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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6830683168326833
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:34

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав: Щупают направление на Орехов. План окружить группировку ЗСУ под Токмаком.

звідки інфа? чи знову чергові припущення?..
Так можно по карте посмотреть. С Одной стороны Орехов, с другой Васильевка, которая под рашей. Если они соединятся, то вся группировка под Токмаком в окружении. А далее формирования сил на Запорожье. Хотя Запорожье разделено на правый и левый берег мостами. Поэтому на правый практически не будет сил, хотя после подрыва Каховской ГЭС, то есть места, где практически можно пешим порядком перейти с одного берега на др. И далее путь на Днепр., где нет препятствий.
Но г.Запорожье пока не в планах пуйла. Для него сейчас одно основное направление - весь Донбасс, хотя попытаться взять Орехов - не исключено.

ось приклад, як ви змінити тональність.
не "Щупают направление на Орехов", а "хотя попытаться взять Орехов - не исключено" - можуть спробувати. не "План окружить группировку ЗСУ", а "Если они соединятся, то вся группировка под Токмаком в окружении" - такий ризик є. а ще є Куп'янськ, про який ви щось забули...

я про що й кажу, пишіть - є можливість, можуть так зробити. а не пишіть це в теперішньому часі, наче це все ВЖЕ відбувається. це дуже важливий нюанс в тому, як подати інфо. я майже впевнений, що тут на форумі деякі обліківки спеціально просувають саме в такому ключі, бо в них робота така...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 18 лют, 2024 13:39, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:34

  холява написав:Але спілкуватися з ними нема бажання .
но на форуме вы зачем то сидите и их читаете. Неужели у вас боевого врача нет более достойной компании для общения?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сказать, что дроны лучше или хуже истребителей, — это неправильно. Они дополняют друг друга.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:що там з КАБами, як вони впливають на перебіг бойових дій? а F-16 мають вирішити й цю проблему.
Жизнь покажет. Если бы самолётов было у нас сразу как при в Иракской войне, то тогда есть шанс успеха в воздухе. А так будут давать по несколько штук в течении...? А дроны их стоимость не большая, но наносит точные удары по противнику и действит. помогает сегодня нашим воинам в окопах. Да и летают дроны в рашу. Если запустить 100 дронов, то 5 точно долетят на их территорию. А самолёт только взлетел уже его видят и ведут.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:38

  Игорь Алексеевич написав:А дроны их стоимость не большая, но наносит точные удары по противнику и действит. помогает сегодня нашим воинам в окопах. Да и летают дроны в рашу. Если запустить 100 дронов, то 5 точно долетят на их территорию.
те что летают в рашу стоят несколько сот куе. И их тоже сбивают.
vitaliiangel
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  #<1 ... 6830683168326833
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