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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:30
feecold , то есть вы уже поняли, что ничего антиконституционного в ограничениях нет?
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Hotab
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:38
flyman написав:
муха отковыряла жука-навозника
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:40
Hotab написав:feecold
, то есть вы уже поняли, что ничего антиконституционного в ограничениях нет?
Смотря в каких: если на 27-ю, например, покушаются -- вполне антиконституционно.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:40
Hotab написав:feecold
, то есть вы уже поняли, что ничего антиконституционного в ограничениях нет?
так он и не говорил про антиконституционность.
спрашивалось каким законом реализованы эти ограничения.
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mephala
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:42
mephala написав: Hotab написав:feecold
, то есть вы уже поняли, что ничего антиконституционного в ограничениях нет?
так он и не говорил про антиконституционность.
спрашивалось каким законом реализованы эти ограничения.
все консервы повылазили и построились в ряд...
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:43
ЗАКОН УКРАЇНИ
mephala написав: Hotab написав:feecold
, то есть вы уже поняли, что ничего антиконституционного в ограничениях нет?
так он и не говорил про антиконституционность.
спрашивалось каким законом реализованы эти ограничения.
Про правовий режим воєнного стану
Читайте, можете разом з feecold
, якщо вас в гуглі забанили
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pesikot
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:48
pesikot написав:
ЗАКОН УКРАЇНИ
mephala написав: Hotab написав:feecold
, то есть вы уже поняли, что ничего антиконституционного в ограничениях нет?
так он и не говорил про антиконституционность.
спрашивалось каким законом реализованы эти ограничения.
Про правовий режим воєнного стану
Читайте, можете разом з feecold
, якщо вас в гуглі забанили
хантера забыли добавить)
"яркие" персонажи, прямо трое из ларца одинаковы с лица)))
Востаннє редагувалось Прохожий
в Нед 18 лют, 2024 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:49
Прохожий написав: flyman написав:
муха отковыряла жука-навозника
Боюсь лишь начало. Почти месяц в бане, дерьма насобирал тонны. На миграционной принес такого же как сам, которому не дают. Здесь «историка», которые рассказывает занимательные истории.
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Hotab
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:50
pesikot
зачем он мне? я не интересовался.
просто указал Хотабу что он перекрутил изначальный посыл.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:51
Hotab написав: Прохожий написав:
муха отковыряла жука-навозника
Боюсь лишь начало. Почти месяц в бане, дерьма насобирал тонны. На миграционной принес такого же как сам, которому не дают. Здесь «историка», которые рассказывает занимательные истории.
[/quote]
самое НЕсмешное увы что "историк" тупо монетизирует контент на мухах/навозниках и нехило себя чухает...
Востаннє редагувалось Прохожий
в Нед 18 лют, 2024 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
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