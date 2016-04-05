ЛАД написав:
3. Изменение отношения после войны - враг нацизм уничтожен, вернулись к врагу коммунистам
. Как было и до войны. Черчилль - хороший пример.
Боялись именно коммунизма, русские просто как эпитет.
кочно просто эпитет, коммунизм он же из Монголии сам распространялся во все стороны.
почему вернулись к врагу-коммунистам?
Да даже потому что банально коммуняки сразу нарушали часть своих тегеранских,ялтинских и потсдамских обязательств о переустройстве послевоенного мира, особенно Восточной Европы.
Все "освобождьонные из нацистского концлагеря" восточноевропейские страны внєзапно дружно сами поплелись в социалистический конц-лагерь
, ага
и... Черчиль не призывал уничтожить СССР,
он призывал жестко
не допустить распространение колхозно-большевитского концлагеря дальше.
Вот такого Черчиля и не хватало последних лет 20 точно.