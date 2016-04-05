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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 68376838683968406841>
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:42

  mephala написав:
  Hotab написав:feecold , то есть вы уже поняли, что ничего антиконституционного в ограничениях нет?

так он и не говорил про антиконституционность.
спрашивалось каким законом реализованы эти ограничения.

все консервы повылазили и построились в ряд...
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:43

  mephala написав:
  Hotab написав:feecold , то есть вы уже поняли, что ничего антиконституционного в ограничениях нет?

так он и не говорил про антиконституционность.
спрашивалось каким законом реализованы эти ограничения.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про правовий режим воєнного стану

Читайте, можете разом з feecold & _hunter, якщо вас в гуглі забанили
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 18 лют, 2024 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:48

  pesikot написав:
  mephala написав:
  Hotab написав:feecold , то есть вы уже поняли, что ничего антиконституционного в ограничениях нет?

так он и не говорил про антиконституционность.
спрашивалось каким законом реализованы эти ограничения.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про правовий режим воєнного стану

Читайте, можете разом з feecold, якщо вас в гуглі забанили

хантера забыли добавить)

"яркие" персонажи, прямо трое из ларца одинаковы с лица)))
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 18 лют, 2024 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:50

pesikot
зачем он мне? я не интересовался.
просто указал Хотабу что он перекрутил изначальный посыл.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:57

_hunter ,

Вас куда-то слишком далеко понесло :lol:
….
статтями ... 27, ... цієї Конституції.


А хто посягає на ваше життя? Вас примушують захищати державу, а не помирати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 19:00

  mephala написав:pesikot
зачем он мне? я не интересовался.
просто указал Хотабу что он перекрутил изначальный посыл.

Оказывается, тебя законы не интересуют, тебе бы доколупатся:- а по какому закону

Вот закон - читай.

А указывать своей жене будешь.
Но что-то мне подсказывает, что и от неё отгребёшь сковородкой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 19:06

  pesikot написав:
  mephala написав:pesikot
зачем он мне? я не интересовался.
просто указал Хотабу что он перекрутил изначальный посыл.

Оказывается, тебя законы не интересуют, тебе бы доколупатся:- а по какому закону

Вот закон - читай.

А указывать своей жене будешь.
Но что-то мне подсказывает, что и от неё отгребёшь сковородкой


ого. личные выпады начались. о как вас уело правдивое замечание.
гавно так и поперло на верх.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 19:12

  pesikot написав:А указывать своей жене будешь

Самому бы для начала это усвоить, а потом уж осторожно пробовать людям такое писать/говорить
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 19:16

_hunter ,

Странный вопрос: в процессе захищати державу (на фронте) "вроде как" риск для жизни "чуть выше" чем в тылу?


Странный, а вернее притырошный, вопрос у вас.
Вы тут буквоедствуете? С вами так же. Кто вас лишает жизни? Каким боком тут статья 27?

Всплывшая консерва настойчиво которое сообщение подряд требует закон, который лишает его конституционных прав. Ему показали и статью конституции, и закон.
А риски они вообще всюду разные. На пешеходном переходе в разы выше, чем у мухи в подвале.
И что?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 лют, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 19:17

Hennady & mephala

Указатели, читайте законы

А то я вижу, что ссылка на закон для вас, как для вампира - осиновый кол, так же не приемлете

Но зато, ищете к чему другому доколупаться :)
pesikot
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  #<1 ... 68376838683968406841>
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