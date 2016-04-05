Ukrainian написав:Перше. Пункти управління, тобто централізоване управління ракетно-ядерним озброєнням, знаходилися поза межами України. Це означало, що самостійно запустити ці ракети з точки зору управління ми не могли.
Вот прям никак невозможно было перепаять эту ракету чтоб запустить от нас.
Друге. Ті ядерні боєприпаси, які знаходилися на озброєнні, вимагали періодичного регламенту, тобто обслуговування. Без Росії ми не могли цього робити, за винятком лише окремих регламентних робіт.
Ага. Атомные станции смогли 30 лет обслуживать, Мрию смогли, трубу построенную при СССРе смогли обслуживать чтоб газ шел, ТЭЦ и ГЭС и еще кучу всего смогли - а ЯО не смогли бы вот никак. Пакистан и Индия может ЯО обслуживать, а мы бы не смогли.
Третє. Навіть якщо б ми спробували утримувати цю зброю, це було б для нас дуже дорого. В рамках тодішнього економічного і фінансового стану України це було фактично нереально.
То есть в 1990м году Украине хватало денег обслуживать ЯО а в 1991м уже не хватало? Дорого? Зато сейчас вот это все вокруг капец как дешево. "Страна не желающая кормить свою армию будет кормить чужую" (с) Хотя - это и не важно. Вообще все равно в каком бы состоянии это ЯО не лежало - фиг бы кто напал, забоялись бы проверять на себе полетит оно или нет. Сам факт наличия бы защитил, как сейчас Иран защищает только факт подозрения на наличие.
Четверте. Траєкторія і дальність польотів наявних у нас ракет складала більше 10 тис. км., тобто вони були направлені на США. А загострювати в рамках міжнародних відносин свої відносини із США і Великобританією, з якими нам потрібно було дружити, було б неправильно.
Рішення про поступове виведення з бойового складу Ту-22М3 було ухвалено в жовтні 2000 року. До квітня 2006-го було ліквідовано всі 60 «Бекфаерів» та утилізовано 423 ракети Х-22 до них. Роботи відбувалися в рамках «Програми спільного скорочення загрози» з допомогою американської фірми «Рейтеон» і за фінансування США.
Это к вопросу что они нам ничего не должны, они должны нам как земля колхозу. А теперь нам блин предлагают консультации если Россия еще раз нападет
Востаннє редагувалось katso в Суб 17 лют, 2024 22:48, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:" В центрі комплектування немає фахівців здатних визначити ступінь гідності або здоров'я громадянина", – зазначила Гуменюк.
а спросить были ли проблемы со здоровьем и отправить на дообследование есть специалисты?
хіба "семінарист"
Флай привет .
Я не хочу и не буду о чем то спорить или переписыватся . Тут пишет огромное количество воинов и знатоков . Мне их не победить . Завтра все узнают о Роботино и снова будет срач . Тут профессионалов полно . Клуб незамеченных талантов .
...... ну где делось ваше чувство юмора , которое у вас БЫЛО на высшем уровне ?
Ukrainian написав:Ти якомусь аноніму довіряєш більше ніж командиру бригади ?
В курсі хто такий Тарнавський? Якщо ні то погугли, офіційно заявив, що наші військові там опинились у полоні, тобто це котел, оточення, про кількість мовчить, чому - здогадатися не важко. Блискуче пане Сирський почали, блискуче Хтось мені пояснить геніальність бубочкіного головкома? Кинути найкращу штурмову в пекло для чого? Щоб через тиждень вивести її залишки залишивши невідому частину в оточенні і з ганьбою звідти втіктивідступити? В чому тут геніальність, може мені не військовому якась світла військова голова пояснить бо недоганяю, маю інформацію з перших рук - сусід там наразі і теж о.уєває від цих двох генераліссімусів
Там ещё интересная инфо с официального канала 3 штурмовой была, они вошли и сражались на 360 градусов.
Цитата "Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник». Всю ротацию по ним работали дроны и артиллерия, о чем они тоже неоднократно писали. То есть ситуация была на столько херовой, что третью штурмовую кинули в окружение на помощь механизированным бригадам.
+Если уже говорят, что при отходе наши попали в плен, то это явно не 5-7 человек.
Читать официальные заявления можно для самоуспокоения своей психики, так сказать голову в песок. Типа не знаешь правды значит её и нет, значит всё хорошо.
Нужно проанализировать и сделать работу над ошибками,чтоб в такие х@#вые ситуации больше не попадать. Но, почему то это так напоминает Бахмут..
ПС Думаю мы в Авдеевке увидели новую тактику руских которая даёт результат, которую они, возможно, начнут применять в других местах
Востаннє редагувалось hume в Суб 17 лют, 2024 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Ostrv написав:ЛАД Я здесь в написании человек новый, но читаю форум с времен еще практически начала. Писать раньше времени не было, сейчас появилось немного. Так вот, по теме, считаю , что договариваться бесполезно в данный момент, договариваться можно только с позиции силы, а сейчас наша позиция несколько ослабла. Уверен, после масштабной мобилизации, разблокирования финансовой линии США мы сможем нанести жесткий удар, откинуть врага к международно признанным границам и там уже с помощью коалиции ЕС и сша решать вопрос с москалями. Это сложно, но возможно. В этом мне близки позиции флер и Хоттаба. К сожалению все осложняется еще и тем, что оккупированные территории по оценке форбс имеют залежи энергоресурсов, металлов и минералов, которые вместе оценивают как минимум в $12,4 трлн.А за это их олигархат вцепится руками и ногами. Но нет нерешаемых проблем, есть только неправильно поставленные задачи.
Hotab и fler я бы рядом не ставил, даже близко. Был бы рад, если бы случилось так, как Вы пишете. Но в прошлом году финансовая линия США не была заблокирована. Но как-то ничего не получилось. С позиции силы (достаточно относительной) можно было говорить зимой 2022-23 после освобождения Харьковской области и Херсона. Относительной, т.к. в принципе, если судить по линии фронта, практически ничего не изменилось. Единственное что, стратегическая инициатива сегодня у росс. войск, но пока результатов у них практически нет, как и у нас в прошлом году. Среди обещанного оружия не вижу ничего такого, что позволит нанести "жёсткий удар". В основном обещания касаются вооружений, которые позволят усилить нашу оборону, в частности, ПВО. Насчёт переговоров сегодня. Действительно, не очень представляю себе, о чём и как можно сегодня вести переговоры. И уже писал об этом. Я говорил о том, что надо было приложить все силы и договариваться до начала войны. Поэтому не очень понимаю, почему Вы с этим постом обратились ко мне. Но, думаю, что если не вести переговоры, то хотя бы прощупывать почву, наверное, стоит. Масштабная мобилизация необходима, но... Не уверен, что при существующем сопротивлении результаты будут удовлетворительными. И говорить сегодня о "международно признанных границах" (так понимаю, 1991 года) выглядит маниловщиной. Считал бы отличным результатом возврат к границам до 24.02.
И Вы ошибаетесь, когда считаете, что нет нерешаемых проблем. Элементарный пример - квадратура круга. И есть ещё такой вопрос - даже если задача разрешима, то сколько времени понадобится на её решение. Может получиться так, что к моменту получения решения оно уже будет никому не нужно.
Ukrainian написав:Перше. Пункти управління, тобто централізоване управління ракетно-ядерним озброєнням, знаходилися поза межами України. Це означало, що самостійно запустити ці ракети з точки зору управління ми не могли.
Вот прям никак невозможно было перепаять эту ракету чтоб запустить от нас.
Друге. Ті ядерні боєприпаси, які знаходилися на озброєнні, вимагали періодичного регламенту, тобто обслуговування. Без Росії ми не могли цього робити, за винятком лише окремих регламентних робіт.
Ага. Атомные станции смогли 30 лет обслуживать, трубу построенную при СССРе смогли обслуживать чтоб газ шел, ТЭЦ и ГЭС и еще кучу всего смогли - а ЯО не смогли бы вот никак. Пакистан и Индия может ЯО обслуживать, а мы бы не смогли.
Третє. Навіть якщо б ми спробували утримувати цю зброю, це було б для нас дуже дорого. В рамках тодішнього економічного і фінансового стану України це було фактично нереально.
То есть в 1990м году Украине хватало денег обслуживать ЯО а в 1991м уже не хватало? Дорого? Зато сейчас вот это все вокруг капец как дешево. "Страна не желающая кормить свою армию будет кормить чужую" (с) Хотя - это и не важно. Вообще все равно в каком бы состоянии это ЯО не лежало - фиг бы кто напал, забоялись бы проверять на себе полетит оно или нет. Сам факт наличия бы защитил, как сейчас Иран защищает только факт подозрения на наличие.
Четверте. Траєкторія і дальність польотів наявних у нас ракет складала більше 10 тис. км., тобто вони були направлені на США. А загострювати в рамках міжнародних відносин свої відносини із США і Великобританією, з якими нам потрібно було дружити, було б неправильно.
Рішення про поступове виведення з бойового складу Ту-22М3 було ухвалено в жовтні 2000 року. До квітня 2006-го було ліквідовано всі 60 «Бекфаерів» та утилізовано 423 ракети Х-22 до них. Роботи відбувалися в рамках «Програми спільного скорочення загрози» з допомогою американської фірми «Рейтеон» і за фінансування США.
Это к вопросу что они нам ничего не должны, они должны нам как земля колхозу. А теперь нам блин предлагают консультации если Россия еще раз нападет
Усе легко на папері робиться а на практиці Україна навіть не змогла опанувати виробництво крилатих ракет. Літаки як носії ще гірше бо в робочому стані Україна їх аж ніяк не могла підтримати і в перші дні війни це легка мішень для крилатих ракет на аеродромах.
"У границы с Молдовой, в Одесской области, пограничники с помощью технических средств зафиксировали движение волков. Обычно хищники передвигаются не поодиночке, а стаями. Призываем избегать незаконных путешествий и не подвергаться опасности", - заявили в ГПСУ и показали видео с передвижением волков.