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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 683168326833683468356836>
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:34

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав: Щупают направление на Орехов. План окружить группировку ЗСУ под Токмаком.

звідки інфа? чи знову чергові припущення?..
Так можно по карте посмотреть. С Одной стороны Орехов, с другой Васильевка, которая под рашей. Если они соединятся, то вся группировка под Токмаком в окружении. А далее формирования сил на Запорожье. Хотя Запорожье разделено на правый и левый берег мостами. Поэтому на правый практически не будет сил, хотя после подрыва Каховской ГЭС, то есть места, где практически можно пешим порядком перейти с одного берега на др. И далее путь на Днепр., где нет препятствий.
Но г.Запорожье пока не в планах пуйла. Для него сейчас одно основное направление - весь Донбасс, хотя попытаться взять Орехов - не исключено.

ось приклад, як ви змінити тональність.
не "Щупают направление на Орехов", а "хотя попытаться взять Орехов - не исключено" - можуть спробувати. не "План окружить группировку ЗСУ", а "Если они соединятся, то вся группировка под Токмаком в окружении" - такий ризик є. а ще є Куп'янськ, про який ви щось забули...

я про що й кажу, пишіть - є можливість, можуть так зробити. а не пишіть це в теперішньому часі, наче це все ВЖЕ відбувається. це дуже важливий нюанс в тому, як подати інфо. я майже впевнений, що тут на форумі деякі обліківки спеціально просувають саме в такому ключі, бо в них робота така...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 18 лют, 2024 13:39, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:34

  холява написав:Але спілкуватися з ними нема бажання .
но на форуме вы зачем то сидите и их читаете. Неужели у вас боевого врача нет более достойной компании для общения?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сказать, что дроны лучше или хуже истребителей, — это неправильно. Они дополняют друг друга.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:що там з КАБами, як вони впливають на перебіг бойових дій? а F-16 мають вирішити й цю проблему.
Жизнь покажет. Если бы самолётов было у нас сразу как при в Иракской войне, то тогда есть шанс успеха в воздухе. А так будут давать по несколько штук в течении...? А дроны их стоимость не большая, но наносит точные удары по противнику и действит. помогает сегодня нашим воинам в окопах. Да и летают дроны в рашу. Если запустить 100 дронов, то 5 точно долетят на их территорию. А самолёт только взлетел уже его видят и ведут.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:38

  Игорь Алексеевич написав:А дроны их стоимость не большая, но наносит точные удары по противнику и действит. помогает сегодня нашим воинам в окопах. Да и летают дроны в рашу. Если запустить 100 дронов, то 5 точно долетят на их территорию.
те что летают в рашу стоят несколько сот куе. И их тоже сбивают.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:наче це все ВЖЕ відбувається. це дуже важливий нюанс в тому, як подати інфо
Здесь на форуме сидят постоянно максимум 10 -15 чел. Я думаю их напугать или изменить точку зрения не возможно. Отряда из бабушек пуйла здесь нет и думаю все остальные кто хотя бы проходил службу, то понимаю про что здесь каждый пишет.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"закрой рот и сиди писяй в штаны"
Очередная репрессия военных формирований.
Один из юристов, комментирующий беспредел, заметил, что это шокирует всех нормальных людей.
Жаль он не читает данный форум)
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:47

  Бетон написав:Жаль он не читает данный форум)
что здесь такого ценного пишут? обычный трамвай, где каждый рассказывает почём сегодня рыба на привозе.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:54

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:А дроны их стоимость не большая, но наносит точные удары по противнику и действит. помогает сегодня нашим воинам в окопах. Да и летают дроны в рашу. Если запустить 100 дронов, то 5 точно долетят на их территорию.
те что летают в рашу стоят несколько сот куе. И их тоже сбивают.

Ціна Бобра 4 млн грн (108 куїв).
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В нас в місті розганяють зраду про те, як працівники ТЦК "при спробі перетнути кордон" з готельного номера викрали одного вченого, який потім ніби покінчив життя самогубством.
Звісно деякі деталі історії, скоріш за все, перебільшені, але можливість таких історій для мене це просто щось за межею...
Дюрі-бачі
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