Росія, ймовірно, вже витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання своїх військ для повномасштабної проти України, зазначив високопосадовець оборони США.
Також РФ втратила понад $10 млрд через скасовані або відкладені продажі озброєнь.
У цілому, повномасштабне вторгнення в Україну коштувало росіянам $1,3 трлн з урахуванням втраченого економічного зростання країни, яке очікувалося до 2026 року, зазначили в Пентагоні.
Також посадовець Пентагону оцінив втрати російської армії. За його даними, втрати Росії вбитими та пораненими досягли 315 тисяч осіб. Це близько 87% особового складу, який мало міноборони РФ до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.
mephala написав:грят в Авдеевку была брошена не только 3я штурмовая только генерал 200 пришел к власти. пока они прорывались в Авдеевку - потеряли до 30% состава. после команды выходи кто как можешь - потеряли еще 30% состава. короче за не полную неделю потеряли более половины состава из того что было брошено в Авдеевку. да и вообще я как послушал что там творится даже не в плане войны а тупо в плане оплат и доган то этот вечно недовольный артеллирист вызывает одно удивление. что бы не сказать хуже.
Невідомі хакери здійснили кібератаку на відомі українських медіа. Зокрема, йдеться про видання “Українська правда” та Liga.net. На сторінці УП в мережі X та сайті "Ліги" з’явилися фейкові новини, до яких редакції не мають відношення.
Про це видання повідомили на своїх сайтах. Редакції ЗМІ втратили доступи до акаунтів у соцмережі X (Twitter).
Зазначається, що на сторінках УП в соцмережі X вийшла публікація про те, що російські війська нібито “розгромили елітні підрозділи ЗСУ” в Авдіївці. Ця інформація є фейковою, а українські журналісти до неї відношення не мають.