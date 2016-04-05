|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 18 лют, 2024 00:37
vitaliiangel написав: feecold написав:
Значит никаких прав и не было.
выборы 20 мая 2019 года были? выборы 20 мая 2024 года будут? может всё таки какое-то право было и отменилось?
Скажем так. Права не соблюдаются согласно закона.
-
feecold
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 14.08.19
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лют, 2024 00:38
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
" В центрі комплектування немає фахівців здатних визначити ступінь гідності або здоров'я громадянина", – зазначила Гуменюк.
а спросить были ли проблемы со здоровьем и отправить на дообследование есть специалисты?
хіба "семінарист"
Він у чергове свято нарізався слив'янки із "знеболюючими калёсами" та з п'яти метрів в упір не бачить свій чорно-блєковий позашляховик за 100+++кує із номерами "ІІ000...ОО"
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3900
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 269 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лют, 2024 00:39
Ukrainian написав:
"Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку", - додали в бригаді.
задам вопрос еще раз - эти позиции в низине или на высоте от Авдеевки?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8947
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1017 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1491
|169728
|
|
|6076
|562825
|
|
|1
|25718
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|