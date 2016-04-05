Росія, ймовірно, вже витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання своїх військ для повномасштабної проти України, зазначив високопосадовець оборони США.
Також РФ втратила понад $10 млрд через скасовані або відкладені продажі озброєнь.
У цілому, повномасштабне вторгнення в Україну коштувало росіянам $1,3 трлн з урахуванням втраченого економічного зростання країни, яке очікувалося до 2026 року, зазначили в Пентагоні.
Також посадовець Пентагону оцінив втрати російської армії. За його даними, втрати Росії вбитими та пораненими досягли 315 тисяч осіб. Це близько 87% особового складу, який мало міноборони РФ до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.
Ukrainian написав:Також Лиховій підтвердив, що деяка кількість українських військових, які воювали в Авдіївці, потрапила в полон. Але кількості він не назвав.
"Ця кількість може зменшитися, коли частина з них вийде до своїх підрозділів. Вихід відбувався в складних умовах, може бути і так. Потрібна верифікація тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх. Можливо, хтось не зміг вийти. Це процес, який займає певний час. Я б просив утриматися від спекуляцій. Ця кількість не така, щоб говорити про великі масштаби", - додав речник таврійського напрямку.
ЛАД написав:ЕС обещал 1 млн. снарядов до марта 2024. Уже давно признали, что не смогут.
Ви не читали новину шо Чехія десь знайшла 800 тис. боєприпасів, потрібна лише їх доставка? Я надавав з посиланням.
Видел. Проблема в том, что они обещали, насколько понял, снаряды собственного производства, а Чехия нашла "десь". ЕС уже обсуждала вопрос о закупках вооружений на стороне, но несколько государств (в т.ч. и Германия) против такого решения. Хотят, чтобы закупки из средств европейского фонда производились именно в ЕС. Эту новость читал несколько дней назад, но не помню где (на каком-то западном сайте), сейчас искать не буду. Из-за этого, по-видимому, Петер Павел и говорит:
"Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це.