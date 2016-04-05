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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6842684368446845
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 23:44

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Виталик, твой каждый очередной комент все дебильнее.
иснова ты прав! наверное каждый чувствует себя немного дебильнее общаясь с тобой.

Ви що змовилися витирати повідомлення? Так не чесно до читачів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 23:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

все уйово.

Russian victories shake global leaders’ faith in Ukraine war prospects

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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 23:55

  adeges написав:все уйово.

Russian victories shake global leaders’ faith in Ukraine war prospects

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Так Трамп же сказав "майстер продаж". Чи випадково Авдіївка збіглася з Мюнхеном?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 00:30

  adeges написав:все уйово.

Russian victories shake global leaders’ faith in Ukraine war prospects

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Нічого сенсаційного в статті немає
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 00:39

  Ukrainian написав:Джерело: Reuters

Росія, ймовірно, вже витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання своїх військ для повномасштабної проти України, зазначив високопосадовець оборони США.

Також РФ втратила понад $10 млрд через скасовані або відкладені продажі озброєнь.

У цілому, повномасштабне вторгнення в Україну коштувало росіянам $1,3 трлн з урахуванням втраченого економічного зростання країни, яке очікувалося до 2026 року, зазначили в Пентагоні.

Також посадовець Пентагону оцінив втрати російської армії. За його даними, втрати Росії вбитими та пораненими досягли 315 тисяч осіб. Це близько 87% особового складу, який мало міноборони РФ до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.


Нічого сенсаційного в новині нема
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 00:40

  Ukrainian написав:
  Investor_K написав:До 2025 ще треба држити.

Європейський Союз має намір передати Збройним силам України понад 1,1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.


Нічого сенсаційного в новині нема
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 00:42

  Ukrainian написав:
  Water написав:на східному напрямку підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.
https://interfax.com.ua/news/general/968042.html

Це уже четвертий за останні кілька днів.
https://interfax.com.ua/news/general/967927.html


Нічого сенсаційного в новині нема
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 00:43

  Ukrainian написав:Також Лиховій підтвердив, що деяка кількість українських військових, які воювали в Авдіївці, потрапила в полон. Але кількості він не назвав.

"Ця кількість може зменшитися, коли частина з них вийде до своїх підрозділів. Вихід відбувався в складних умовах, може бути і так. Потрібна верифікація тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх. Можливо, хтось не зміг вийти. Це процес, який займає певний час. Я б просив утриматися від спекуляцій. Ця кількість не така, щоб говорити про великі масштаби", - додав речник таврійського напрямку.

Бачив на рос сайтах відео чотирьох полонених ЗСУ


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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 01:22

  Water написав:
  ЛАД написав:ЕС обещал 1 млн. снарядов до марта 2024. Уже давно признали, что не смогут.

Ви не читали новину шо Чехія десь знайшла 800 тис. боєприпасів, потрібна лише їх доставка? Я надавав з посиланням.

Видел.
Проблема в том, что они обещали, насколько понял, снаряды собственного производства, а Чехия нашла "десь".
ЕС уже обсуждала вопрос о закупках вооружений на стороне, но несколько государств (в т.ч. и Германия) против такого решения. Хотят, чтобы закупки из средств европейского фонда производились именно в ЕС. Эту новость читал несколько дней назад, но не помню где (на каком-то западном сайте), сейчас искать не буду.
Из-за этого, по-видимому, Петер Павел и говорит:
"Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це.
ЛАД
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