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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:11
Игорь Алексеевич
,
Но это пока не в планах пуйла
А в чиїх?
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Hotab
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:12
Игорь Алексеевич
никто не знает что у этого сумасшедшего в планах
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konstantin kirovograd
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:14
Hotab написав:Игорь Алексеевич
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Но это пока не в планах пуйла
А в чиїх?
пока не в планах - это означает временно. Ему нужен на данный момент весь Донбасс. Но в то же время в дыхало бьёт ему группировка ЗСУ под Роботином. Возможно переключится сейчас на это направление.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:16
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Xenon
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:24
Xenon написав:
Война дронов, более показало существенней сегодня в войне, чем самолёты. Особенно, когда живой силы 1*5 в пользу пративника.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:25
mephala написав: prodigy написав: Andrey2512 написав:
Президент обещает вернуть Авдеевку. Интересно, как и когда? Русские сейчас её в бетон закатают и будем потом мы в лоб штурмовать?
долбайоб , ти для чого це закидаєш на вентилятор?
зранку вже зрадойоби прокинулись, модератор "не спати"
ну да - в "теплой ванне" информации канеш лучше плавать. видать и зе в ней купают на сколько это ситуация позволяет.
мож потому не хотят и войска домой отпускать что бы не рассказали правду? а то когда приходят домой отпускники и рассказывают что там творится в реале то волосы дыбом стают когда сравниваеш с официальной подачей.
Краще було як ви поміняли свій курьский говор на щось більш національне .
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:28
Игорь Алексеевич написав: Xenon написав:
Война дронов, более показало существенней сегодня в войне, чем самолёты. Особенно, когда живой силы 1*5 в пользу пративника.
у вас військова освіта? бо робити такі порівняння треба дуже обережно, якщо взагалі можливо.
що там з КАБами, як вони впливають на перебіг бойових дій? а F-16 мають вирішити й цю проблему.
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Shaman
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:30
Игорь Алексеевич написав: Xenon написав:
Война дронов, более показало существенней сегодня в войне, чем самолёты. Особенно, когда живой силы 1*5 в пользу пративника.
«Шкаф лучше , чем кровать»
а F-16 мають вирішити й цю проблему.
А також носії всіх «Скальпів» та багато іншого.
Там і по фразі «с одной стороны
Васильевка, а с другой Орехово» тоже много вопросов. Стороны
чего? О чем вообще речь? Но ответов все равно не будет. Скажет очередную чушь типа «пиши в ГШ, они знают».
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 18 лют, 2024 13:34, всього редагувалось 2 разів.
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Hotab
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:32
Shaman
Доброго дня .
Ці оскаженелі ,чортові, "сАберАтілі " правди від істочників яким довіряють , і люди які не бачили смерті , які не були на нулі ,мене дуже напрягають .
Але спілкуватися з ними нема бажання .
Їм хоч ССЦИ в очі вони кажуть що вони краще знають .
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