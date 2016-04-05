Вот прям никак невозможно было перепаять эту ракету чтоб запустить от нас.
Друге. Ті ядерні боєприпаси, які знаходилися на озброєнні, вимагали періодичного регламенту, тобто обслуговування. Без Росії ми не могли цього робити, за винятком лише окремих регламентних робіт.
Ага. Атомные станции смогли 30 лет обслуживать, трубу построенную при СССРе смогли обслуживать чтоб газ шел, ТЭЦ и ГЭС и еще кучу всего смогли - а ЯО не смогли бы вот никак. Пакистан и Индия может ЯО обслуживать, а мы бы не смогли.
Третє. Навіть якщо б ми спробували утримувати цю зброю, це було б для нас дуже дорого. В рамках тодішнього економічного і фінансового стану України це було фактично нереально.
То есть в 1990м году Украине хватало денег обслуживать ЯО а в 1991м уже не хватало? Дорого? Зато сейчас вот это все вокруг капец как дешево. "Страна не желающая кормить свою армию будет кормить чужую" (с) Хотя - это и не важно. Вообще все равно в каком бы состоянии это ЯО не лежало - фиг бы кто напал, забоялись бы проверять на себе полетит оно или нет. Сам факт наличия бы защитил, как сейчас Иран защищает только факт подозрения на наличие.
Четверте. Траєкторія і дальність польотів наявних у нас ракет складала більше 10 тис. км., тобто вони були направлені на США. А загострювати в рамках міжнародних відносин свої відносини із США і Великобританією, з якими нам потрібно було дружити, було б неправильно.
Во первых, до Владивостока 9700км, практически то же расстояние. Во вторых, шахт как в РФ у нас были единицы -
Рішення про поступове виведення з бойового складу Ту-22М3 було ухвалено в жовтні 2000 року. До квітня 2006-го було ліквідовано всі 60 «Бекфаерів» та утилізовано 423 ракети Х-22 до них. Роботи відбувалися в рамках «Програми спільного скорочення загрози» з допомогою американської фірми «Рейтеон» і за фінансування США.
Это к вопросу что они нам ничего не должны, они должны нам как земля колхозу. А теперь нам блин предлагают консультации если Россия еще раз нападет