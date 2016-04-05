Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:42
mephala написав: Hotab написав: feecold
, то есть вы уже поняли, что ничего антиконституционного в ограничениях нет?
так он и не говорил про антиконституционность.
спрашивалось каким законом реализованы эти ограничения.
все консервы повылазили и построились в ряд...
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:43
mephala написав: Hotab написав: feecold
, то есть вы уже поняли, что ничего антиконституционного в ограничениях нет?
так он и не говорил про антиконституционность.
спрашивалось каким законом реализованы эти ограничения.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про правовий режим воєнного стану
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_hunter
, якщо вас в гуглі забанили
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pesikot
в Нед 18 лют, 2024 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:48
pesikot написав: mephala написав: Hotab написав: feecold
, то есть вы уже поняли, что ничего антиконституционного в ограничениях нет?
так он и не говорил про антиконституционность.
спрашивалось каким законом реализованы эти ограничения.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про правовий режим воєнного стану
Читайте, можете разом з
feecold
, якщо вас в гуглі забанили
хантера забыли добавить)
"яркие" персонажи, прямо трое из ларца одинаковы с лица)))
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в Нед 18 лют, 2024 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:50
pesikot зачем он мне? я не интересовался. просто указал Хотабу что он перекрутил изначальный посыл.
mephala
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Додано: Нед 18 лют, 2024 18:57
_hunter
,
Вас куда-то слишком далеко понесло
….
статтями ... 27, ... цієї Конституції.
А хто посягає на ваше життя? Вас примушують захищати державу, а не помирати.
Hotab
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Додано: Нед 18 лют, 2024 19:00
mephala написав: pesikot
зачем он мне? я не интересовался.
просто указал Хотабу что он перекрутил изначальный посыл.
Оказывается, тебя законы не интересуют, тебе бы доколупатся:- а по какому закону
Вот закон - читай.
А указывать своей жене будешь.
Но что-то мне подсказывает, что и от неё отгребёшь сковородкой
pesikot
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Додано: Нед 18 лют, 2024 19:06
pesikot написав: mephala написав: pesikot
зачем он мне? я не интересовался.
просто указал Хотабу что он перекрутил изначальный посыл.
Оказывается, тебя законы не интересуют, тебе бы доколупатся:- а по какому закону
Вот закон - читай.
А указывать своей жене будешь.
Но что-то мне подсказывает, что и от неё отгребёшь сковородкой
ого. личные выпады начались. о как вас уело правдивое замечание.
гавно так и поперло на верх.
mephala
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Додано: Нед 18 лют, 2024 19:12
pesikot написав:
А указывать своей жене будешь
Самому бы для начала это усвоить, а потом уж осторожно пробовать людям такое писать/говорить
Hennady
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Додано: Нед 18 лют, 2024 19:16
_hunter
,
Странный вопрос: в процессе захищати державу (на фронте) "вроде как" риск для жизни "чуть выше" чем в тылу?
Странный, а вернее притырошный, вопрос у вас.
Вы тут буквоедствуете? С вами так же. Кто вас лишает жизни? Каким боком тут статья 27?
Всплывшая консерва настойчиво которое сообщение подряд требует закон, который лишает его конституционных прав. Ему показали и статью конституции, и закон.
А риски они вообще всюду разные. На пешеходном переходе в разы выше, чем у мухи в подвале.
И что?
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Hotab
в Нед 18 лют, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Додано: Нед 18 лют, 2024 19:17
Hennady
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mephala
Указатели, читайте законы
А то я вижу, что ссылка на закон для вас, как для вампира - осиновый кол, так же не приемлете
Но зато, ищете к чему другому доколупаться
pesikot
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Вів 05 кві, 2016 10:03 Bukka