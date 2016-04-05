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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:34
Игорь Алексеевич написав: Shaman написав: Игорь Алексеевич написав: Щупают направление на Орехов
. План окружить группировку ЗСУ
под Токмаком.
звідки інфа? чи знову чергові припущення?..
Так можно по карте посмотреть. С Одной стороны Орехов, с другой Васильевка, которая под рашей. Если они соединятся, то вся группировка под Токмаком в окружении
. А далее формирования сил на Запорожье. Хотя Запорожье разделено на правый и левый берег мостами. Поэтому на правый практически не будет сил, хотя после подрыва Каховской ГЭС, то есть места, где практически можно пешим порядком перейти с одного берега на др. И далее путь на Днепр., где нет препятствий.
Но г.Запорожье пока не в планах пуйла. Для него сейчас одно основное направление - весь Донбасс, хотя попытаться взять Орехов - не исключено
.
ось приклад, як ви змінити тональність.
не "Щупают направление на Орехов", а "хотя попытаться взять Орехов - не исключено" - можуть спробувати. не "План окружить группировку ЗСУ", а "Если они соединятся, то вся группировка под Токмаком в окружении" - такий ризик є. а ще є Куп'янськ, про який ви щось забули...
я про що й кажу, пишіть - є можливість, можуть так зробити. а не пишіть це в теперішньому часі, наче це все ВЖЕ відбувається. це дуже важливий нюанс в тому, як подати інфо. я майже впевнений, що тут на форумі деякі обліківки спеціально просувають саме в такому ключі, бо в них робота така...
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 18 лют, 2024 13:39, всього редагувалось 2 разів.
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Shaman
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:34
холява написав:
Але спілкуватися з ними нема бажання .
но на форуме вы зачем то сидите и их читаете. Неужели у вас боевого врача нет более достойной компании для общения?
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vitaliiangel
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:35
Сказать, что дроны лучше или хуже истребителей, — это неправильно. Они дополняют друг друга.
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Howl
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:35
Shaman написав:
що там з КАБами, як вони впливають на перебіг бойових дій? а F-16 мають вирішити й цю проблему.
Жизнь покажет. Если бы самолётов было у нас сразу как при в Иракской войне, то тогда есть шанс успеха в воздухе. А так будут давать по несколько штук в течении...? А дроны их стоимость не большая, но наносит точные удары по противнику и действит. помогает сегодня нашим воинам в окопах. Да и летают дроны в рашу. Если запустить 100 дронов, то 5 точно долетят на их территорию. А самолёт только взлетел уже его видят и ведут.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:38
Игорь Алексеевич написав:
А дроны их стоимость не большая, но наносит точные удары по противнику и действит. помогает сегодня нашим воинам в окопах. Да и летают дроны в рашу. Если запустить 100 дронов, то 5 точно долетят на их территорию.
те что летают в рашу стоят несколько сот куе. И их тоже сбивают.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:42
Shaman написав:
наче це все ВЖЕ відбувається. це дуже важливий нюанс в тому, як подати інфо
Здесь на форуме сидят постоянно максимум 10 -15 чел. Я думаю их напугать или изменить точку зрения не возможно. Отряда из бабушек пуйла здесь нет и думаю все остальные кто хотя бы проходил службу, то понимаю про что здесь каждый пишет.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:44
"закрой рот и сиди писяй в штаны"
Очередная репрессия военных формирований.
Один из юристов, комментирующий беспредел, заметил, что это шокирует всех нормальных людей.
Жаль он не читает данный форум)
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Бетон
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:47
Бетон написав:
Жаль он не читает данный форум)
что здесь такого ценного пишут? обычный трамвай, где каждый рассказывает почём сегодня рыба на привозе.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:54
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
А дроны их стоимость не большая, но наносит точные удары по противнику и действит. помогает сегодня нашим воинам в окопах. Да и летают дроны в рашу. Если запустить 100 дронов, то 5 точно долетят на их территорию.
те что летают в рашу стоят несколько сот куе. И их тоже сбивают.
Ціна Бобра 4 млн грн (108 куїв).
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Hotab
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Додано: Нед 18 лют, 2024 13:55
В нас в місті розганяють зраду про те, як працівники ТЦК "при спробі перетнути кордон" з готельного номера викрали одного вченого, який потім ніби покінчив життя самогубством.
Звісно деякі деталі історії, скоріш за все, перебільшені, але можливість таких історій для мене це просто щось за межею...
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