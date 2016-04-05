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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 684068416842684368446845>
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:19

  Игорь Алексеевич написав:
  yama написав:Чи є Аристович таким персонажем вирішувати кожному особисто, Я нікому не нав’язує жодну думку
+100 Каждый должен думать своей головой и не навязывать др. свои убеждения. У меня бизнес связан с услугами. И есть некоторые услуги по стоимости более 100тыс.грн. Больше всего удивляюсь когда пишут, что эти услуги для идиотов. А кто заказывает эти услуги, то получается, что они..? А может просто у одних есть возможность их оплатить, а у др. нет и при чём здесь - идиоты? Так и с Арестовичем - время потом рассудит.

якщо ви вже так хвалитесь , чи то пак рекламуєте, то напишіть що це за послуги, я дуже "любопьітньій" за своєю природою, а ви вже двічі про це пишете :) :oops: :?:
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:21

  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:оставляют в бункере при "организованном отходе с позиций"...
поэтому я говорю что воевать должны профессионалы, чтобы не подставлять живую силу под лишние удары. Война мясом приведёт к... (умные форумчане меня поняли к чему).

але коли йде навала з мобілізованих, професіоналів не вистачить.
що робити в цьому випадку?

Шаман має показати на особистому прикладі
Востаннє редагувалось yama в Нед 18 лют, 2024 22:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

мне нравится статья 17 Конституции:
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян

вообще много интересных статей. не найду ни одну статью, которая выполняется))
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:24

  maxprofit написав:
  vitaliiangel написав:Зображення

Виходить,що мобрезерв - 4 млн. Навіть не 5 млн. , як розраховував шановний Будівельник.
Тільки тих 950 тисяч фіг знайдеш, хіба зловиш у бусик випадково ...

Ой+ прикидывал мобрезерв - viewtopic.php?p=5685893#p5685893. У него получилось - 3,4 млн.
Я потом добавил, что по моим прикидкам по данным Госстата мужчин 25-60 у нас не 11,1 млн., а 10,3 млн. (viewtopic.php?p=5686283#p5686283).
Т.е., возможно, мобрезерв ещё меньше.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 лют, 2024 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:27

  shpatel написав:Петицію про передачу Україні заморожених активів РФ усі підписали?

посилання де ?
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:30

  konstantin kirovograd написав:26% на окупированной+11% за рубежом.Большие цифры.

Нигде не встречал анализа 11% за рубежом. Сколько из них 60+, 25-, инвалидов, с 3 детьми и пр., имеющих легальное право на выезд.
Подозреваю, что среди этих 11% мужчин 25-60, подлежащих призыву, окажется в несколько раз меньше.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:По офіційній заявці прес-служби 3 Штурмової Бригади
Воїни бригади знищили 1500 ворогів і ще 3500 поранили.
Чи розумієте ви що навіть у випадку 1 до 10 - Бригада втратила 150 вбитих і 350 поранених... і це успіх, бо у випадку втрат 1 до 5 - Україна гарантовано переможе.
звідки такий оптимізм по наших втратах ? Ізраїль їх не приховувує. А наші приховують, напевно є що приховувати ? Так би й написали ми в боях за Авідївку втратили в 5 раз менше людей ніж москалі, але є ні
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:37

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:39

  vitaliiangel написав:Зображення

ну бо як можна працювати якщо по дорозі на роботу чи з роботи бусифікація
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На відео – солдат ЗСУ, якого згодом розстріляли росіяни разом з іншими 5 бійцями, яких не встигли забрати із Зеніту, — DeepState

Сестра одного з військових, яка розмовляла відеозв'язком, впізнала тіло загиблого на одному з відео росіян


восхищайтесь дальше гундявым понторезом. "ми все вернем"
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