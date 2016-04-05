Додано: Нед 18 лют, 2024 15:44

konstantin kirovograd написав: Игорь Алексеевич

никто не знает что у этого сумасшедшего в планах никто не знает что у этого сумасшедшего в планах

Знать что у него в планах может лишь его ближайшее окружение, которое является также и заинтересованными сторонами в этой войне.Мы можем лишь предполагать о его планах и сценариях по их реализации. Для этого нужно совсем немного - из всех возможных причин войны любым способом правильно определить главную, все остальные причины либо ложные, либо отвлекающие, либо второстепенные.Список возможных причин войны предложен здесь на другой ветке в виде голосовалки. Возможные причины войны в списке это возможные проблемы, за решение которых взялся кремль. А для решения проблемы нужен общий план, сценарий, составить который наверняка способен менеджер уровня чуть выше среднего. Для этого ему понадобится лишь список доступных ресурсов для решения проблемы.