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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6830683168326833>
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:11

Игорь Алексеевич ,

Но это пока не в планах пуйла


А в чиїх?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:12

Игорь Алексеевич
никто не знает что у этого сумасшедшего в планах
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:14

  Hotab написав:Игорь Алексеевич ,

Но это пока не в планах пуйла


А в чиїх?
пока не в планах - это означает временно. Ему нужен на данный момент весь Донбасс. Но в то же время в дыхало бьёт ему группировка ЗСУ под Роботином. Возможно переключится сейчас на это направление.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:16

Перші винищувачі F-16 можуть опинитися в українському небі орієнтовно влітку 2024 року.

https://weukraine.tv/novyny/pershi-vini ... u-chervni/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:21

  Xenon написав:
Перші винищувачі F-16 можуть опинитися в українському небі орієнтовно влітку 2024 року.

https://weukraine.tv/novyny/pershi-vini ... u-chervni/

Раніше будуть.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:24

  Xenon написав:
Перші винищувачі F-16 можуть опинитися в українському небі орієнтовно влітку 2024 року.

https://weukraine.tv/novyny/pershi-vini ... u-chervni/
Война дронов, более показало существенней сегодня в войне, чем самолёты. Особенно, когда живой силы 1*5 в пользу пративника.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:25

  mephala написав:
  prodigy написав:
  Andrey2512 написав:Президент обещает вернуть Авдеевку. Интересно, как и когда? Русские сейчас её в бетон закатают и будем потом мы в лоб штурмовать?


долбайоб , ти для чого це закидаєш на вентилятор?

зранку вже зрадойоби прокинулись, модератор "не спати"


ну да - в "теплой ванне" информации канеш лучше плавать. видать и зе в ней купают на сколько это ситуация позволяет.
мож потому не хотят и войска домой отпускать что бы не рассказали правду? а то когда приходят домой отпускники и рассказывают что там творится в реале то волосы дыбом стают когда сравниваеш с официальной подачей.


Краще було як ви поміняли свій курьский говор на щось більш національне .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:28

  Игорь Алексеевич написав:
  Xenon написав:
Перші винищувачі F-16 можуть опинитися в українському небі орієнтовно влітку 2024 року.

https://weukraine.tv/novyny/pershi-vini ... u-chervni/
Война дронов, более показало существенней сегодня в войне, чем самолёты. Особенно, когда живой силы 1*5 в пользу пративника.

у вас військова освіта? бо робити такі порівняння треба дуже обережно, якщо взагалі можливо.

що там з КАБами, як вони впливають на перебіг бойових дій? а F-16 мають вирішити й цю проблему.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:30

  Игорь Алексеевич написав:
  Xenon написав:
Перші винищувачі F-16 можуть опинитися в українському небі орієнтовно влітку 2024 року.

https://weukraine.tv/novyny/pershi-vini ... u-chervni/
Война дронов, более показало существенней сегодня в войне, чем самолёты. Особенно, когда живой силы 1*5 в пользу пративника.

«Шкаф лучше , чем кровать»

а F-16 мають вирішити й цю проблему.


А також носії всіх «Скальпів» та багато іншого.

Там і по фразі «с одной стороны Васильевка, а с другой Орехово» тоже много вопросов. Стороны чего? О чем вообще речь? Но ответов все равно не будет. Скажет очередную чушь типа «пиши в ГШ, они знают».
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 лют, 2024 13:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:32

Shaman
Доброго дня .
Ці оскаженелі ,чортові, "сАберАтілі " правди від істочників яким довіряють , і люди які не бачили смерті , які не були на нулі ,мене дуже напрягають .
Але спілкуватися з ними нема бажання .
Їм хоч ССЦИ в очі вони кажуть що вони краще знають .
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