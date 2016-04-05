Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що станом на сьогодні Авдіївка для росіян є найбільшим кладовищем. В руїнах міста розкидані "в буквальному сенсі тисячі трупів" російських окупантів. Про це він написав у своєму Telegram в неділю, 18 лютого. Масштабні втрати російських окупантів в Авдіївці "Шок від усвідомлення обсягів втрат вже вилазить навіть на їхніх пабліках, де вони, наприклад, пишуть про майже півтори тисячі жмурів за одну лише добу. І я впевнений, що загальні втрати за весь час оборони Авдіївки — більше за 47 тисяч", — наголосив Жорін. Проте військовий закликав українців не радіти через втрати ворога, адже Росія весь час нарощує свої сили та посилює мобілізацію. "Вони готові кинути на взяття наступного, навіть маленького міста, і більше", — запевнив екскомандир полку "Азов".
Також Лиховій підтвердив, що деяка кількість українських військових, які воювали в Авдіївці, потрапила в полон. Але кількості він не назвав.
"Ця кількість може зменшитися, коли частина з них вийде до своїх підрозділів. Вихід відбувався в складних умовах, може бути і так. Потрібна верифікація тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх. Можливо, хтось не зміг вийти. Це процес, який займає певний час. Я б просив утриматися від спекуляцій. Ця кількість не така, щоб говорити про великі масштаби", - додав речник таврійського напрямку.
Странный вопрос: в процессе захищати державу (на фронте) "вроде как" риск для жизни "чуть выше" чем в тылу?
Странный, а вернее притырошный, вопрос у вас. Вы тут буквоедствуете? С вами так же. Кто вас лишает жизни? Каким боком тут статья 27?
Всплывшая консерва настойчиво которое сообщение подряд требует закон, который лишает его конституционных прав. Ему показали и статью конституции, и закон. А риски они вообще всюду разные. На пешеходном переходе в разы выше, чем у мухи в подвале. И что?
запретить хантеру переходить дорогу по переходу без мухи-поводыря)))