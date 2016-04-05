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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6833683468356836>
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 14:49

  _hunter написав:а чем эта история кардинально отличается от любого Бусика Добровольчости?
у бусиков сказка со счастливым концом, то итогу мобилизованного моют, одевают, обучают, выплачиваются боевые и т.д. а тут вены вскрывают.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 18 лют, 2024 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:а чем эта история кардинально отличается от любого Бусика Добровольчости?

Тим, що раніше бусики відпускали, якщо був документ про відстрочку чи зняття з обліку...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 14:57

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:а чем эта история кардинально отличается от любого Бусика Добровольчости?
у бусиков сказка со счастливым концом, то итогу мобилизованного моют, одевают, обучают, выплачиваются боевые и т.д. а тут вены вскрывают.

>>> сказка со счастливым концом
может прологом?
>>> мобилизованного моют, одевают, обучают, ...
оставляют в бункере при "организованном отходе с позиций"...
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 14:58

  Волинь написав:Читаєм конституцію повністю.
Які обовязки мають громадяни?
Всі зациклились на своїх правах, але забули що права закінчуються там де починаються обовязки.

Государство в своей деятельности ограничено правами человека и создает условия для реализации этих прав, то есть гарантирует права.
“Демократия – это когда люди управляют людьми во имя людей” - Авраам Линкольн.
Но сейчас не об этом, вопрос был в другом.
Как знатока Конституции хочу спросить.
Каким законом введен запрет на конституционное право свободы передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины?
Востаннє редагувалось feecold в Нед 18 лют, 2024 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:00

  _hunter написав:оставляют в бункере при "организованном отходе с позиций"...
поэтому я говорю что воевать должны профессионалы, чтобы не подставлять живую силу под лишние удары. Война мясом приведёт к... (умные форумчане меня поняли к чему).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:01

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:а чем эта история кардинально отличается от любого Бусика Добровольчости?

Тим, що раніше бусики відпускали, якщо був документ про відстрочку чи зняття з обліку...

вот так и работает Окно Овертона: сначала похищения начинают считаться нормой -- "ну ведь отпустили же в итоге". Потом похищенных перестают отпускать...

>>> якщо був документ про відстрочку чи зняття з обліку
уже ж тут была история про 19-ти летнего парня? -- так что да -- маховик начинает раскручиваться :evil:
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:03

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:оставляют в бункере при "организованном отходе с позиций"...
поэтому я говорю что воевать должны профессионалы, чтобы не подставлять живую силу под лишние удары. Война мясом приведёт к... (умные форумчане меня поняли к чему).

але коли йде навала з мобілізованих, професіоналів не вистачить.
що робити в цьому випадку?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:04

  feecold написав:право свободно оставлять территорию Украины?
это право никуда не делось, некоторым можно, некоторым нельзя. Фактически половине населения достались права, другой половине - обязанности.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 18 лют, 2024 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:05

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:В нас в місті розганяють зраду про те, як працівники ТЦК "при спробі перетнути кордон" з готельного номера викрали одного вченого, який потім ніби покінчив життя самогубством.
Звісно деякі деталі історії, скоріш за все, перебільшені, але можливість таких історій для мене це просто щось за межею...


https://www.facebook.com/sportbuk/posts ... nd99TrfGYl



Прикордонники у готельному номері сказали, що підозрюють, що громадянин має намір незаконно перетнути кордон. Після чого забрали і виписали протокол.

Действовали на опережение неправомерных действий))
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:06

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:а чем эта история кардинально отличается от любого Бусика Добровольчости?

Тим, що раніше бусики відпускали, якщо був документ про відстрочку чи зняття з обліку...

вот так и работает Окно Овертона: сначала похищения начинают считаться нормой -- "ну ведь отпустили же в итоге". Потом похищенных перестают отпускать...

>>> якщо був документ про відстрочку чи зняття з обліку
уже ж тут была история про 19-ти летнего парня? -- так что да -- маховик начинает раскручиваться :evil:

черговий розповідач жахів. :D

було б дуже цікаво почути про власний досвід. чи не почуємо, бо за поріг ані кроку? ;)

історія про 19 річного хлопця про що? що хотіли побачити в військкоматі?
навряд чи про те, як мобілізували.

upd - оце буквосполучення "hu" - воно що накладає якийсь обмеження в думки. обмеження з головного слова з цим "hu" :lol:
Shaman
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  #<1 ... 6833683468356836>
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