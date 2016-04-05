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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 683568366837683868396840>
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:44

  konstantin kirovograd написав:Игорь Алексеевич
никто не знает что у этого сумасшедшего в планах


Знать что у него в планах может лишь его ближайшее окружение, которое является также и заинтересованными сторонами в этой войне.

Мы можем лишь предполагать о его планах и сценариях по их реализации. Для этого нужно совсем немного - из всех возможных причин войны любым способом правильно определить главную, все остальные причины либо ложные, либо отвлекающие, либо второстепенные.

Список возможных причин войны предложен здесь на другой ветке в виде голосовалки. Возможные причины войны в списке это возможные проблемы, за решение которых взялся кремль. А для решения проблемы нужен общий план, сценарий, составить который наверняка способен менеджер уровня чуть выше среднего. Для этого ему понадобится лишь список доступных ресурсов для решения проблемы.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:53

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Эм... это вы так неубедительно шлангуете? -- так мне новость не сложно еще раз запостить

19-летний студент дневной формы мобилизован: суд 1,5 года рассматривал дело

https://tsn.ua/ru/ukrayina/19-letniy-st ... 04356.html

а до чого тут навчання? він по віку не проходить. щось тут недоговорюють...

>>> а до чого тут навчання?
к тому, что это дабл-джокер: у парня ДВЕ брони было -- и не помогло...

>>> щось тут недоговорюють
ну-да, ну-да. Что там про "буквосполучення" и "обмеження" было? -- только "кто-то" со слогом ошибся -- "ha" должно быть :lol:

але у статті про вік ані слова. я ж кажу, немає всієї картинки. й де він воював теж незрозуміло. галас є, важливих підробиць немає. й чому суд півтора року?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Петицію про передачу Україні заморожених активів РФ усі підписали?
shpatel
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:57

  mephala написав:
  холява написав:Краще було як ви поміняли свій курьский говор на щось більш національне .


у вас на пенсии ум за разум заходить начал если вы по тексту говор научились различать.


Ну , відповім ....
Я ще час від часу ( 2 рази за останній місяць) бігаю , обробляю , допомогаю тім, кого з бліндажів і окопів привозять .
Хочу я і на пенсії був, коли почалась війна , але досі маю честь бути запрошеним .
Гадаю що щось знаю краще , та і до деяких навиків ще не забувся .

І на рахунок із окопів ....... теж знаю .... і емоції набагато частіше чую, від хлопців що з передка .

Но ви пишіть , ЖГІТЕ .....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 15:59

  buratinyo написав:
  konstantin kirovograd написав:Игорь Алексеевич
никто не знает что у этого сумасшедшего в планах

Знать что у него в планах может лишь его ближайшее окружение, которое является также и заинтересованными сторонами в этой войне.

Мы можем лишь предполагать о его планах и сценариях по их реализации. Для этого нужно совсем немного - из всех возможных причин войны любым способом правильно определить главную, все остальные причины либо ложные, либо отвлекающие, либо второстепенные.

Список возможных причин войны предложен здесь на другой ветке в виде голосовалки. Возможные причины войны в списке это возможные проблемы, за решение которых взялся кремль. А для решения проблемы нужен общий план, сценарий, составить который наверняка способен менеджер уровня чуть выше среднего. Для этого ему понадобится лишь список доступных ресурсов для решения проблемы.

плани в нього були на початок війни. війни на роки ніхто не очікував, тому Раша наразі має класичну ситуацію цугцвангу.

поточна мета - припинити бойові дії та досягти якихось домовленностей, але не поступаючись захопленими територіями, ще й безблоковий статус України.
як це мета - реалістична на вашу думку? отож
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

feecold написав:
  Волинь написав:Читаєм конституцію повністю.
Які обовязки мають громадяни?
Всі зациклились на своїх правах, але забули що права закінчуються там де починаються обовязки.

Государство в своей деятельности ограничено правами человека и создает условия для реализации этих прав, то есть гарантирует права.
“Демократия – это когда люди управляют людьми во имя людей” - Авраам Линкольн.
Но сейчас не об этом, вопрос был в другом.
Как знатока Конституции хочу спросить.
Каким законом введен запрет на конституционное право свободы передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины?
Стаття 64 Конституції України
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

shpatel написав:Петицію про передачу Україні заморожених активів РФ усі підписали?
Сенсу навіть менше, ніж свічку поставити
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

більше детальний опис про те, про що писалося на форумі

Росіяни розстрілюють полонених українських військових на сході після захоплення Авдіївки
«Була невдала спроба деблокуватися як раз бійцями, які були потім розстріляні. Розуміючи вже трагедію та безперспективність оборони, було дано команду прориватися з боєм малими групами. Тут трапився неприємний інцидент, який вже описував інший боєць в інстаграмі, коли командир сказав про поранених „Кидайте їх нафіг і спалюйте все“. Біда ще в тому, що це почув саме поранений боєць»

«З п’ятьма пораненими залишився один із вцілілих бійців. Інший боєць Панда перед смертю напише: „Мені пох*й, що зі мною буде, а хлопців шкода“. Наступного дня, орієнтовно з 12 години на позицію прийшли кацапи, а вже 16 лютого в кацапських медіа з’явилися кадри розстріляних бійців», — пише DeepState

Аналітики нарікають, що серія помилок і затягування з рішучими діями привели до такої трагедії.

«А ворог вчергове довів, що йому байдуже на всі правила війни», — наголосили там.

обурює, що про командира зрадофіли вже писали, а ось про розстріл взагалі ні слова.

помилки на війні теж бувають. й так, їх треба розбирати й робити з них висновки. з дивану звісно краще знати, які рішення треба приймати у бойовій обстановці.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 17:09

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 18 лют, 2024 17:25, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 17:20

Парочка питань до корисних ідіотів...
Перше - Хтось з вас цікавився кількістю смертей від серця в санаторіях/пансіонатах/готелях Закарпаття?
Після того як поцікавитесь - спробуйте пояснити
Чому в 99% цих смертей ТЦК участі не приймав ?
На якій підставі 1%=1 смерть- де теоретично ТЦК був присутній- для вас настільки важлива що саме її ви тут пробуєте обговорювати
Так само прошу пояснити - кількість смертей здорових людей в горах в сотні разів більша ніж кількість смертей повязаних з незаконною переправою через кордон.
Чому питання переправ вас цікавить а смерті в горах ні?

Друге
По офіційній заявці прес-служби 3 Штурмової Бригади
Воїни бригади знищили 1500 ворогів і ще 3500 поранили.
Чи розумієте ви що навіть у випадку 1 до 10 - Бригада втратила 150 вбитих і 350 поранених... і це успіх, бо у випадку втрат 1 до 5 - Україна гарантовано переможе.
budivelnik
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