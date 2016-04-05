и что по твоему еще скажет официально власть? что они обосрались бросив туда новые части?
От що каже ISW як ISW а не якт Карузо голосом Мойши "Russian milbloggers claimed that up to 5,000 Ukrainian personnel remain in Avdiivka and are effectively trapped in the settlement, but Ukrainian Tavriisk Group of Forces Commander Brigadier General Oleksandr Tarnavskyi stated that Russian forces have not encircled any Ukrainian units in Avdiivka as of 1300 on February 16. Ukrainian military observer Kostyantyn Mashovets stated that Russian forces are determined to prevent Ukrainian forces from withdrawing from Avdiivka in an organized manner."
Тобто є з одного боку є офіційне визнання України того, що дехто з військових попав в оточення, а з іншого боку є оцінка рашкі обсягів такого оточення.
Щодо контрольованого відступу. Так у Маріуполі теж не було жодного неконтрольованого відступу. Просто 5000 людей залишились у місті.
ЛАД написав:3. Изменение отношения после войны - враг нацизм уничтожен, вернулись к врагу коммунистам. Как было и до войны. Черчилль - хороший пример.
Боялись именно коммунизма, русские просто как эпитет.
кочно просто эпитет, коммунизм он же из Монголии сам распространялся во все стороны.
почему вернулись к врагу-коммунистам? Да даже потому что банально коммуняки сразу нарушали часть своих тегеранских,ялтинских и потсдамских обязательств о переустройстве послевоенного мира, особенно Восточной Европы. Все "освобождьонные из нацистского концлагеря" восточноевропейские страны внєзапно дружно сами поплелись в социалистический конц-лагерь, ага
и... Черчиль не призывал уничтожить СССР, он призывал жестко не допустить распространение по планете колхозно-большевитского концлагеря дальше.
Вот такого Черчиля и не хватало последних лет 20 точно.
ЛАД написав:3. Изменение отношения после войны - враг нацизм уничтожен, вернулись к врагу коммунистам. Как было и до войны. Черчилль - хороший пример.
Боялись именно коммунизма, русские просто как эпитет.
кочно просто эпитет, коммунизм он же из Монголии сам распространялся во все стороны.
почему вернулись к врагу-коммунистам? Да даже потому что банально коммуняки сразу нарушали часть своих тегеранских,ялтинских и потсдамских обязательств о переустройстве послевоенного мира, особенно Восточной Европы. Все "освобождьонные из нацистского концлагеря" восточноевропейские страны внєзапно дружно сами поплелись в социалистический конц-лагерь, ага
и... Черчиль не призывал уничтожить СССР, он призывал жестко не допустить распространение по планете колхозно-большевитского концлагеря дальше.
Вот такого Черчиля и не хватало последних лет 20 точно.
Спочатку було створено НАТО, потім Варшавський договір. США спочатку вжило проти цивільного населення ядерну зброю. СРСР покину Іран. НАТО бомбило столицю Югославії. Про Косово тут недавно писали. Не потрібно робити з США і НАТО невинних овечок.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 17 лют, 2024 23:29, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:" В центрі комплектування немає фахівців здатних визначити ступінь гідності або здоров'я громадянина", – зазначила Гуменюк.
а спросить были ли проблемы со здоровьем и отправить на дообследование есть специалисты?
это все должно быть на ВЛК. тут она права - ТЦК руководствуется только выводами медиков про пригодность.
я никого не обвинял, слишком мало информации как всё произошло и не моё дело. Но если никто за это не понесет ответственности - «Пропал калабуховский дом». Значит человеческая жизнь не стоит теперь ничего. То есть все приобретения последнего десятилетия - псу под хвост. Мы такие же бессправные как и русские.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 17 лют, 2024 23:33, всього редагувалось 2 разів.
adeges написав: От що каже ISW як ISW а не якт Карузо голосом Мойши "Russian milbloggers claimed that up to 5,000 Ukrainian personnel remain in Avdiivka and are effectively trapped in the settlement, but Ukrainian Tavriisk Group of Forces Commander Brigadier General Oleksandr Tarnavskyi stated that Russian forces have not encircled any Ukrainian units in Avdiivka as of 1300 on February 16. Ukrainian military observer Kostyantyn Mashovets stated that Russian forces are determined to prevent Ukrainian forces from withdrawing from Avdiivka in an organized manner."
Тобто є з одного боку є офіційне визнання України того, що дехто з військових попав в оточення, а з іншого боку є оцінка рашкі обсягів такого оточення.
Щодо контрольованого відступу. Так у Маріуполі теж не було жодного неконтрольованого відступу. Просто 5000 людей залишились у місті.
На раша ресурсах є відео чотирьох чи п’яти полонених.