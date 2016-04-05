Прокурори почали розслідувати можливі вбивства полонених
В Офісі генпрокурора зазначили, що, за даними слідства, 18 лютого 2024 року в одному з телеграм-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці.
Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію, – розповіли прокурори.
Правоохоронці також підкреслили, що в ході моніторингу медіа виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району Донецької області.
"На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій представник збройних сил Росії стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в іншого", – зазначили в Офісі генпрокурора.
Правоохоронці зауважили, що, не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї.
Зрештою в Офісі генпрокурора нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином.
feecold написав:У меня нет таких обязанностей по гендерному признаку.
Обязанности по гендерному признаку?! Это что?)))
це коли ... стм/флер можуть "відсвічувати в теплік" не залежно від того, що в наявності мішочок від семінариста, чи вареник
Флай, уже все давно поняли что Вы - это самое ценное что есть у мира. Спрятано далеко в подвале. Каждая 18 летняя Филиппинка уже все глаза исплакала, что такое счастье заперто в Украине легенды про Флая и сетчатку девочкам рассказывает каждая филиппинская мама )))