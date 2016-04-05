prodigy написав:брак по расчету бывает в 50% счастливым (если расчет верный)
як показала реальність Навальний зробив фатальну помилку (коли повернувся) і значно переоцінив свою роль і вплив на суспільство (навіть освічене: москва, пітер, казань)
Все ж я думаю, що фатальна помилка була в тому, що він значно переоцінив свою роль. Та і протести були, під його керівництвом, таке собі ...
Жалкоє подобіє навіть нашого 2004 року, не кажучи вже про 2013-2014 рік
А повернення/не повернення, то взагалі не до чого. Це на мою думку От захотіли його вбити і вбили. І не важливо де він був би, в колонії чи за кордоном
Приклад Троцького, Бандери, Литвиненко, Скрипалів показує, якщо хочуть когось вбити, то знайдуть засіб
прочитав зранку у тг, що "хороші руське" ображені на українців за те, що не "скорбят вместе з ними за Алексеем"
Вижу много постов в телеграм про то как "режим показал истинное лицо", "смерть прекрасной россии будущего"
Серьезно блять? Это ебаная фашистская помойка уже два года кошмарит соседнее государство, убило сотни тысяч людей и продолжает это делать каждый ебаный день. Каждый день стреляет ракетами по домам и школам. Каждый день люди ночуют в бомбоубежищах. Какая ПРБ, какое истинное лицо алёё очнитесь уже. Её не было, нет и не будет.
Не удивлюсь, если все ети оппозиционерьі начнут мстить украинцам за убиенного алешеньку, записьіваясь в рашистскую армию
Да, режим впервые убивает оппозиционных политиков, никогда такого не было и вот опять ...