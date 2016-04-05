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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6834683568366837>
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:13

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:Тим, що раніше бусики відпускали, якщо був документ про відстрочку чи зняття з обліку...

вот так и работает Окно Овертона: сначала похищения начинают считаться нормой -- "ну ведь отпустили же в итоге". Потом похищенных перестают отпускать...

>>> якщо був документ про відстрочку чи зняття з обліку
уже ж тут была история про 19-ти летнего парня? -- так что да -- маховик начинает раскручиваться :evil:

історія про 19 річного хлопця про що? що хотіли побачити в військкоматі?
навряд чи про те, як мобілізували.

Эм... это вы так неубедительно шлангуете? -- так мне новость не сложно еще раз запостить
19-летний студент дневной формы мобилизован: суд 1,5 года рассматривал дело

https://tsn.ua/ru/ukrayina/19-letniy-st ... 04356.html
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:14

  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:оставляют в бункере при "организованном отходе с позиций"...
поэтому я говорю что воевать должны профессионалы, чтобы не подставлять живую силу под лишние удары. Война мясом приведёт к... (умные форумчане меня поняли к чему).

але коли йде навала з мобілізованих, професіоналів не вистачить.
що робити в цьому випадку?

то что и делали последние 10 лет. не могут 9 женщин родить ребёнка за месяц. Я набирал в своё время людей (гораздо меньше чем мобилизация), профотбор - трудоёмкое мероприятие. За год из 300 отобранных оставалось 20-30. И в первые 300 тоже попадали не все. Людей способных работать на результат не очень много. Совок приучал к другим метрикам. Всё хотели взять количеством.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:17

  _hunter написав:Эм... это вы так неубедительно шлангуете? -- так мне новость не сложно еще раз запостить
19-летний студент дневной формы мобилизован: суд 1,5 года рассматривал дело

https://tsn.ua/ru/ukrayina/19-letniy-st ... 04356.html

а до чого тут навчання? він по віку не проходить. щось тут недоговорюють...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:18

  Banderlog написав:
  vt313 написав:
  Banderlog написав:А чим погані були домовленості? Повномаштабної тоді вдалось уникнути ще бстало мозгів їх виконувати то б ціни не було шоколадному зайцю.


Ви ці домовленності читали?
Це була капітуляція на умовах РФ, яку Україна підписала але не збиралась виконувати.
По факту, війна відтермінована на якийсь термін і проблеми передані наступнику.
Повномасштабної тоді не було б.

Загалом, така ж (скоріш за все краща) пропозиція від РФ лежить на столі вже 1.5 року.
І це також відтермінування на якийсь (10 - 15 років) термін.
читав давно помню смутно. Не лежить така.
Проблеми треба було вирішувати. Не кричати як юлька ще 2004 шо донецьк треба огороди колючо проволокою... а треба було щитатись з тим що в криму і донецьку живуть "совки". і совок я кажу не для того щоб когось обідити. Їхня совковість підкріплена матеріально. Держава Україна не змогла запропонувати альтернативної реальності. Тут з сучасності тільки атб і приват банк. Все решту зроблене комуністами.
Обвинувачувати людей що вони не за свободу а за дешеву ковбасу? А наші заробітчани в європі за шо? Турбує їх питання мови? Релігії? Відсутності виборчого права? В росію на заробітки не їздили?
Даж від нас з заходу їздили. А як же ж недемократичність режиму?)
Та пох більшості на політику і на права лгбт. Справжні цінності тільки матеріальні. І справедливість існує тільки матеріальна.
За бога царя і отєчєство воювати дурних мало.
Перетворення україни на федерацію був самий раціональний вибір. Сша федерація ? І це їм не мішає. І взагалі концепція сша де в кожного своя америка мені подобається найбільше.
Коли кожен район самого задрипаного містечка сам встановлює свої правила. Нічого всім навязувати як жити.
Говорить умовне берегове на мадярській? Хай говорить. Мені яке діло? Всі представники влади і державних соціальних служб обовязково повинні говорити українською , мені цього достатньо.
2 гу державну російську? Та льогко і англійську теж. Хочеш повну ставку по своїй посаді в умовній міліції? здаєш екзамен на задовільно по англійській. Все.
Нато хочете? А нахіба? Нас туди взагалі беруть? Од почалась війна що мішає америці чи британії в односторонньму порядку вступитись за нас як за союзника? Кучма з своєю багатовекторністю був правий.
А ідеї федералізації відстоював ще Чорновол.
І ще , чим погане відтермінування ? На цій землі вічного нема нічого й вічний мир теж міф. Чи якби зараз припинилась війна ви б обявили її москалям? Щоб не було відтермінування? Якщо все одно помирать то краще сьогодні?


Ви ухилянтам оце щойно в душу плюнули оцими “відтермінуваннями”...

Вони ж ще не весь жар нашими руками загребли!

І у них й так горе -- каруселька майже зламалась...

Shame on you! :mrgreen:

І москвинам теж нагадили.
Яка-така федералізація!? А як вони тоді своєю 5ю колоною будуть українцям капості робити...?
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:19

vitaliiangel ,

год из 300 отобранных оставалось 20-30. И в первые 300 тоже попадали не все.


Віталя, скільки ти готовий віддавати на потреби армії, щоб був конкурс 1:10 в професійну армію? Чи на підставі чого виникне цей конкурс?
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:22

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:поэтому я говорю что воевать должны профессионалы, чтобы не подставлять живую силу под лишние удары. Война мясом приведёт к... (умные форумчане меня поняли к чему).

але коли йде навала з мобілізованих, професіоналів не вистачить.
що робити в цьому випадку?

то что и делали последние 10 лет. не могут 9 женщин родить ребёнка за месяц. Я набирал в своё время людей (гораздо меньше чем мобилизация), профотбор - трудоёмкое мероприятие. За год из 300 отобранных оставалось 20-30. И в первые 300 тоже попадали не все. Людей способных работать на результат не очень много. Совок приучал к другим метрикам. Всё хотели взять количеством.

тому так, мобілізують цивільне населення, підготовка й вперед. й цей механізм працював й працює протягом багатьох років. й як показує досвід з такою навалою мобілізованих ніякі профі не справляться (бо їх недостатньо).

хіба що значна технологічна перевага, якої ми не маємо...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:27

  холява написав:Краще було як ви поміняли свій курьский говор на щось більш національне .


у вас на пенсии ум за разум заходить начал если вы по тексту говор научились различать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:31

  холява написав:Shaman
Доброго дня .
Ці оскаженелі ,чортові, "сАберАтілі " правди від істочників яким довіряють , і люди які не бачили смерті , які не були на нулі ,мене дуже напрягають .
Але спілкуватися з ними нема бажання .
Їм хоч ССЦИ в очі вони кажуть що вони краще знають .


а вам нужно что бы прямо из окопов тут писали? так они тут не пишут - пришли в отпуск, семью повидали, с побратимами пообщались и назад.

ЗЫ
что то фриза давно не слышно...
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:31

  Shaman написав:
  _hunter написав:Эм... это вы так неубедительно шлангуете? -- так мне новость не сложно еще раз запостить
19-летний студент дневной формы мобилизован: суд 1,5 года рассматривал дело

https://tsn.ua/ru/ukrayina/19-letniy-st ... 04356.html

а до чого тут навчання? він по віку не проходить. щось тут недоговорюють...

>>> а до чого тут навчання?
к тому, что это дабл-джокер: у парня ДВЕ брони было -- и не помогло...

>>> щось тут недоговорюють
ну-да, ну-да. Что там про "буквосполучення" и "обмеження" было? -- только "кто-то" со слогом ошибся -- "ha" должно быть :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:35

  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:то что и делали последние 10 лет. не могут 9 женщин родить ребёнка за месяц. Я набирал в своё время людей (гораздо меньше чем мобилизация), профотбор - трудоёмкое мероприятие. За год из 300 отобранных оставалось 20-30. И в первые 300 тоже попадали не все. Людей способных работать на результат не очень много. Совок приучал к другим метрикам. Всё хотели взять количеством.

тому так, мобілізують цивільне населення, підготовка й вперед. й цей механізм працював й працює протягом багатьох років. й як показує досвід з такою навалою мобілізованих ніякі профі не справляться (бо їх недостатньо).

хіба що значна технологічна перевага, якої ми не маємо...

тому профі у ЧВК Занзібара, а цивільні в окоп
flyman
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