yama написав:Чи є Аристович таким персонажем вирішувати кожному особисто, Я нікому не нав’язує жодну думку
+100 Каждый должен думать своей головой и не навязывать др. свои убеждения. У меня бизнес связан с услугами. И есть некоторые услуги по стоимости более 100тыс.грн. Больше всего удивляюсь когда пишут, что эти услуги для идиотов. А кто заказывает эти услуги, то получается, что они..? А может просто у одних есть возможность их оплатить, а у др. нет и при чём здесь - идиоты? Так и с Арестовичем - время потом рассудит.
якщо ви вже так хвалитесь , чи то пак рекламуєте, то напишіть що це за послуги, я дуже "любопьітньій" за своєю природою, а ви вже двічі про це пишете
konstantin kirovograd написав:26% на окупированной+11% за рубежом.Большие цифры.
Нигде не встречал анализа 11% за рубежом. Сколько из них 60+, 25-, инвалидов, с 3 детьми и пр., имеющих легальное право на выезд. Подозреваю, что среди этих 11% мужчин 25-60, подлежащих призыву, окажется в несколько раз меньше.
budivelnik написав:По офіційній заявці прес-служби 3 Штурмової Бригади Воїни бригади знищили 1500 ворогів і ще 3500 поранили. Чи розумієте ви що навіть у випадку 1 до 10 - Бригада втратила 150 вбитих і 350 поранених... і це успіх, бо у випадку втрат 1 до 5 - Україна гарантовано переможе.
звідки такий оптимізм по наших втратах ? Ізраїль їх не приховувує. А наші приховують, напевно є що приховувати ? Так би й написали ми в боях за Авідївку втратили в 5 раз менше людей ніж москалі, але є ні