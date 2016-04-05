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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6828682968306831
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 00:37

  vitaliiangel написав:
  feecold написав:Значит никаких прав и не было.
выборы 20 мая 2019 года были? выборы 20 мая 2024 года будут? может всё таки какое-то право было и отменилось?

Скажем так. Права не соблюдаются согласно закона.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 00:38

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:" В центрі комплектування немає фахівців здатних визначити ступінь гідності або здоров'я громадянина", – зазначила Гуменюк.
а спросить были ли проблемы со здоровьем и отправить на дообследование есть специалисты?

хіба "семінарист"

Він у чергове свято нарізався слив'янки із "знеболюючими калёсами" та з п'яти метрів в упір не бачить свій чорно-блєковий позашляховик за 100+++кує із номерами "ІІ000...ОО"
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 00:39

  Ukrainian написав:"Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку", - додали в бригаді.


задам вопрос еще раз - эти позиции в низине или на высоте от Авдеевки?
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