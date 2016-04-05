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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 68416842684368446845>
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:42

  Water написав:на східному напрямку підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.
https://interfax.com.ua/news/general/968042.html

Це уже четвертий за останні кілька днів.
https://interfax.com.ua/news/general/967927.html
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:43

  yama написав:
  vitaliiangel написав:Зображення

ну бо як можна працювати якщо по дорозі на роботу чи з роботи бусифікація

9% не існує в природі, скоріше за все, так як або їх вже нема від слова зовсім, або виїхали на яке ПМЖ і лише числяться що ніби є, аналогічно 26% на окупованих територіях, число з довідника "стеля"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:44

  Investor_K написав:
  Xenon написав:
Начиная с 2025 года ЕС будет поставлять до 2 млн. снарядов Украине ежегодно, – пресс-служба ЕС

До 2025 ще треба држити.

Європейський Союз має намір передати Збройним силам України понад 1,1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:48

  Ukrainian написав:
  Investor_K написав:
  Xenon написав:-----------------
Начиная с 2025 года ЕС будет поставлять до 2 млн. снарядов Украине ежегодно, – пресс-служба ЕС
--------------

До 2025 ще треба држити.

Європейський Союз має намір передати Збройним силам України понад 1,1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

ЕС обещал 1 млн. снарядов до марта 2024. Уже давно признали, что не смогут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:52

Джерело: Reuters

Росія, ймовірно, вже витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання своїх військ для повномасштабної проти України, зазначив високопосадовець оборони США.

Також РФ втратила понад $10 млрд через скасовані або відкладені продажі озброєнь.

У цілому, повномасштабне вторгнення в Україну коштувало росіянам $1,3 трлн з урахуванням втраченого економічного зростання країни, яке очікувалося до 2026 року, зазначили в Пентагоні.

Також посадовець Пентагону оцінив втрати російської армії. За його даними, втрати Росії вбитими та пораненими досягли 315 тисяч осіб. Це близько 87% особового складу, який мало міноборони РФ до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:54

  Бетон написав:мне нравится статья 17 Конституции:
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян

вообще много интересных статей. не найду ни одну статью, которая выполняется))

Конституция, - это государство. Игнорирование основного закона это игнорирование государственности.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:54

  Ukrainian написав:Європейський Союз має намір передати Збройним силам України понад 1,1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 7/7179875/ Чехи знайшли в себе щось близько 0,8 млн готових 155 мм снарядів, але просять щоб США чи ще хтось інший з Європи купив їх для України у них
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:55

  ЛАД написав:ЕС обещал 1 млн. снарядов до марта 2024. Уже давно признали, что не смогут.

Ви не читали новину шо Чехія десь знайшла 800 тис. боєприпасів, потрібна лише їх доставка? Я надавав з посиланням.
Востаннє редагувалось Water в Нед 18 лют, 2024 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:58

  mephala написав:грят в Авдеевку была брошена не только 3я штурмовая только генерал 200 пришел к власти.
пока они прорывались в Авдеевку - потеряли до 30% состава.
после команды выходи кто как можешь - потеряли еще 30% состава.
короче за не полную неделю потеряли более половины состава из того что было брошено в Авдеевку.
да и вообще я как послушал что там творится даже не в плане войны а тупо в плане оплат и доган то этот вечно недовольный артеллирист вызывает одно удивление. что бы не сказать хуже.

Невідомі хакери здійснили кібератаку на відомі українських медіа. Зокрема, йдеться про видання “Українська правда” та Liga.net. На сторінці УП в мережі X та сайті "Ліги" з’явилися фейкові новини, до яких редакції не мають відношення.

Про це видання повідомили на своїх сайтах. Редакції ЗМІ втратили доступи до акаунтів у соцмережі X (Twitter).

Зазначається, що на сторінках УП в соцмережі X вийшла публікація про те, що російські війська нібито “розгромили елітні підрозділи ЗСУ” в Авдіївці. Ця інформація є фейковою, а українські журналісти до неї відношення не мають.

“Ми намагаємося відновити доступ. Просимо не вважати опубліковану в соцмережі інформацію такою, що має відношення до УП”, – написала редакція “Української правди”
https://informator.ua/uk/hakeri-zlamali ... -avdijivku
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:58

https://ibb.co/Z81NQYV
кінець гостювання, невдячні сучідіти ( переклад)
Востаннє редагувалось yama в Нед 18 лют, 2024 22:59, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
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