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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 лют, 2024 23:41
adeges написав:
От що каже ISW як ISW а не якт Карузо голосом Мойши
"Russian ........
не знаю правда ли .... но
как ни смешно и грустно, но узнал (не помню откуда, но несколько раз) что ІSW
- просто давно талантливо себя распиарившие компилляторы/агрегаторы чужих
новостей, аналитики, исследований и расследований.
Там , грубо, 7 человек, сидящих в двух комнатушках обычного офисного здания. Т.е. почти как у нас есть популярнейший в медиа экономический_и_прочая_и_прочая эксперд Охрименко - Президент бла-бла института и бла-бла ассоциации
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Додано: Суб 17 лют, 2024 23:52
flyman написав: flysoulfly написав: ЛАД написав:
3. Изменение отношения после войны - враг нацизм уничтожен, вернулись к врагу коммунистам
. Как было и до войны. Черчилль - хороший пример.
Боялись именно коммунизма, русские просто как эпитет.
кочно просто эпитет, коммунизм он же из Монголии сам распространялся во все стороны.
почему вернулись к врагу-коммунистам?
Да даже потому что банально коммуняки сразу нарушали часть своих тегеранских,ялтинских и потсдамских обязательств о переустройстве послевоенного мира, особенно Восточной Европы.
Все "освобождьонные из нацистского концлагеря" восточноевропейские страны внєзапно дружно сами поплелись в социалистический конц-лагерь
, ага
и... Черчиль не призывал уничтожить СССР,
он призывал жестко
не допустить распространение по планете колхозно-большевитского концлагеря дальше.
Вот такого Черчиля и не хватало последних лет 20 точно.
Спочатку було створено НАТО, потім Варшавський договір.
США спочатку вжило проти цивільного населення ядерну зброю.
СРСР покину Іран
Не потрібно робити з США і НАТО невинних овечок.
манипулируете? прочитайте что-нибудь по теме, вмесо шарийобнутых блогеров.
Сначала Союз, вопреки обязательствам, фактически наделал лнров и днров по всей Восточной Европе и репрессировал там всех несогласных жить в недемократической стране.
Здравтвуй коммуняцкий лагерь!
Была создана даже Народная республика Южного Азербайджана на огромной территории Ирана !!! на пути к месторождениям всей, добываемой британцами нефти. Наличие ЯО американского тогда Иран спасло... И Западную Европу от следующей агрессии. Многомиллионная жуковская армия в Германии каждый день демонстративно громко двигатели танков прогревала у самых кпп, чтоб англосаксы слышали и драпали до Ла-Манша сами.
А про мирных граждан страны-агрессора, погибших под атомными бомбардировками...
Не жаль мирных, погибших в Европе от действий советских войск, например, в Берлине 1945?
А сейчас- белгородцев всяких очень жаль??
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Нед 18 лют, 2024 00:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 00:01
flysoulfly написав:
А сейчас- белгородцев всяких очень жаль??
Чому провокоуєш не на мові? З ольгінської ботоферми?
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Додано: Нед 18 лют, 2024 00:03
flyman написав: flysoulfly написав:
А сейчас- белгородцев всяких очень жаль??
Чому провокоуєш не на мові? З ольгінської ботоферми?
завра у всех скабеевых: на форуме финансы.юа всем биндеровцам не жалко белгородцев.
смешно. Шарийобнутая школа, да? а то я ж не смотрел их в подробностях.
давай еще
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Нед 18 лют, 2024 00:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 00:08
hume написав: Василь-Рівне написав: Ukrainian написав:
Ти якомусь аноніму довіряєш більше ніж командиру бригади ?
В курсі хто такий Тарнавський? Якщо ні то погугли, офіційно заявив, що наші військові там опинились у полоні, тобто це котел, оточення, про кількість мовчить, чому - здогадатися не важко. Блискуче пане Сирський почали, блискуче
Хтось мені пояснить геніальність бубочкіного головкома? Кинути найкращу штурмову в пекло для чого? Щоб через тиждень вивести її залишки залишивши невідому частину в оточенні і з ганьбою звідти втікти відступити
? В чому тут геніальність, може мені не військовому якась світла військова голова пояснить бо недоганяю, маю інформацію з перших рук - сусід там наразі і теж о.уєває від цих двох генераліссімусів
Там ещё интересная инфо с официального канала 3 штурмовой была, они вошли и сражались на 360 градусов.
Цитата "Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник». Всю ротацию по ним работали дроны и артиллерия, о чем они тоже неоднократно писали. То есть ситуация была на столько херовой, что третью штурмовую кинули в окружение на помощь механизированным бригадам.
+Если уже говорят, что при отходе наши попали в плен, то это явно не 5-7 человек.
Читать официальные заявления можно для самоуспокоения своей психики, так сказать голову в песок. Типа не знаешь правды значит её и нет, значит всё хорошо.
Нужно проанализировать и сделать работу над ошибками,чтоб в такие х@#вые ситуации больше не попадать. Но, почему то это так напоминает Бахмут..
ПС
Думаю мы в Авдеевке увидели новую тактику руских которая даёт результат, которую они, возможно, начнут применять в других местах
Військові Третьої штурмової бригади відійшли на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняли лінію фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3-ї окремої штурмової бригади.
"З моменту передислокації Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївку наші підрозділи завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії", - наголосили військові.
За їх даними, попри значну перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярному застосуванні до сотні КАБів на день, противник втратив:
понад 1500 загиблими;
понад 3500 пораненими;
та понад 20 одиниць бронетехніки.
"Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку", - додали в бригаді.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 00:19
vitaliiangel написав: mephala написав:
это все должно быть на ВЛК. тут она права - ТЦК руководствуется только выводами медиков про пригодность.
я никого не обвинял, слишком мало информации как всё произошло и не моё дело. Но если никто за это не понесет ответственности - «Пропал калабуховский дом». Значит человеческая жизнь не стоит теперь ничего. То есть все приобретения последнего десятилетия - псу под хвост. Мы такие же бессправные как и русские.
Приобретения десятилетий не могут уйти, как вода в песок, если они были.
Придет время и скажут, что никаких ограничений в свободах граждан не было, т.к. это не законно, но просто всех граждан устраивала именно такая собственная позиция.
Вопрос. Каким законом
отменена свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины?
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Додано: Нед 18 лют, 2024 00:22
feecold написав:
Вопрос. Каким законом отменена свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины?
бьют же не по паспорту, да? хочу видеть хоть одну ухвалу суда против ВЛК. Формально это возможно, по факту нет.
feecold написав:
но просто всех граждан устраивала именно такая собственная позиция.
дикая ситуация, власть пакует народ, который её же и выбрал. То есть народ делегировал власти право себя паковать?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 18 лют, 2024 00:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 00:25
vitaliiangel написав: feecold написав:
Вопрос. Каким законом отменена свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины?
бьют же не по паспорту, да? хочу видеть хоть одну ухвалу суда против ВЛК. Формально это возможно, по факту нет.
Значит никаких прав и не было. Право не попирается за год, два.
п.с. Так кто-то знает каким именно законом
ограничена свобода передвижения и выезда граждан из страны?
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Додано: Нед 18 лют, 2024 00:29
feecold написав:
Значит никаких прав и не было.
выборы 20 мая 2019 года были? выборы 20 мая 2024 года будут? может всё таки какое-то право было и отменилось?
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Додано: Нед 18 лют, 2024 00:33
vitaliiangel написав: feecold написав:
Значит никаких прав и не было.
выборы 20 мая 2019 года были? выборы 20 мая 2024 года будут? может всё таки какое-то право было и отменилось? Может быть новый президент смог бы закончить войну. Но шанса ему не дают.
Тут можна навести контраргумент: народ мовчить, значить його влаштовує.
З іншогоо боку діям ВФЯ теж не опиралися, до пори до часу.
===
Народ безмолвствует. А потом - берёт и молча кіздить!" (Современное прочтение).
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