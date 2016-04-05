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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 68276828682968306831>
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 23:00

  Ukrainian написав:Ну для нас твоє джерело це анонім. На відміну від Білецького.

а его ты лично знаешь и он тебе сказал инфу не под запись в приватной беседе?

  Ukrainian написав:Відступ ЗСУ з Авдіївки є контрольованим – ISW
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2024021 ... yat-v-isw/


и что по твоему еще скажет официально власть? что они обосрались бросив туда новые части?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 23:05

  vitaliiangel написав:
Смерть мобілізованого з інвалідністю розслідують на Одещині. Чоловік, який з дитинства мав епілепсію, був мобілізований до лав ЗСУ, але помер у військовій частині.

https://expres.online/podrobitsi/smert- ... vidchennya
виноватым оказался... умерший
пройшовши комісію, загиблий надав ТЦК документи в яких було зазначено, що він здоровий.


а документы после ВЛК мобилизованый сам перенесит в ТЦК что ли?
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 23:08

  mephala написав:
  Ukrainian написав:Ну для нас твоє джерело це анонім. На відміну від Білецького.

а его ты лично знаешь и он тебе сказал инфу не под запись в приватной беседе?

  Ukrainian написав:Відступ ЗСУ з Авдіївки є контрольованим – ISW
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2024021 ... yat-v-isw/


и что по твоему еще скажет официально власть? что они обосрались бросив туда новые части?


От що каже ISW як ISW а не якт Карузо голосом Мойши
"Russian milbloggers claimed that up to 5,000 Ukrainian personnel remain in Avdiivka and are effectively trapped in the settlement, but Ukrainian Tavriisk Group of Forces Commander Brigadier General Oleksandr Tarnavskyi stated that Russian forces have not encircled any Ukrainian units in Avdiivka as of 1300 on February 16. Ukrainian military observer Kostyantyn Mashovets stated that Russian forces are determined to prevent Ukrainian forces from withdrawing from Avdiivka in an organized manner."

Тобто є з одного боку є офіційне визнання України того, що дехто з військових попав в оточення, а з іншого боку є оцінка рашкі обсягів такого оточення.

Щодо контрольованого відступу. Так у Маріуполі теж не було жодного неконтрольованого відступу. Просто 5000 людей залишились у місті.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 23:16

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:" В центрі комплектування немає фахівців здатних визначити ступінь гідності або здоров'я громадянина", – зазначила Гуменюк.
а спросить были ли проблемы со здоровьем и отправить на дообследование есть специалисты?


это все должно быть на ВЛК. тут она права - ТЦК руководствуется только выводами медиков про пригодность.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 23:17

  ЛАД написав:3. Изменение отношения после войны - враг нацизм уничтожен, вернулись к врагу коммунистам. Как было и до войны. Черчилль - хороший пример.

Боялись именно коммунизма, русские просто как эпитет.
кочно просто эпитет, коммунизм он же из Монголии сам распространялся во все стороны.

почему вернулись к врагу-коммунистам?
Да даже потому что банально коммуняки сразу нарушали часть своих тегеранских,ялтинских и потсдамских обязательств о переустройстве послевоенного мира, особенно Восточной Европы.
Все "освобождьонные из нацистского концлагеря" восточноевропейские страны внєзапно дружно сами поплелись в социалистический конц-лагерь, ага :twisted:

и... Черчиль не призывал уничтожить СССР,
он призывал жестко не допустить распространение по планете колхозно-большевитского концлагеря дальше.

Вот такого Черчиля и не хватало последних лет 20 точно.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 23:22

  mephala написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:" В центрі комплектування немає фахівців здатних визначити ступінь гідності або здоров'я громадянина", – зазначила Гуменюк.
а спросить были ли проблемы со здоровьем и отправить на дообследование есть специалисты?

это все должно быть на ВЛК. тут она права - ТЦК руководствуется только выводами медиков про пригодность.
что не отменяет того, что даже в мирное время такой круговой поруки как у врачей, наверное, не было больше ни у кого... ну, еще у судей .
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 23:28

  flysoulfly написав:
  ЛАД написав:3. Изменение отношения после войны - враг нацизм уничтожен, вернулись к врагу коммунистам. Как было и до войны. Черчилль - хороший пример.

Боялись именно коммунизма, русские просто как эпитет.
кочно просто эпитет, коммунизм он же из Монголии сам распространялся во все стороны.

почему вернулись к врагу-коммунистам?
Да даже потому что банально коммуняки сразу нарушали часть своих тегеранских,ялтинских и потсдамских обязательств о переустройстве послевоенного мира, особенно Восточной Европы.
Все "освобождьонные из нацистского концлагеря" восточноевропейские страны внєзапно дружно сами поплелись в социалистический конц-лагерь, ага :twisted:

и... Черчиль не призывал уничтожить СССР,
он призывал жестко не допустить распространение по планете колхозно-большевитского концлагеря дальше.

Вот такого Черчиля и не хватало последних лет 20 точно.

Спочатку було створено НАТО, потім Варшавський договір.
США спочатку вжило проти цивільного населення ядерну зброю.
СРСР покину Іран.
НАТО бомбило столицю Югославії.
Про Косово тут недавно писали.
Не потрібно робити з США і НАТО невинних овечок.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 17 лют, 2024 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 23:29

  mephala написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:" В центрі комплектування немає фахівців здатних визначити ступінь гідності або здоров'я громадянина", – зазначила Гуменюк.
а спросить были ли проблемы со здоровьем и отправить на дообследование есть специалисты?


это все должно быть на ВЛК. тут она права - ТЦК руководствуется только выводами медиков про пригодность.

я никого не обвинял, слишком мало информации как всё произошло и не моё дело. Но если никто за это не понесет ответственности - «Пропал калабуховский дом». Значит человеческая жизнь не стоит теперь ничего. То есть все приобретения последнего десятилетия - псу под хвост. Мы такие же бессправные как и русские.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 17 лют, 2024 23:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 23:31

  mephala написав:
  Ukrainian написав:Ну для нас твоє джерело це анонім. На відміну від Білецького.

а его ты лично знаешь и он тебе сказал инфу не под запись в приватной беседе?

  Ukrainian написав:Відступ ЗСУ з Авдіївки є контрольованим – ISW
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2024021 ... yat-v-isw/


и что по твоему еще скажет официально власть? что они обосрались бросив туда новые части?

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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 23:33

  adeges написав:
От що каже ISW як ISW а не якт Карузо голосом Мойши
"Russian milbloggers claimed that up to 5,000 Ukrainian personnel remain in Avdiivka and are effectively trapped in the settlement, but Ukrainian Tavriisk Group of Forces Commander Brigadier General Oleksandr Tarnavskyi stated that Russian forces have not encircled any Ukrainian units in Avdiivka as of 1300 on February 16. Ukrainian military observer Kostyantyn Mashovets stated that Russian forces are determined to prevent Ukrainian forces from withdrawing from Avdiivka in an organized manner."

Тобто є з одного боку є офіційне визнання України того, що дехто з військових попав в оточення, а з іншого боку є оцінка рашкі обсягів такого оточення.

Щодо контрольованого відступу. Так у Маріуполі теж не було жодного неконтрольованого відступу. Просто 5000 людей залишились у місті.

На раша ресурсах є відео чотирьох чи п’яти полонених.
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