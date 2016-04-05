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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6838683968406841
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:26

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:32

  vitaliiangel написав:Зображення

13% - це поізносівшиєся кукусіки?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:34

  Hotab написав:_hunter ,

Через пешеходные переходы _точно_ не приводят.


Де прописана така заборона точно ?
Навіть коли патрульна машина на іншому боці дороги? Чим ви можете це підтвердити? Чи знову «гіпотеза», але «точно»?


Но это равно "вы не можете покидать позицию даже если покидать безопаснее, чем не покидать"


Це наказ «померти» і порушення ст.27 КУ?
Може досить корчити придурка і почнете відповідати конкретно?

Хотя бы вот тут:
13. Маршрут конвоювання обвинувачених (підсудних), засуджених від камери до залу судових засідань є цілком ізольований, конвоювання здійснюється закритими для сторонніх осіб коридорами і сходами або окремим ліфтом (при наявності).

Усі двері приміщень, що розташовані на маршруті конвоювання, обладнуються замковими пристроями або засувами для зачинення на час конвоювання.

Сходові клітки, коридори, якими здійснюється конвоювання обвинувачених (підсудних), засуджених, обладнуються достатнім освітленням та кнопками звукової сигналізації.

14. Для заїзду спеціального автотранспорту варти та посадки (висадки) обвинувачених (підсудних), засуджених обладнується бокс (з урахуванням існуючих технічних характеристик).

При неможливості обладнання боксу обладнується огороджена стоянка для спеціального автотранспорту варти біля зовнішнього спеціального входу та забезпечується вільний під’їзд до неї.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-15#Text

>>> Це наказ «померти» і порушення ст.27 КУ?
Этот приказ -- препятствие для "Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье" -- потому, что вынуждает оставаться в месте с повышенной угрозой этим самым жизни и здоровью.

>>> Може досить корчити придурка і почнете відповідати конкретно?
Снова переходы на личности? :roll:
Что вам кажется недостаточно конкретным? -- я поясню, если что...
_hunter
 
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  #<1 ... 6838683968406841
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