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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 лют, 2024 17:33
холява написав: mephala написав: холява написав:
Краще було як ви поміняли свій курьский говор на щось більш національне .
у вас на пенсии ум за разум заходить начал если вы по тексту говор научились различать.
Ну , відповім ....
Я ще час від часу ( 2 рази за останній місяць) бігаю , обробляю , допомогаю тім, кого з бліндажів і окопів привозять .
Хочу я і на пенсії був, коли почалась війна , але досі маю честь бути запрошеним .
Гадаю що щось знаю краще , та і до деяких навиків ще не забувся .
І на рахунок із окопів ....... теж знаю .... і емоції набагато частіше чую, від хлопців що з передка .
Но ви пишіть , ЖГІТЕ .....
Холява, я попрошу только одного. Учитывая столь неприятный сравнительно недавний диагноз. Вам должно доставлять удовольствие (стёб современный термин), а не раздражать общество оппонента. Просто используйте словосочетание "мешочек(бандаж) для яичек, вот уж скоро" и ни в коем случае не воспринимайте эмоционально оппонента
хорошие люди нам нужны живыми и невредимыми
люди привыкшие "подносить тапочки" будут всегда подносить тапочки хозяину, как бы хозяин не менялся
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Додано: Нед 18 лют, 2024 17:34
Игорь Алексеевич написав:
Щупают направление на Орехов. План окружить группировку ЗСУ под Токмаком.
Попередню сутку рвались як... як москалі. Все по красоті, десант на бмп. Плюс на броні. З прикриттям танками та танками з тралами. 16 годин штурму. Бронегрупа за бронегрупою як камінням в болото. Втрати проти нашого 1 до 10. Дуже дохєра народу поклали.
Саме тупе що видів влітає бмп посеред дротяні загородження зкидає 8 чоловік десанту розвертається 2 давить
і смахує. Ті шо лишились , тупо посеред поля в єгозі як на долоні. Сховатись тупо нікуди. Покрошило їх мінометами.
Але рвались і рвались ...я вже думав шо снаряди кінчаться. Но резерв на вчора вони так і не задіяли.
Шторм z ,довбані орки. Але за ними ще десантники, вчора не участвували
і якийсь осєтінський омон для зачистки роботіно. В z був пріказ в місто не йти, лиш блокувати.
Шо сьогодні не знаю. Дрих .і маю план на вечір закинутись снотворним і ще ніч проспати.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 17:48
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
а до чого тут навчання? він по віку не проходить. щось тут недоговорюють...
>>> а до чого тут навчання?
к тому, что это дабл-джокер: у парня ДВЕ брони было -- и не помогло...
>>> щось тут недоговорюють
ну-да, ну-да. Что там про "буквосполучення" и "обмеження" было? -- только "кто-то" со слогом ошибся -- "ha" должно быть
але у статті про вік ані слова. я ж кажу, немає всієї картинки. й де він воював теж незрозуміло. галас є, важливих підробиць немає. й чому суд півтора року?
>>> але у статті про вік ані слова
вы про какую статью? -- про вот эту?
19-летнего парня, которого в марте 2022 года представители ТЦК забрали прямо с вокзала в Ужгороде, сочли незаконно мобилизованным.
Об этом рассказал адвокат Роман Лихачев, передает Украинский Хельсинкский союз по правам человека.
19-летний Владимир Дядюх (имя изменено) учился на дневной форме в одном из харьковских университетов.
...
Пока парень планирует возобновиться в университете и закончить обучение. В 21 год он имеет удостоверение участника боевых действий.
>>> й де він воював теж незрозуміло
а какая разница -- если нигде не должен был.
>>> й чому суд півтора року?
Страна потому что такая. То у судьи времени нет, то более важное дело нашлось.
Это ж не все счета "уклонисту" за 15 дней блокировать
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Додано: Нед 18 лют, 2024 17:48
stm
Боронь Боже .
Я мав на увазі що 18 місяців відвоював за "станком ", досі запрошують час від часу попрацювати .
Я ще розумію, що роблю .
..... а про інше ...... завтра 19 лютого 2024
......часу до прийняття відповідних законів ВР все меньш і меньш .
Я не бажаю на вечір псувати настрій найвумнішим , найпатріотичнішим ,найроботящим ,найобізнаним .
Ми всі , все , скоро побачимо .
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Додано: Нед 18 лют, 2024 17:48
Faceless написав:
shpatel написав:Петицію про передачу Україні заморожених активів РФ усі підписали?
Сенсу навіть менше, ніж свічку поставити
Навіть найменший шанс треба використовати. Законопроект вже на розгляді у сенаті. Петиція для того, щоб продемонструвати що народу не байдужа її доля.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:02
Ворог просунувся біля Іванівського та Вербового. Тривають бої південніше та західніше Роботиного, - DeepState.
Вчора розпочалися активні штурми ворогом Робинського виступу. Кацапи намагаються зайти в саме Роботине, бої йдуть за опорний пункт південніше села. Кацапи продавили оборону пд-зх Вербового, тривають стабілізаційні заходи.
️Без введення резервів, може скластися погана ситуація — це розуміють і наші, і ворог.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:15
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:19
США на данный момент выделили 67,71 млрд евро
Евросоюз как сообщество выделил 77,18 млрд евро, без учёта помощи каждой из стран
Германия выделила 22,06 млрд евро без учёта помощи в рамках ЕС и 41 млрд евро в общей сложности
Всего страны мира перевели Украине с начала войны 244,88 млрд евро. Из них 124,78 млрд пошли на финансовую поддержку, 104,26 млрд — на военные нужды, 15,84 млрд — на гуманитарные цели. С декабря платежи из США прекратились.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:19
budivelnik написав:
Парочка питань до корисних ідіотів...
Перше - Хтось з вас цікавився кількістю смертей від серця в санаторіях/пансіонатах/готелях Закарпаття?
Після того як поцікавитесь - спробуйте пояснити
Чому в 99% цих смертей ТЦК участі не приймав ?
На якій підставі 1%=1 смерть- де теоретично ТЦК був присутній- для вас настільки важлива що саме її ви тут пробуєте обговорювати
Так само прошу пояснити - кількість смертей здорових людей в горах в сотні разів більша ніж кількість смертей повязаних з незаконною переправою через кордон.
Чому питання переправ вас цікавить а смерті в горах ні?
Друге
По офіційній заявці прес-служби 3 Штурмової Бригади
Воїни бригади знищили 1500 ворогів і ще 3500 поранили.
Чи розумієте ви що навіть у випадку 1 до 10 - Бригада втратила 150 вбитих і 350 поранених... і це успіх, бо у випадку втрат 1 до 5 - Україна гарантовано переможе.
про "математиків" і "коефіцієнти"
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:21
kolyuchy написав: feecold написав: Волинь написав:
Читаєм конституцію повністю.
Які обовязки мають громадяни?
Всі зациклились на своїх правах, але забули що права закінчуються там де починаються обовязки.
Государство в своей деятельности ограничено правами человека и создает условия для реализации этих прав, то есть гарантирует права
.
“Демократия – это когда люди управляют людьми во имя людей” - Авраам Линкольн.
Но сейчас не об этом, вопрос был в другом.
Как знатока Конституции хочу спросить.
Каким законом
введен запрет на конституционное право свободы передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины?
Стаття 64 Конституції України
Данная статья лишь оговаривает возможность ограничений, но она их не реализует.
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feecold
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