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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 лют, 2024 00:37
vitaliiangel написав: feecold написав:
Значит никаких прав и не было.
выборы 20 мая 2019 года были? выборы 20 мая 2024 года будут? может всё таки какое-то право было и отменилось?
Скажем так. Права не соблюдаются согласно закона.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 00:38
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
" В центрі комплектування немає фахівців здатних визначити ступінь гідності або здоров'я громадянина", – зазначила Гуменюк.
а спросить были ли проблемы со здоровьем и отправить на дообследование есть специалисты?
хіба "семінарист"
Він у чергове свято нарізався слив'янки із "знеболюючими калёсами" та з п'яти метрів в упір не бачить свій чорно-блєковий позашляховик за 100+++кує із номерами "ІІ000...ОО"
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Додано: Нед 18 лют, 2024 00:39
Ukrainian написав:
"Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку", - додали в бригаді.
задам вопрос еще раз - эти позиции в низине или на высоте от Авдеевки?
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Додано: Нед 18 лют, 2024 01:00
Ukrainian написав: adeges написав:
От що каже ISW як ISW а не якт Карузо голосом Мойши
"Russian milbloggers claimed that up to 5,000 Ukrainian personnel remain in Avdiivka and are effectively trapped in the settlement, but Ukrainian Tavriisk Group of Forces Commander Brigadier General Oleksandr Tarnavskyi stated that Russian forces have not encircled any Ukrainian units in Avdiivka as of 1300 on February 16. Ukrainian military observer Kostyantyn Mashovets stated that Russian forces are determined to prevent Ukrainian forces from withdrawing from Avdiivka in an organized manner."
Тобто є з одного боку є офіційне визнання України того, що дехто з військових попав в оточення, а з іншого боку є оцінка рашкі обсягів такого оточення.
Щодо контрольованого відступу. Так у Маріуполі теж не було жодного неконтрольованого відступу. Просто 5000 людей залишились у місті.
На раша ресурсах є відео чотирьох чи п’яти полонених.
Оточений і полонений це тотожні поняття, це кожний школяр знає
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Додано: Нед 18 лют, 2024 01:08
vitaliiangel написав:
дикая ситуация, власть пакует народ, который её же и выбрал. То есть народ делегировал власти право себя паковать?
Если народ не делегировал, то согласно Статьи 5 Конституции Украины
Никто не может узурпировать государственную власть.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 01:08
Действительно, войска России разбиты не были, отход получился крайне профессиональным. Разумеется, неприятно смотреть на танки, которые достались неприятелю в рабочем состоянии, а также некоторые запасы оружия, провианта и даже бытовой техники, которую военным привозили на фронт. Более того, нет никаких свидетельств о том, что украинские боевики взяли значительное количество пленных, нет фотографий и видеосвидетельств сожженных колонн российской техники.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 01:11
adeges написав:
Оточений і полонений це тотожні поняття, це кожний школяр знає
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Додано: Нед 18 лют, 2024 01:34
adeges написав:
Действительно, войска России разбиты не были, отход получился крайне профессиональным. Разумеется, неприятно смотреть на танки, которые достались неприятелю в рабочем состоянии, а также некоторые запасы оружия, провианта и даже бытовой техники, которую военным привозили на фронт. Более того, нет никаких свидетельств о том, что украинские боевики взяли значительное количество пленных, нет фотографий и видеосвидетельств сожженных колонн российской техники.
Це що за витвір ?
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