Shaman написав:наче це все ВЖЕ відбувається. це дуже важливий нюанс в тому, як подати інфо
Здесь на форуме сидят постоянно максимум 10 -15 чел. Я думаю их напугать или изменить точку зрения не возможно. Отряда из бабушек пуйла здесь нет и думаю все остальные кто хотя бы проходил службу, то понимаю про что здесь каждый пишет.
та тут десь тільки з десяток лише зраду розганяють. те, що тут відносно мало людей, зовсім не виключає, що тут працює хтось з ольгинської фабрики ботів. а де вони працюють, як ви гадаєте?
Shaman написав:що там з КАБами, як вони впливають на перебіг бойових дій? а F-16 мають вирішити й цю проблему.
Жизнь покажет. Если бы самолётов было у нас сразу как при в Иракской войне, то тогда есть шанс успеха в воздухе. А так будут давать по несколько штук в течении...? А дроны их стоимость не большая, но наносит точные удары по противнику и действит. помогает сегодня нашим воинам в окопах. Да и летают дроны в рашу. Если запустить 100 дронов, то 5 точно долетят на их территорию. А самолёт только взлетел уже его видят и ведут.
Подивіться відео наших командирів про вихід з Авдіївки, Вони говорять що у москалів сьогодні в дронів разів у 20 більше ніж у нас це вселяє «оптимізм»
Shaman написав:що тут працює хтось з ольгинської фабрики ботів. а де вони працюють, як ви гадаєте?
Я думаю здесь сидят люди с мозгами и они видят где пурга, а где действит. нужная инфрорм. к которой надо прислушаться и загуглить, что бы ещё раз о ней задуматься. Это на ФБ, то там полный идиотизм происходит. Как раз там можно и узнать о настроении среди общества.
Дюрі-бачі написав:В нас в місті розганяють зраду про те, як працівники ТЦК "при спробі перетнути кордон" з готельного номера викрали одного вченого, який потім ніби покінчив життя самогубством. Звісно деякі деталі історії, скоріш за все, перебільшені, але можливість таких історій для мене це просто щось за межею...
Investor_K написав:Цього чувака вже тут на форумі перетерли чи ще?
Тут за день стільки флуду сміття і пустопорожніх балачок що дуже важко сказати що обговорили що ні. Можливо ви хотіли спитати чи у культурному товаристві можна обговорювати Арестовича. Тоді можу вас запевнити що тут можна обговорювати все: від того якої довжини мають бути шкарпетки, До того з ким хто де як і коли і головне навіщо ))). Питання номер 2 чи доречно взагалі інтелігентній освіченій культурній людині Обговорювати Арестовича, Чи компрометує людину те що вона його дивиться чи слухає? Обговорення Дмитра Нанієва у ток-шоу Окна , Або телепередачі Дом, Одразу вказуємо якості людини яка це обговорю і характеризує цю людину. https://youtu.be/9_rNAuoENRQ?si=ohv868Dw0x0dZ-9p Чи є Аристович таким персонажем вирішувати кожному особисто, Я нікому не нав’язує жодну думку
Shaman написав:що тут працює хтось з ольгинської фабрики ботів. а де вони працюють, як ви гадаєте?
Я думаю здесь сидят люди с мозгами и они видят где пурга, а где действит. нужная инфрорм. к которой надо прислушаться и загуглить, что бы ещё раз о ней задуматься. Это на ФБ, то там полный идиотизм происходит. Как раз там можно и узнать о настроении среди общества.
відрізнити де пурга, а де - ні, не так легко, якщо не володієш темою.
до того ж, має місце, наскільки впевнено людина каже/пише. якраз розумні люди про свої припущення кажуть дуже обережно, бо розуміють, що можливі інші варіанти. а ось брехуни та популісти навпаки дуже впевнено несуть будь-яку маячню. а зовні виглядає навпаки. психологія (наука, якої не існує )
yama написав:Чи є Аристович таким персонажем вирішувати кожному особисто, Я нікому не нав’язує жодну думку
+100 Каждый должен думать своей головой и не навязывать др. свои убеждения. У меня бизнес связан с услугами. И есть некоторые услуги по стоимости более 100тыс.грн. Больше всего удивляюсь когда пишут, что эти услуги для идиотов. А кто заказывает эти услуги, то получается, что они..? А может просто у одних есть возможность их оплатить, а у др. нет и при чём здесь - идиоты? Так и с Арестовичем - время потом рассудит.
Дюрі-бачі написав:В нас в місті розганяють зраду про те, як працівники ТЦК "при спробі перетнути кордон" з готельного номера викрали одного вченого, який потім ніби покінчив життя самогубством. Звісно деякі деталі історії, скоріш за все, перебільшені, але можливість таких історій для мене це просто щось за межею...