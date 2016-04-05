Павел заявив, що Чехія "шукає військове постачання по світу, а потім працює з нашими партнерами по НАТО", та окремо відзначив Данію, Нідерланди, Канаду, які забезпечили ресурси для того, щоби постачати військове обладнання до Чехії. "А потім ми швидко переправляємо його в Україну", – пояснив він.
Петер Павел заявив, що Чехія досягла успіху в пошуку.
"Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо", – заявив він. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7179875/
Було дві спроби виходу. В першу ніч, 14 лютого, пішла перша десятка. Якій довелось вступити в стрілецький бій. Артилерія вже була наведена. Тільки троє поранених добралося назад. І якщо двоє добралося по темноті. То евакуація останнього відбулася вже зранку. І я, та ще троє добровольців, його несли. А день, це не той час для переміщень, так ще й таких важких. І як закономірний результат. З одного пораненого, стало нас ще 4. І це мені ще дуже повезло, що не втратив рухливість, а лишень отримав посмішку Джокера. Окей. Новий день, нова темнота. Генплан, або пан, або пропав. Формувались нові групи. Я не вникав. Так як сказали, що за пораненими приїде коробочка. Розслабився. Вирушали групи, одна за одною. На вулиці видимість була нульова. Це було тупо виживання. Кілометр по полю. Та купка котиків сліпих, керованих дроном. Ворожа артилерія. Дорога в Авдіївку всіяна нашими трупами. Чекати евак, я не лишився. Очолив групу, та вирушив в невідомість. Накрили. Проєбав групу. Але в кінцевому результаті, добрався до точки. І як перші групи повмирали стикаючись з ворогом. То наступних повели вже трохи в обхід. Це і дозволило, тим кому повезло, вийти. Евак не приїхав. Остання група покинула бункер. А цей діалог по рації, ранив нас в самі наші глубини: Поранений. А що, еваку не буде? Командир. Ні, не буде, залишайте 300 та спалюйте все. Він не знав, що говорить з пораненим. Залишилось як мінімум шість чоловік. І так само, було важко читати їхні повідомлення, в чаті в сигналі. Їхній відчай, та приреченість. Це завжди залишиться в нас. Гинуть самі сміливі.
vitaliiangel написав:и про права ТЦК мобилизовывать людей с таким здоровьем.
все зависит от того что ВЛК написало. если там действительно написано что он здоров то ни один чиновник не будет брать на себя функции ему не свойсвенные. а именно брать на себя ответственность за то что он не отвечает по обязанностям. и если про здоров правда то это вопрос к ВЛК. но они же "памятник"...
Andrey2512 написав:Президент обещает вернуть Авдеевку. Интересно, как и когда? Русские сейчас её в бетон закатают и будем потом мы в лоб штурмовать?
долбайоб , ти для чого це закидаєш на вентилятор?
зранку вже зрадойоби прокинулись, модератор "не спати"
ну да - в "теплой ванне" информации канеш лучше плавать. видать и зе в ней купают на сколько это ситуация позволяет. мож потому не хотят и войска домой отпускать что бы не рассказали правду? а то когда приходят домой отпускники и рассказывают что там творится в реале то волосы дыбом стают когда сравниваеш с официальной подачей.
не треба плутати реальний стан речей та постійну пропаганду зради, що зажди є грою на боці ворогу.
для вас дивина, що в житті багато що відрізняється від того, як має бути. якби вам холява чи freeze розповіли, як воно там насправді, гадаю вам би дуже некомфортно. війна взагалі погана річ, там гинуть люди. й вдалі військові операції бувають не лише у нас, але й у супротивника.
якщо ви уважно прочитаєте перше повідомлення, то не побачите там ніяких фактів, а лише безглузді припущення.
На Закарпатье работники ТЦК поиздевались над ученым и незаконно мобилизовали, — нардеп
"Мужчина позвонил в полицию. Написал заявление, что забрали его военный билет, что оформили новые документы, где подделали его подпись. Полицейские что-то там похихикали со знакомыми военными и уехали. Когда гражданина, наконец, отвезли на ВВК, там над ним тоже издевались, игнорировали его информацию о проблемах со здоровьем. На этих эмоциях он начал бросаться с ножом, который был в кармане, на тех врачей, которые его игнорировали, порезал себе вены. Но этого человека наша "совковая" неадекватная система все равно хочет загнать на фронт", — прокомментировал депутат.
flyman написав:[quote="5687679:Andrey2512"]Президент обещает вернуть Авдеевку. Интересно, как и когда? Русские сейчас её в бетон закатают и будем потом мы в лоб штурмовать?
"2-3 міста"
Вже орки починають промацувати Запорізький напрямок
Щупают направление на Орехов. План окружить группировку ЗСУ под Токмаком.[/quote]️Евакуаційні групи Нацполіції вивозять людей з прифронтових населених пунктів до Запоріжжя.
Потім люди можуть залишитись в обласному центрі або безкоштовно виїхати потягом із Запоріжжя до Львова або Хмельницького.
Наприклад, цієї пʼятниці такою можливістю скористалась 61 людина. А за два роки повномасштабного вторгнення залізницею із Запоріжжя евакуйовано понад 180 тисяч людей, - повідомив голова ЗОВА. Мабуть, маються на увазі не лише мешканці міста, а ті, хто був евакуйований до Запоріжжя
GALeon написав:Вже орки починають промацувати Запорізький напрямок
Щупают направление на Орехов. План окружить группировку ЗСУ под Токмаком.
звідки інфа? чи знову чергові припущення?..
Так можно по карте посмотреть. С Одной стороны Орехов, с другой Васильевка, которая под рашей. Если они соединятся, то вся группировка под Токмаком в окружении. А далее формирования сил на Запорожье. Хотя Запорожье разделено на правый и левый берег мостами. Поэтому на правый практически не будет сил, хотя после подрыва Каховской ГЭС, то есть места, где практически можно пешим порядком перейти с одного берега на др. И далее путь на Днепр., где нет препятствий. Но г.Запорожье пока не в планах пуйла. Для него сейчас одно основное направление - весь Донбасс, хотя попытаться взять Орехов - не исключено.