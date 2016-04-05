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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6837683868396840>
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:30

feecold , то есть вы уже поняли, что ничего антиконституционного в ограничениях нет?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:38

  flyman написав:

муха отковыряла жука-навозника
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:40

  Hotab написав:feecold , то есть вы уже поняли, что ничего антиконституционного в ограничениях нет?

Смотря в каких: если на 27-ю, например, покушаются -- вполне антиконституционно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:40

  Hotab написав:feecold , то есть вы уже поняли, что ничего антиконституционного в ограничениях нет?

так он и не говорил про антиконституционность.
спрашивалось каким законом реализованы эти ограничения.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:42

  mephala написав:
  Hotab написав:feecold , то есть вы уже поняли, что ничего антиконституционного в ограничениях нет?

так он и не говорил про антиконституционность.
спрашивалось каким законом реализованы эти ограничения.

все консервы повылазили и построились в ряд...
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:43

  mephala написав:
  Hotab написав:feecold , то есть вы уже поняли, что ничего антиконституционного в ограничениях нет?

так он и не говорил про антиконституционность.
спрашивалось каким законом реализованы эти ограничения.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про правовий режим воєнного стану

Читайте, можете разом з feecold, якщо вас в гуглі забанили
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:48

  pesikot написав:
  mephala написав:
  Hotab написав:feecold , то есть вы уже поняли, что ничего антиконституционного в ограничениях нет?

так он и не говорил про антиконституционность.
спрашивалось каким законом реализованы эти ограничения.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про правовий режим воєнного стану

Читайте, можете разом з feecold, якщо вас в гуглі забанили

хантера забыли добавить)

"яркие" персонажи, прямо трое из ларца одинаковы с лица)))
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 18 лют, 2024 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:49

  Прохожий написав:
  flyman написав:

муха отковыряла жука-навозника

Боюсь лишь начало. Почти месяц в бане, дерьма насобирал тонны. На миграционной принес такого же как сам, которому не дают. Здесь «историка», которые рассказывает занимательные истории.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:50

pesikot
зачем он мне? я не интересовался.
просто указал Хотабу что он перекрутил изначальный посыл.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:51

  Hotab написав:
  Прохожий написав:муха отковыряла жука-навозника

Боюсь лишь начало. Почти месяц в бане, дерьма насобирал тонны. На миграционной принес такого же как сам, которому не дают. Здесь «историка», которые рассказывает занимательные истории.
[/quote]
самое НЕсмешное увы что "историк" тупо монетизирует контент на мухах/навозниках и нехило себя чухает...
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 18 лют, 2024 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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