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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6829683068316832
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 06:57

  vitaliiangel написав:
Смерть мобілізованого з інвалідністю розслідують на Одещині. Чоловік, який з дитинства мав епілепсію, був мобілізований до лав ЗСУ, але помер у військовій частині.

https://expres.online/podrobitsi/smert- ... vidchennya
  Волинь написав:Всі зациклились на своїх правах, але забули що права закінчуються там де починаються обовязки.
расскажите пожалуйста подробнее про его обязанность умереть и про права ТЦК мобилизовывать людей с таким здоровьем.
vitaliiangel
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