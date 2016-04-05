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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6839684068416842>
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:34

  Hotab написав:_hunter ,

Через пешеходные переходы _точно_ не приводят.


Де прописана така заборона точно ?
Навіть коли патрульна машина на іншому боці дороги? Чим ви можете це підтвердити? Чи знову «гіпотеза», але «точно»?


Но это равно "вы не можете покидать позицию даже если покидать безопаснее, чем не покидать"


Це наказ «померти» і порушення ст.27 КУ?
Може досить корчити придурка і почнете відповідати конкретно?

Хотя бы вот тут:
13. Маршрут конвоювання обвинувачених (підсудних), засуджених від камери до залу судових засідань є цілком ізольований, конвоювання здійснюється закритими для сторонніх осіб коридорами і сходами або окремим ліфтом (при наявності).

Усі двері приміщень, що розташовані на маршруті конвоювання, обладнуються замковими пристроями або засувами для зачинення на час конвоювання.

Сходові клітки, коридори, якими здійснюється конвоювання обвинувачених (підсудних), засуджених, обладнуються достатнім освітленням та кнопками звукової сигналізації.

14. Для заїзду спеціального автотранспорту варти та посадки (висадки) обвинувачених (підсудних), засуджених обладнується бокс (з урахуванням існуючих технічних характеристик).

При неможливості обладнання боксу обладнується огороджена стоянка для спеціального автотранспорту варти біля зовнішнього спеціального входу та забезпечується вільний під’їзд до неї.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-15#Text

>>> Це наказ «померти» і порушення ст.27 КУ?
Этот приказ -- препятствие для "Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье" -- потому, что вынуждает оставаться в месте с повышенной угрозой этим самым жизни и здоровью.

>>> Може досить корчити придурка і почнете відповідати конкретно?
Снова переходы на личности? :roll:
Что вам кажется недостаточно конкретным? -- я поясню, если что...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:39

Hotab

Вітаю , Хоттаб .
Я з мешканцями урусії діскутувати не бажаю , але НАПРИКЛАД , медперсонал має УБД , хоча деякі не були на нулі і увесь час провели в операційних , МРТ , КТ , РЕнтген , і таке інше .
Діскутувати нема сенсу , протези не мають абстрактного мислення

На завтра прогнозую " особисту " думку про Тернове деяких знатоків урусів .
Востаннє редагувалось холява в Нед 18 лют, 2024 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:40

_hunter ,

Хотя бы вот тут:
13. Маршрут конвоювання обвинувачених (підсудних),


До чого тут «обвинувачені(підсудні)» , коли мова про затриманого?
Де тут про заборону перевести через пішохідний перехід? Ви будете носити сюди рандомну інформацію, яку зможете знайти, коли нема по суті відповідей?

Этот приказ -- препятствие для "Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье"


У вас якесь альтернативне сприйняття? Цей наказ якраз «захищати своє життя і здоровʼя» .
То де тут порушення ст.27?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:42

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:Зображення

13% - це поізносівшиєся кукусіки?

Курво, там же ,мабуть, половина - липові інваліди ! Це ж скільки хабарів заплачено ? Десятки мільярдів гривень ???
А ще мільйон - за кордоном, це ж не всі з них багатодітні, знов через хабарі ! Ще мільярди гривень !
А левова частка могла б потрапити у бюджет через офіційні внески за бронь. Так ?
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:51

_hunter
27 статья явно не про защиту Украины. тут вы загоняетесь.
27 статья про то что нельзя ЗАБРАТЬ жизнь у человека. типа там расстрелять как предателя родины или еще по какой прихоти (те же заград отряды)
то что кацапы забирают жизни защитников наша Конституция на это не в силе повлиять.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:56

  vitaliiangel написав:Зображення

Виходить,що мобрезерв - 4 млн. Навіть не 5 млн. , як розраховував шановний Будівельник.
Тільки тих 950 тисяч фіг знайдеш, хіба зловиш у бусик випадково ...
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:58

  maxprofit написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:Зображення

13% - це поізносівшиєся кукусіки?

Курво, там же ,мабуть, половина - липові інваліди ! Це ж скільки хабарів заплачено ? Десятки мільярдів гривень ???
А ще мільйон - за кордоном, це ж не всі з них багатодітні, знов через хабарі ! Ще мільярди гривень !
А левова частка могла б потрапити у бюджет через офіційні внески за бронь. Так ?


Наприклад .....
Як взяти тіх у яких в діагнозі написано що інсульт , то належить усіх перевірити повторно .
А ще краще подивитись на яких авто приїхали ..... Відсотків 89 відпадуть .
Так само із гіпертоніей 2 ст., на пару днів залишити на самоті і перевірити щоб нічого з собою не було , і о дія Господа !
Відсоток хворих буде понівечений у вкрай меньшій бік .
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 21:02

  _hunter написав:

Хотя бы вот тут:
13. Маршрут конвоювання обвинувачених (підсудних), засуджених від камери до залу судових засідань є цілком ізольований, конвоювання здійснюється закритими для сторонніх осіб коридорами і сходами або окремим ліфтом (при наявності).

Усі двері приміщень, що розташовані на маршруті конвоювання, обладнуються замковими пристроями або засувами для зачинення на час конвоювання.

Сходові клітки, коридори, якими здійснюється конвоювання обвинувачених (підсудних), засуджених, обладнуються достатнім освітленням та кнопками звукової сигналізації.

14. Для заїзду спеціального автотранспорту варти та посадки (висадки) обвинувачених (підсудних), засуджених обладнується бокс (з урахуванням існуючих технічних характеристик).

При неможливості обладнання боксу обладнується огороджена стоянка для спеціального автотранспорту варти біля зовнішнього спеціального входу та забезпечується вільний під’їзд до неї.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-15#Text


Есть такая статья 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Доставлення порушника
Например, сотрудники полиции в служебной подготовке изучают курс "Тактико-специальная подготовка".
Он включает и тактику доставки нарушителя. Предусмотрена тактика доставки пешим порядком.
https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/ ... F_2018.pdf
Востаннє редагувалось tumos в Нед 18 лют, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 21:03

холява ,

А ще краще подивитись на яких авто приїхали


Якщо приїхав на авто, то вже придатний.
083/о якось же отримав.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 21:11

  Hotab написав:
А ще краще подивитись на яких авто приїхали


Якщо приїхав на авто, то вже придатний.
083/о якось же отримав.[/quote]

авто для инвалидов? нет не слышали.[/quote]

У тебе таке? Ручка газу на кермі у тебе, бо нема ноги?
У багатьох інвалідів таке бачив?

Якщо ти про наклейку на склі, так то зрозуміло, щоб стояти де не можна.[/quote]


Скоріш за все він має справку з інсультом .
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