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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6842684368446845>
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:59

feecold ,

Мой ответ надеюсь Вы прочли


Нет.
Но и необязательно.
Вы не один такой тут рассказчик о нарушении их прав в воюющей стране. Совершенно игнорирующий свои обязанности. Потому не велика потеря, если
Хорошего время провождения

это вы попрощались. Тут еще достаточно таких.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 лют, 2024 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:59

Прокурори почали розслідувати можливі вбивства полонених

В Офісі генпрокурора зазначили, що, за даними слідства, 18 лютого 2024 року в одному з телеграм-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці.

Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію,
– розповіли прокурори.

Правоохоронці також підкреслили, що в ході моніторингу медіа виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району Донецької області.

"На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій представник збройних сил Росії стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в іншого", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці зауважили, що, не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї.

Зрештою в Офісі генпрокурора нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином.


https://24tv.ua/polonenih-avdiyivtsi-ve ... a_n2497225
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 23:06

  Hotab написав:feecold ,

Мой ответ надеюсь Вы прочли


Нет.
Но и необязательно.
Вы не один такой тут рассказчик о нарушении их прав в воюющей стране. Совершенно игнорирующий свои обязанности. Потому не велика потеря, если
Хорошего время провождения

это вы попрощались. Тут еще достаточно таких.

Конечно необязательно - это никоим образом не одтолкнет к мозговой активности.
У меня нет таких обязанностей по гендерному признаку. :mrgreen:
Востаннє редагувалось feecold в Нед 18 лют, 2024 23:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 23:11

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:яка різниця коли починати нове життя? всі приречені. і ця приреченність не залежить від військових дій.
мне ваш пессимизм не нравится.

якщо порівняти із тим, що було півтора-два роки тому, ситуація набагато стабільніша

угу. только куда то 9% делись. И США перестали помогать (с начала года по сегодняшний день)
  flyman написав:9% не існує в природі, скоріше за все, так як або їх вже нема від слова зовсім,
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 23:13

  feecold написав:У меня нет таких обязанностей по гендерному признаку. :mrgreen:

Обязанности по гендерному признаку?! Это что?)))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 23:21

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:==
Бетон:
>> яка різниця коли починати нове життя? всі приречені. і ця приреченність не залежить від військових дій.

==
мне ваш пессимизм не нравится.

якщо порівняти із тим, що було півтора-два роки тому, ситуація набагато стабільніша

угу. только куда то 9% делись. И США перестали помогать (с начала года по сегодняшний день)
  flyman написав:9% не існує в природі, скоріше за все, так як або їх вже нема від слова зовсім,

якщо перепис населення був 100500 років тому, то "а бьіл лі мальчік"?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 23:22

  stm написав:
  feecold написав:У меня нет таких обязанностей по гендерному признаку. :mrgreen:

Обязанности по гендерному признаку?! Это что?)))

це коли ...
Зображення
стм/флер можуть "відсвічувати в теплік" не залежно від того, що в наявності мішочок від семінариста, чи вареник
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 23:31

  flyman написав:
  stm написав:
  feecold написав:У меня нет таких обязанностей по гендерному признаку. :mrgreen:

Обязанности по гендерному признаку?! Это что?)))

це коли ... стм/флер можуть "відсвічувати в теплік" не залежно від того, що в наявності мішочок від семінариста, чи вареник

Флай, уже все давно поняли что Вы - это самое ценное что есть у мира. Спрятано далеко в подвале. Каждая 18 летняя Филиппинка уже все глаза исплакала, что такое счастье заперто в Украине :) легенды про Флая и сетчатку девочкам рассказывает каждая филиппинская мама )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 23:36

  flyman написав:якщо перепис населення був 100500 років тому, то "а бьіл лі мальчік"?
бусикам поручили выяснить. Муха я чуть чуть оптимист, но если честно ситуация крайне нестабильная.
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 23:42

  Hotab написав:Виталик, твой каждый очередной комент все дебильнее.
иснова ты прав! наверное каждый чувствует себя немного дебильнее общаясь с тобой.
vitaliiangel
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