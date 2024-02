Додано: Суб 17 лют, 2024 23:08

mephala написав: Ukrainian написав: Ну для нас твоє джерело це анонім. На відміну від Білецького.

а его ты лично знаешь и он тебе сказал инфу не под запись в приватной беседе?



Ukrainian написав: Відступ ЗСУ з Авдіївки є контрольованим – ISW

и что по твоему еще скажет официально власть? что они обосрались бросив туда новые части?

От що каже ISW як ISW а не якт Карузо голосом Мойши"Russian milbloggers claimed that up to 5,000 Ukrainian personnel remain in Avdiivka and are effectively trapped in the settlement, but Ukrainian Tavriisk Group of Forces Commander Brigadier General Oleksandr Tarnavskyi stated that Russian forces have not encircled any Ukrainian units in Avdiivka as of 1300 on February 16. Ukrainian military observer Kostyantyn Mashovets stated that Russian forces are determined to prevent Ukrainian forces from withdrawing from Avdiivka in an organized manner."Тобто є з одного боку є офіційне визнання України того, що дехто з військових попав в оточення, а з іншого боку є оцінка рашкі обсягів такого оточення.Щодо контрольованого відступу. Так у Маріуполі теж не було жодного неконтрольованого відступу. Просто 5000 людей залишились у місті.