, тобто обслуговування. Без Росії ми не могли цього робити, за винятком лише окремих регламентних робіт.



Третє. Навіть якщо б ми спробували утримувати цю зброю, це було б для нас дуже дорого. В рамках тодішнього економічного і фінансового стану України це було фактично нереально.



Четверте. Траєкторія і дальність польотів наявних у нас ракет складала більше 10 тис. км., тобто вони були направлені на США. А загострювати в рамках міжнародних відносин свої відносини із США і Великобританією, з якими нам потрібно було дружити, було б неправильно.

Рішення про поступове виведення з бойового складу Ту-22М3 було ухвалено в жовтні 2000 року. До квітня 2006-го було ліквідовано всі 60 «Бекфаерів» та утилізовано 423 ракети Х-22 до них. Роботи відбувалися в рамках «Програми спільного скорочення загрози» з допомогою американської фірми «Рейтеон» і за фінансування США.

Вот прям никак невозможно было перепаять эту ракету чтоб запустить от нас.Ага. Атомные станции смогли 30 лет обслуживать, трубу построенную при СССРе смогли обслуживать чтоб газ шел, ТЭЦ и ГЭС и еще кучу всего смогли - а ЯО не смогли бы вот никак. Пакистан и Индия может ЯО обслуживать, а мы бы не смогли.То есть в 1990м году Украине хватало денег обслуживать ЯО а в 1991м уже не хватало? Дорого? Зато сейчас вот это все вокруг капец как дешево. "Страна не желающая кормить свою армию будет кормить чужую" (с) Хотя - это и не важно. Вообще все равно в каком бы состоянии это ЯО не лежало - фиг бы кто напал, забоялись бы проверять на себе полетит оно или нет. Сам факт наличия бы защитил, как сейчас Иран защищает только факт подозрения на наличие.Во первых, до Владивостока 9700км, практически то же расстояние. Во вторых, шахт как в РФ у нас были единицы -а основные носители нашего ЯО были ракеты Х-22 которыми сейчас по нам с Каспия лупят с самолетов. Наши самолеты носители этих ракет порезали американцы за американские деньги под американским прессингом -Это к вопросу что они нам ничего не должны, они должны нам как земля колхозу. А теперь нам блин предлагают консультации если Россия еще раз нападет