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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 лют, 2024 06:57
vitaliiangel написав: Волинь написав:
Всі зациклились на своїх правах, але забули що права закінчуються там де починаються обовязки.
расскажите пожалуйста подробнее про его обязанность умереть и про права ТЦК мобилизовывать людей с таким здоровьем.
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Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
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