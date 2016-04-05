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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6842684368446845
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 23:44

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Виталик, твой каждый очередной комент все дебильнее.
иснова ты прав! наверное каждый чувствует себя немного дебильнее общаясь с тобой.

Ви що змовилися витирати повідомлення? Так не чесно до читачів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 23:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

все уйово.

Russian victories shake global leaders’ faith in Ukraine war prospects

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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 23:55

  adeges написав:все уйово.

Russian victories shake global leaders’ faith in Ukraine war prospects

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Так Трамп же сказав "майстер продаж". Чи випадково Авдіївка збіглася з Мюнхеном?
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 00:30

  adeges написав:все уйово.

Russian victories shake global leaders’ faith in Ukraine war prospects

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Нічого сенсаційного в статті немає
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 00:39

  Ukrainian написав:Джерело: Reuters

Росія, ймовірно, вже витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання своїх військ для повномасштабної проти України, зазначив високопосадовець оборони США.

Також РФ втратила понад $10 млрд через скасовані або відкладені продажі озброєнь.

У цілому, повномасштабне вторгнення в Україну коштувало росіянам $1,3 трлн з урахуванням втраченого економічного зростання країни, яке очікувалося до 2026 року, зазначили в Пентагоні.

Також посадовець Пентагону оцінив втрати російської армії. За його даними, втрати Росії вбитими та пораненими досягли 315 тисяч осіб. Це близько 87% особового складу, який мало міноборони РФ до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.


Нічого сенсаційного в новині нема
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 00:40

  Ukrainian написав:
  Investor_K написав:До 2025 ще треба држити.

Європейський Союз має намір передати Збройним силам України понад 1,1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.


Нічого сенсаційного в новині нема
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 00:42

  Ukrainian написав:
  Water написав:на східному напрямку підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.
https://interfax.com.ua/news/general/968042.html

Це уже четвертий за останні кілька днів.
https://interfax.com.ua/news/general/967927.html


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adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 00:43

  Ukrainian написав:Також Лиховій підтвердив, що деяка кількість українських військових, які воювали в Авдіївці, потрапила в полон. Але кількості він не назвав.

"Ця кількість може зменшитися, коли частина з них вийде до своїх підрозділів. Вихід відбувався в складних умовах, може бути і так. Потрібна верифікація тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх. Можливо, хтось не зміг вийти. Це процес, який займає певний час. Я б просив утриматися від спекуляцій. Ця кількість не така, щоб говорити про великі масштаби", - додав речник таврійського напрямку.

Бачив на рос сайтах відео чотирьох полонених ЗСУ


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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 01:22

  Water написав:
  ЛАД написав:ЕС обещал 1 млн. снарядов до марта 2024. Уже давно признали, что не смогут.

Ви не читали новину шо Чехія десь знайшла 800 тис. боєприпасів, потрібна лише їх доставка? Я надавав з посиланням.

Видел.
Проблема в том, что они обещали, насколько понял, снаряды собственного производства, а Чехия нашла "десь".
ЕС уже обсуждала вопрос о закупках вооружений на стороне, но несколько государств (в т.ч. и Германия) против такого решения. Хотят, чтобы закупки из средств европейского фонда производились именно в ЕС. Эту новость читал несколько дней назад, но не помню где (на каком-то западном сайте), сейчас искать не буду.
Из-за этого, по-видимому, Петер Павел и говорит:
"Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 01:36

  Ukrainian написав:
  mephala написав:грят в Авдеевку была брошена не только 3я штурмовая только генерал 200 пришел к власти.
пока они прорывались в Авдеевку - потеряли до 30% состава.
после команды выходи кто как можешь - потеряли еще 30% состава.
короче за не полную неделю потеряли более половины состава из того что было брошено в Авдеевку.
да и вообще я как послушал что там творится даже не в плане войны а тупо в плане оплат и доган то этот вечно недовольный артеллирист вызывает одно удивление. что бы не сказать хуже.

Невідомі хакери здійснили кібератаку на відомі українських медіа. Зокрема, йдеться про видання “Українська правда” та Liga.net. На сторінці УП в мережі X та сайті "Ліги" з’явилися фейкові новини, до яких редакції не мають відношення.

Про це видання повідомили на своїх сайтах. Редакції ЗМІ втратили доступи до акаунтів у соцмережі X (Twitter).

Зазначається, що на сторінках УП в соцмережі X вийшла публікація про те, що російські війська нібито “розгромили елітні підрозділи ЗСУ” в Авдіївці. Ця інформація є фейковою, а українські журналісти до неї відношення не мають.

“Ми намагаємося відновити доступ. Просимо не вважати опубліковану в соцмережі інформацію такою, що має відношення до УП”, – написала редакція “Української правди”
https://informator.ua/uk/hakeri-zlamali ... -avdijivku


ну и зачем ты это написал приплев мое сообщение?
тебе так зудит что никак забыть не можешь?
повторю еще раз тем которым не доходит с трех - моя инфа не из инета. так что мне с высокой горки плевать на то что где и как взломал и написал.

ЗЫ
ты кстати умеешь отвечать на то что тебя спрашивают?
ты писал что войска наши отступили на подготовленные позиции
наши войска теперь будут в низине или на высоте по отношению к Авлеевке?
mephala
 
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