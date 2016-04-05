konstantin kirovograd написав:Игорь Алексеевич никто не знает что у этого сумасшедшего в планах
Знать что у него в планах может лишь его ближайшее окружение, которое является также и заинтересованными сторонами в этой войне.
Мы можем лишь предполагать о его планах и сценариях по их реализации. Для этого нужно совсем немного - из всех возможных причин войны любым способом правильно определить главную, все остальные причины либо ложные, либо отвлекающие, либо второстепенные.
Список возможных причин войны предложен здесь на другой ветке в виде голосовалки. Возможные причины войны в списке это возможные проблемы, за решение которых взялся кремль. А для решения проблемы нужен общий план, сценарий, составить который наверняка способен менеджер уровня чуть выше среднего. Для этого ему понадобится лишь список доступных ресурсов для решения проблемы.
холява написав:Краще було як ви поміняли свій курьский говор на щось більш національне .
у вас на пенсии ум за разум заходить начал если вы по тексту говор научились различать.
Ну , відповім .... Я ще час від часу ( 2 рази за останній місяць) бігаю , обробляю , допомогаю тім, кого з бліндажів і окопів привозять . Хочу я і на пенсії був, коли почалась війна , але досі маю честь бути запрошеним . Гадаю що щось знаю краще , та і до деяких навиків ще не забувся .
І на рахунок із окопів ....... теж знаю .... і емоції набагато частіше чую, від хлопців що з передка .
konstantin kirovograd написав:Игорь Алексеевич никто не знает что у этого сумасшедшего в планах
Знать что у него в планах может лишь его ближайшее окружение, которое является также и заинтересованными сторонами в этой войне.
Мы можем лишь предполагать о его планах и сценариях по их реализации. Для этого нужно совсем немного - из всех возможных причин войны любым способом правильно определить главную, все остальные причины либо ложные, либо отвлекающие, либо второстепенные.
Список возможных причин войны предложен здесь на другой ветке в виде голосовалки. Возможные причины войны в списке это возможные проблемы, за решение которых взялся кремль. А для решения проблемы нужен общий план, сценарий, составить который наверняка способен менеджер уровня чуть выше среднего. Для этого ему понадобится лишь список доступных ресурсов для решения проблемы.
плани в нього були на початок війни. війни на роки ніхто не очікував, тому Раша наразі має класичну ситуацію цугцвангу.
поточна мета - припинити бойові дії та досягти якихось домовленностей, але не поступаючись захопленими територіями, ще й безблоковий статус України. як це мета - реалістична на вашу думку? отож
Волинь написав:Читаєм конституцію повністю. Які обовязки мають громадяни? Всі зациклились на своїх правах, але забули що права закінчуються там де починаються обовязки.
Государство в своей деятельности ограничено правами человека и создает условия для реализации этих прав, то есть гарантирует права. “Демократия – это когда люди управляют людьми во имя людей” - Авраам Линкольн. Но сейчас не об этом, вопрос был в другом. Как знатока Конституции хочу спросить. Каким законом введен запрет на конституционное право свободы передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины?
«Була невдала спроба деблокуватися як раз бійцями, які були потім розстріляні. Розуміючи вже трагедію та безперспективність оборони, було дано команду прориватися з боєм малими групами. Тут трапився неприємний інцидент, який вже описував інший боєць в інстаграмі, коли командир сказав про поранених „Кидайте їх нафіг і спалюйте все“. Біда ще в тому, що це почув саме поранений боєць»
«З п’ятьма пораненими залишився один із вцілілих бійців. Інший боєць Панда перед смертю напише: „Мені пох*й, що зі мною буде, а хлопців шкода“. Наступного дня, орієнтовно з 12 години на позицію прийшли кацапи, а вже 16 лютого в кацапських медіа з’явилися кадри розстріляних бійців», — пише DeepState
Аналітики нарікають, що серія помилок і затягування з рішучими діями привели до такої трагедії.
«А ворог вчергове довів, що йому байдуже на всі правила війни», — наголосили там.
обурює, що про командира зрадофіли вже писали, а ось про розстріл взагалі ні слова.
помилки на війні теж бувають. й так, їх треба розбирати й робити з них висновки. з дивану звісно краще знати, які рішення треба приймати у бойовій обстановці.