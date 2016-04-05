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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6829683068316832
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 08:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Президент обещает вернуть Авдеевку. Интересно, как и когда? Русские сейчас её в бетон закатают и будем потом мы в лоб штурмовать?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 08:50

  pesikot написав:
  prodigy написав:брак по расчету бывает в 50% счастливым (если расчет верный)

як показала реальність Навальний зробив фатальну помилку (коли повернувся) і значно переоцінив свою роль і вплив на суспільство (навіть освічене: москва, пітер, казань)


Все ж я думаю, що фатальна помилка була в тому, що він значно переоцінив свою роль. Та і протести були, під його керівництвом, таке собі ...

Жалкоє подобіє навіть нашого 2004 року, не кажучи вже про 2013-2014 рік

А повернення/не повернення, то взагалі не до чого. Це на мою думку
От захотіли його вбити і вбили. І не важливо де він був би, в колонії чи за кордоном

Приклад Троцького, Бандери, Литвиненко, Скрипалів показує, якщо хочуть когось вбити, то знайдуть засіб


прочитав зранку у тг, що "хороші руське" ображені на українців за те, що не "скорбят вместе з ними за Алексеем"

Вижу много постов в телеграм про то как "режим показал истинное лицо", "смерть прекрасной россии будущего"

Серьезно блять? Это ебаная фашистская помойка уже два года кошмарит соседнее государство, убило сотни тысяч людей и продолжает это делать каждый ебаный день. Каждый день стреляет ракетами по домам и школам. Каждый день люди ночуют в бомбоубежищах.
Какая ПРБ, какое истинное лицо алёё очнитесь уже. Её не было, нет и не будет.

Не удивлюсь, если все ети оппозиционерьі начнут мстить украинцам за убиенного алешеньку, записьіваясь в рашистскую армию

Да, режим впервые убивает оппозиционных политиков, никогда такого не было и вот опять ...


https://t.me/vesti_izdyrki/16627
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 09:06

  Andrey2512 написав:Президент обещает вернуть Авдеевку. Интересно, как и когда? Русские сейчас её в бетон закатают и будем потом мы в лоб штурмовать?

"2-3 міста"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 09:13

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:Президент обещает вернуть Авдеевку. Интересно, как и когда? Русские сейчас её в бетон закатают и будем потом мы в лоб штурмовать?

"2-3 міста"



Отличное чувство ЮМОРА . Вовремя . Искрометно .
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 09:14

  Andrey2512 написав:Президент обещает вернуть Авдеевку. Интересно, как и когда? Русские сейчас её в бетон закатают и будем потом мы в лоб штурмовать?


долбайоб , ти для чого це закидаєш на вентилятор?

зранку вже зрадойоби прокинулись, модератор "не спати"
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 09:36

  Andrey2512 написав:Президент обещает вернуть Авдеевку. Интересно, как и когда? Русские сейчас её в бетон закатают и будем потом мы в лоб штурмовать?

Как? С ермаком пойдёт штурмовать. Он же специалист
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