Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 лют, 2024 14:49
_hunter написав:
а чем эта история кардинально отличается от любого Бусика Добровольчости?
у бусиков сказка со счастливым концом, то итогу мобилизованного моют, одевают, обучают, выплачиваются боевые и т.д. а тут вены вскрывают.
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vitaliiangel
в Нед 18 лют, 2024 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 14:53
_hunter написав:
а чем эта история кардинально отличается от любого Бусика Добровольчости?
Тим, що раніше бусики відпускали, якщо був документ про відстрочку чи зняття з обліку...
Дюрі-бачі
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Додано: Нед 18 лют, 2024 14:57
vitaliiangel написав: _hunter написав:
а чем эта история кардинально отличается от любого Бусика Добровольчости?
у бусиков сказка со счастливым концом, то итогу мобилизованного моют, одевают, обучают, выплачиваются боевые и т.д. а тут вены вскрывают.
>>> сказка со счастливым концом
может прологом?
>>> мобилизованного моют, одевают, обучают, ...
оставляют в бункере при "организованном отходе с позиций"...
_hunter
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Додано: Нед 18 лют, 2024 14:58
Волинь написав:
Читаєм конституцію повністю.
Які обовязки мають громадяни?
Всі зациклились на своїх правах, але забули що права закінчуються там де починаються обовязки.
Государство в своей деятельности ограничено правами человека и создает условия для реализации этих прав, то есть
гарантирует права
.
“Демократия – это когда люди управляют людьми во имя людей” - Авраам Линкольн.
Но сейчас не об этом, вопрос был в другом.
Как знатока Конституции хочу спросить.
Каким
законом
введен запрет на конституционное право свободы передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины?
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feecold
в Нед 18 лют, 2024 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 15:00
_hunter написав:
оставляют в бункере при "организованном отходе с позиций"...
поэтому я говорю что воевать должны профессионалы, чтобы не подставлять живую силу под лишние удары. Война мясом приведёт к... (умные форумчане меня поняли к чему).
vitaliiangel
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Додано: Нед 18 лют, 2024 15:01
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
а чем эта история кардинально отличается от любого Бусика Добровольчости?
Тим, що раніше бусики відпускали, якщо був документ про відстрочку чи зняття з обліку...
вот так и работает Окно Овертона: сначала похищения начинают считаться нормой -- "ну ведь отпустили же в итоге". Потом похищенных перестают отпускать...
>>> якщо був документ про відстрочку чи зняття з обліку
уже ж тут была история про 19-ти летнего парня? -- так что да -- маховик начинает раскручиваться
_hunter
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Додано: Нед 18 лют, 2024 15:03
vitaliiangel написав: _hunter написав:
оставляют в бункере при "организованном отходе с позиций"...
поэтому я говорю что воевать должны профессионалы, чтобы не подставлять живую силу под лишние удары. Война мясом приведёт к... (умные форумчане меня поняли к чему).
але коли йде навала з мобілізованих, професіоналів не вистачить.
що робити в цьому випадку?
Shaman
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Додано: Нед 18 лют, 2024 15:04
feecold написав:
право свободно оставлять территорию Украины?
это право никуда не делось, некоторым можно, некоторым нельзя. Фактически половине населения достались права, другой половине - обязанности.
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vitaliiangel
в Нед 18 лют, 2024 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 15:05
vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав:
В нас в місті розганяють зраду про те, як працівники ТЦК "при спробі перетнути кордон" з готельного номера викрали одного вченого, який потім ніби покінчив життя самогубством.
Звісно деякі деталі історії,
скоріш за все, перебільшені
, але можливість таких історій для мене це просто щось за межею...
https://www.facebook.com/sportbuk/posts ... nd99TrfGYl
Прикордонники у готельному номері сказали, що підозрюють, що громадянин має намір незаконно перетнути кордон. Після чого забрали і виписали протокол.
Действовали на опережение неправомерных действий))
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Додано: Нед 18 лют, 2024 15:06
_hunter написав: Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
а чем эта история кардинально отличается от любого Бусика Добровольчости?
Тим, що раніше бусики відпускали, якщо був документ про відстрочку чи зняття з обліку...
вот так и работает Окно Овертона: сначала похищения начинают считаться нормой -- "ну ведь отпустили же в итоге". Потом похищенных перестают отпускать...
>>> якщо був документ про відстрочку чи зняття з обліку
уже ж тут была история про 19-ти летнего парня? -- так что да -- маховик начинает раскручиваться
черговий розповідач жахів.
було б дуже цікаво почути про власний досвід. чи не почуємо, бо за поріг ані кроку?
історія про 19 річного хлопця про що? що хотіли побачити в військкоматі?
навряд чи про те, як мобілізували.
upd - оце буквосполучення "hu" - воно що накладає якийсь обмеження в думки. обмеження з головного слова з цим "hu"
Shaman
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