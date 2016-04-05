Додано: Суб 17 лют, 2024 22:27

Ostrv написав: ЛАД

Я здесь в написании человек новый, но читаю форум с времен еще практически начала. Писать раньше времени не было, сейчас появилось немного. Так вот, по теме, считаю , что договариваться бесполезно в данный момент, договариваться можно только с позиции силы, а сейчас наша позиция несколько ослабла. Уверен, после масштабной мобилизации, разблокирования финансовой линии США мы сможем нанести жесткий удар, откинуть врага к международно признанным границам и там уже с помощью коалиции ЕС и сша решать вопрос с москалями. Это сложно, но возможно. В этом мне близки позиции флер и Хоттаба. К сожалению все осложняется еще и тем, что оккупированные территории по оценке форбс имеют залежи энергоресурсов, металлов и минералов, которые вместе оценивают как минимум в $12,4 трлн.А за это их олигархат вцепится руками и ногами. Но нет нерешаемых проблем, есть только неправильно поставленные задачи. Я здесь в написании человек новый, но читаю форум с времен еще практически начала. Писать раньше времени не было, сейчас появилось немного. Так вот, по теме, считаю , что договариваться бесполезно в данный момент, договариваться можно только с позиции силы, а сейчас наша позиция несколько ослабла. Уверен, после масштабной мобилизации, разблокирования финансовой линии США мы сможем нанести жесткий удар, откинуть врага к международно признанным границам и там уже с помощью коалиции ЕС и сша решать вопрос с москалями. Это сложно, но возможно. В этом мне близки позиции флер и Хоттаба. К сожалению все осложняется еще и тем, что оккупированные территории по оценке форбс имеют залежи энергоресурсов, металлов и минералов, которые вместе оценивают как минимум в $12,4 трлн.А за это их олигархат вцепится руками и ногами. Но нет нерешаемых проблем, есть только неправильно поставленные задачи.

я бы рядом не ставил, даже близко.Был бы рад, если бы случилось так, как Вы пишете.Но в прошлом году финансовая линия США не была заблокирована. Но как-то ничего не получилось.С позиции силы (достаточно относительной) можно было говорить зимой 2022-23 после освобождения Харьковской области и Херсона. Относительной, т.к. в принципе, если судить по линии фронта, практически ничего не изменилось. Единственное что, стратегическая инициатива сегодня у росс. войск, но пока результатов у них практически нет, как и у нас в прошлом году.Среди обещанного оружия не вижу ничего такого, что позволит нанести "жёсткий удар". В основном обещания касаются вооружений, которые позволят усилить нашу оборону, в частности, ПВО.Насчёт переговоров сегодня.Действительно, не очень представляю себе, о чём и как можно сегодня вести переговоры. И уже писал об этом. Я говорил о том, что надо было приложить все силы и договариваться. Поэтому не очень понимаю, почему Вы с этим постом обратились ко мне. Но, думаю, что если не вести переговоры, то хотя бы прощупывать почву, наверное, стоит.Масштабная мобилизация необходима, но... Не уверен, что при существующем сопротивлении результаты будут удовлетворительными.И говорить сегодня о "международно признанных границах" (так понимаю, 1991 года) выглядит маниловщиной. Считал бы отличным результатом возврат к границам до 24.02.И Вы ошибаетесь, когда считаете, что нет нерешаемых проблем. Элементарный пример - квадратура круга.И есть ещё такой вопрос - даже если задача разрешима, то сколько времени понадобится на её решение. Может получиться так, что к моменту получения решения оно уже будет никому не нужно.