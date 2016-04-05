Росія, ймовірно, вже витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та утримання своїх військ для повномасштабної проти України, зазначив високопосадовець оборони США.
Також РФ втратила понад $10 млрд через скасовані або відкладені продажі озброєнь.
У цілому, повномасштабне вторгнення в Україну коштувало росіянам $1,3 трлн з урахуванням втраченого економічного зростання країни, яке очікувалося до 2026 року, зазначили в Пентагоні.
Також посадовець Пентагону оцінив втрати російської армії. За його даними, втрати Росії вбитими та пораненими досягли 315 тисяч осіб. Це близько 87% особового складу, який мало міноборони РФ до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.
Ukrainian написав:Також Лиховій підтвердив, що деяка кількість українських військових, які воювали в Авдіївці, потрапила в полон. Але кількості він не назвав.
"Ця кількість може зменшитися, коли частина з них вийде до своїх підрозділів. Вихід відбувався в складних умовах, може бути і так. Потрібна верифікація тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх. Можливо, хтось не зміг вийти. Це процес, який займає певний час. Я б просив утриматися від спекуляцій. Ця кількість не така, щоб говорити про великі масштаби", - додав речник таврійського напрямку.
ЛАД написав:ЕС обещал 1 млн. снарядов до марта 2024. Уже давно признали, что не смогут.
Ви не читали новину шо Чехія десь знайшла 800 тис. боєприпасів, потрібна лише їх доставка? Я надавав з посиланням.
Видел. Проблема в том, что они обещали, насколько понял, снаряды собственного производства, а Чехия нашла "десь". ЕС уже обсуждала вопрос о закупках вооружений на стороне, но несколько государств (в т.ч. и Германия) против такого решения. Хотят, чтобы закупки из средств европейского фонда производились именно в ЕС. Эту новость читал несколько дней назад, но не помню где (на каком-то западном сайте), сейчас искать не буду. Из-за этого, по-видимому, Петер Павел и говорит:
"Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це.
mephala написав:грят в Авдеевку была брошена не только 3я штурмовая только генерал 200 пришел к власти. пока они прорывались в Авдеевку - потеряли до 30% состава. после команды выходи кто как можешь - потеряли еще 30% состава. короче за не полную неделю потеряли более половины состава из того что было брошено в Авдеевку. да и вообще я как послушал что там творится даже не в плане войны а тупо в плане оплат и доган то этот вечно недовольный артеллирист вызывает одно удивление. что бы не сказать хуже.
Невідомі хакери здійснили кібератаку на відомі українських медіа. Зокрема, йдеться про видання “Українська правда” та Liga.net. На сторінці УП в мережі X та сайті "Ліги" з’явилися фейкові новини, до яких редакції не мають відношення.
Про це видання повідомили на своїх сайтах. Редакції ЗМІ втратили доступи до акаунтів у соцмережі X (Twitter).
Зазначається, що на сторінках УП в соцмережі X вийшла публікація про те, що російські війська нібито “розгромили елітні підрозділи ЗСУ” в Авдіївці. Ця інформація є фейковою, а українські журналісти до неї відношення не мають.
ну и зачем ты это написал приплев мое сообщение? тебе так зудит что никак забыть не можешь? повторю еще раз тем которым не доходит с трех - моя инфа не из инета. так что мне с высокой горки плевать на то что где и как взломал и написал.
ЗЫ ты кстати умеешь отвечать на то что тебя спрашивают? ты писал что войска наши отступили на подготовленные позиции наши войска теперь будут в низине или на высоте по отношению к Авлеевке?
Німеччина купила непридатні БТРи для ЗСУ за високими цінами — розслідування BILD Ціни держпідряду були завищені втричі: на світовому ринку БТРи від TAG коштують близько 200 000 євро, а міноборони ФРН заплатило за них по 600 000 євро за штуку", — пишуть журналісти. Вони (БТРи — Ред.) виявилися абсолютно непридатними для передової в Україні та взагалі для використання у бойових умовах. У них тонка обшивка, немає протимінної та осколкової броні від артилерійського, ракетного та мінометного вогню. Поставлені APC захищають лише від ручної зброї та підходять для тилових операцій", — йдеться в матеріалі.
Ukrainian написав:Німеччина купила непридатні БТРи для ЗСУ за високими цінами — розслідування BILD Ціни держпідряду були завищені втричі: на світовому ринку БТРи від TAG коштують близько 200 000 євро, а міноборони ФРН заплатило за них по 600 000 євро за штуку", — пишуть журналісти. Вони (БТРи — Ред.) виявилися абсолютно непридатними для передової в Україні та взагалі для використання у бойових умовах. У них тонка обшивка, немає протимінної та осколкової броні від артилерійського, ракетного та мінометного вогню. Поставлені APC захищають лише від ручної зброї та підходять для тилових операцій", — йдеться в матеріалі.
Нам совершенно все равно почем они там у себя покупают если это для нас и нам за это не надо платить, хоть за сто тыщ миллионов, это их дела. ) Другое дело, если нам дали другие ттх, но для этого у нас целое министерство есть с толпами икспэрдов.