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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6838683968406841>
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 19:31

_hunter ,

насильно даже на пешеходный переход никто не посылает -- и даже с пешеходного перехода (в отличии от окопа) в любой момент можно уйти куда пешеходу вздумается.


Когда вас задержанного будут вести под руку в участок, так как вы преступник, через пешеходный переход, вас подвергнут риску и нарушат по отношению к вам статью 27 конституции?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 19:35

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що станом на сьогодні Авдіївка для росіян є найбільшим кладовищем. В руїнах міста розкидані "в буквальному сенсі тисячі трупів" російських окупантів.
Про це він написав у своєму Telegram в неділю, 18 лютого.
Масштабні втрати російських окупантів в Авдіївці
"Шок від усвідомлення обсягів втрат вже вилазить навіть на їхніх пабліках, де вони, наприклад, пишуть про майже півтори тисячі жмурів за одну лише добу. І я впевнений, що загальні втрати за весь час оборони Авдіївки — більше за 47 тисяч", — наголосив Жорін.
Проте військовий закликав українців не радіти через втрати ворога, адже Росія весь час нарощує свої сили та посилює мобілізацію.
"Вони готові кинути на взяття наступного, навіть маленького міста, і більше", — запевнив екскомандир полку "Азов".
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 19:37

Також Лиховій підтвердив, що деяка кількість українських військових, які воювали в Авдіївці, потрапила в полон. Але кількості він не назвав.

"Ця кількість може зменшитися, коли частина з них вийде до своїх підрозділів. Вихід відбувався в складних умовах, може бути і так. Потрібна верифікація тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх. Можливо, хтось не зміг вийти. Це процес, який займає певний час. Я б просив утриматися від спекуляцій. Ця кількість не така, щоб говорити про великі масштаби", - додав речник таврійського напрямку.

Бачив на рос сайтах відео чотирьох полонених ЗСУ
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 19:54

  Hotab написав:_hunter ,

Странный вопрос: в процессе захищати державу (на фронте) "вроде как" риск для жизни "чуть выше" чем в тылу?


Странный, а вернее притырошный, вопрос у вас.
Вы тут буквоедствуете? С вами так же. Кто вас лишает жизни? Каким боком тут статья 27?

Всплывшая консерва настойчиво которое сообщение подряд требует закон, который лишает его конституционных прав. Ему показали и статью конституции, и закон.
А риски они вообще всюду разные. На пешеходном переходе в разы выше, чем у мухи в подвале.
И что?

запретить хантеру переходить дорогу по переходу без мухи-поводыря)))
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:05

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

на східному напрямку підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.
https://interfax.com.ua/news/general/968042.html
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:09

_hunter ,

Через пешеходные переходы _точно_ не приводят.


Де прописана така заборона точно ?
Навіть коли патрульна машина на іншому боці дороги? Чим ви можете це підтвердити? Чи знову «гіпотеза», але «точно»?


Но это равно "вы не можете покидать позицию даже если покидать безопаснее, чем не покидать"


Це наказ «померти» і порушення ст.27 КУ?
Може досить корчити придурка і почнете відповідати конкретно?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:10

Начиная с 2025 года ЕС будет поставлять до 2 млн. снарядов Украине ежегодно, – пресс-служба ЕС
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:17

  Xenon написав:
Начиная с 2025 года ЕС будет поставлять до 2 млн. снарядов Украине ежегодно, – пресс-служба ЕС

До 2025 ще треба држити.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:19

  pesikot написав:Hennady & mephala

Указатели, читайте законы

А то я вижу, что ссылка на закон для вас, как для вампира - осиновый кол, так же не приемлете

Но зато, ищете к чему другому доколупаться :)


Ты тут один из мамкиных "указаталей". Даже и доколупываться не нужно.
Поработай над осмысливанием прочитанного, хотя бы. И это не указание, а просто наблюдение со стороны.
Hennady
 
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